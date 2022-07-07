https://ria.ru/20220707/sammit-1800902882.html

Путин не принял решения о формате участия в саммите G20, заявили в Кремле

Путин не принял решения о формате участия в саммите G20, заявили в Кремле - РИА Новости, 07.07.2022

Путин не принял решения о формате участия в саммите G20, заявили в Кремле

Президент России Владимир Путин примет решение о наилучшем формате участия в саммите G20 по мере приближения даты саммита, сообщил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T12:45

2022-07-07T12:45

2022-07-07T12:45

в мире

россия

большая двадцатка

саммит g20

индонезия

москва

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет решение о наилучшем формате участия в саммите G20 по мере приближения даты саммита, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков."Вы знаете, что работает сегодня (глава МИД РФ Сергей) Лавров в Индонезии. Очень важная встреча. Россия продолжает как страна участвовать в работе "двадцатки". По мере того, как будет приближаться время саммита, президент примет решение о наилучшем формате участия в этом мероприятии", - сказал он журналистам.Ранее Москва в предварительном порядке информировала Индонезию о намерении президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите G20. Отмечается, что "формат участия подлежит уточнению в зависимости от развития ситуации в мире и с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии".

https://ria.ru/20220706/indoneziya-1800698991.html

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индонезия

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, большая двадцатка, саммит g20, индонезия, москва, владимир путин, дмитрий песков