https://ria.ru/20220707/samolety-1800882993.html

Российские истребители за сутки сбили два украинских самолета

Российские истребители за сутки сбили два украинских самолета - РИА Новости, 07.07.2022

Российские истребители за сутки сбили два украинских самолета

Российские истребители Су-35с за сутки сбили два украинских самолёта: МиГ-29 в районе Николаева и Су-25 в ДНР, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T11:47

2022-07-07T11:47

2022-07-07T11:50

специальная военная операция на украине

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су-25

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские истребители Су-35с за сутки сбили два украинских самолёта: МиГ-29 в районе Николаева и Су-25 в ДНР, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и военная техника противника в 142 районах. Российскими истребителями Су-35с сбиты: один самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины в районе Николаева и один Су-25 в районе населенного пункта Адамовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 234 самолета, 137 вертолетов, 1 479 беспилотных летательных аппарата, 353 зенитных ракетных комплекса, 3 935 танков и других боевых бронированных машин, 724 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3 102 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4 064 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, су-35с, миг-29, су-25, россия, ситуация в днр и лнр