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Путин не принял решения о формате участия в саммите G20, заявили в Кремле - РИА Новости, 07.07.2022
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Путин не принял решения о формате участия в саммите G20, заявили в Кремле
Путин не принял решения о формате участия в саммите G20, заявили в Кремле - РИА Новости, 07.07.2022
Путин не принял решения о формате участия в саммите G20, заявили в Кремле
Президент России Владимир Путин примет решение о наилучшем формате участия в саммите G20 по мере приближения даты саммита, сообщил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T12:45
2022-07-07T12:45
в мире
россия
большая двадцатка
саммит g20
индонезия
москва
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет решение о наилучшем формате участия в саммите G20 по мере приближения даты саммита, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков."Вы знаете, что работает сегодня (глава МИД РФ Сергей) Лавров в Индонезии. Очень важная встреча. Россия продолжает как страна участвовать в работе "двадцатки". По мере того, как будет приближаться время саммита, президент примет решение о наилучшем формате участия в этом мероприятии", - сказал он журналистам.Ранее Москва в предварительном порядке информировала Индонезию о намерении президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите G20. Отмечается, что "формат участия подлежит уточнению в зависимости от развития ситуации в мире и с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии".
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в мире, россия, большая двадцатка, саммит g20, индонезия, москва, владимир путин, дмитрий песков
12:45 07.07.2022
 
Путин не принял решения о формате участия в саммите G20, заявили в Кремле

Песков: Путин примет решение о формате участия в саммите G20 по мере приближения даты

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПеред началом саммита "Группы двадцати"
Перед началом саммита Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Перед началом саммита "Группы двадцати". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет решение о наилучшем формате участия в саммите G20 по мере приближения даты саммита, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что работает сегодня (глава МИД РФ Сергей) Лавров в Индонезии. Очень важная встреча. Россия продолжает как страна участвовать в работе "двадцатки". По мере того, как будет приближаться время саммита, президент примет решение о наилучшем формате участия в этом мероприятии", - сказал он журналистам.
Ранее Москва в предварительном порядке информировала Индонезию о намерении президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите G20. Отмечается, что "формат участия подлежит уточнению в зависимости от развития ситуации в мире и с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии".
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В миреРоссияБольшая двадцаткаСаммит G20ИндонезияМоскваВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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