https://ria.ru/20220707/sammit-1800902882.html
Путин не принял решения о формате участия в саммите G20, заявили в Кремле
Путин не принял решения о формате участия в саммите G20, заявили в Кремле - РИА Новости, 07.07.2022
Путин не принял решения о формате участия в саммите G20, заявили в Кремле
Президент России Владимир Путин примет решение о наилучшем формате участия в саммите G20 по мере приближения даты саммита, сообщил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T12:45
2022-07-07T12:45
2022-07-07T12:45
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большая двадцатка
саммит g20
индонезия
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владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет решение о наилучшем формате участия в саммите G20 по мере приближения даты саммита, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков."Вы знаете, что работает сегодня (глава МИД РФ Сергей) Лавров в Индонезии. Очень важная встреча. Россия продолжает как страна участвовать в работе "двадцатки". По мере того, как будет приближаться время саммита, президент примет решение о наилучшем формате участия в этом мероприятии", - сказал он журналистам.Ранее Москва в предварительном порядке информировала Индонезию о намерении президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите G20. Отмечается, что "формат участия подлежит уточнению в зависимости от развития ситуации в мире и с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии".
https://ria.ru/20220706/indoneziya-1800698991.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, большая двадцатка, саммит g20, индонезия, москва, владимир путин, дмитрий песков
Путин не принял решения о формате участия в саммите G20, заявили в Кремле
Песков: Путин примет решение о формате участия в саммите G20 по мере приближения даты