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Российские истребители за сутки сбили два украинских самолета - РИА Новости, 07.07.2022
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https://ria.ru/20220707/samolety-1800882993.html
Российские истребители за сутки сбили два украинских самолета
Российские истребители за сутки сбили два украинских самолета - РИА Новости, 07.07.2022
Российские истребители за сутки сбили два украинских самолета
Российские истребители Су-35с за сутки сбили два украинских самолёта: МиГ-29 в районе Николаева и Су-25 в ДНР, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T11:47
2022-07-07T11:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
су-35с
миг-29
су-25
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские истребители Су-35с за сутки сбили два украинских самолёта: МиГ-29 в районе Николаева и Су-25 в ДНР, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и военная техника противника в 142 районах. Российскими истребителями Су-35с сбиты: один самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины в районе Николаева и один Су-25 в районе населенного пункта Адамовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 234 самолета, 137 вертолетов, 1 479 беспилотных летательных аппарата, 353 зенитных ракетных комплекса, 3 935 танков и других боевых бронированных машин, 724 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3 102 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4 064 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, су-35с, миг-29, су-25, россия, ситуация в днр и лнр
11:47 07.07.2022 (обновлено: 11:50 07.07.2022)
 
Российские истребители за сутки сбили два украинских самолета

Минобороны: российские истребители сбили украинские МиГ-29 под Николаевом и Су-25 в ДНР

© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкИстребитель МиГ-29 ВВС Украины
Истребитель МиГ-29 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Истребитель МиГ-29 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские истребители Су-35с за сутки сбили два украинских самолёта: МиГ-29 в районе Николаева и Су-25 в ДНР, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и военная техника противника в 142 районах. Российскими истребителями Су-35с сбиты: один самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины в районе Николаева и один Су-25 в районе населенного пункта Адамовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 234 самолета, 137 вертолетов, 1 479 беспилотных летательных аппарата, 353 зенитных ракетных комплекса, 3 935 танков и других боевых бронированных машин, 724 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3 102 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4 064 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСу-35СМиГ-29Су-25РоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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