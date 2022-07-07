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"Русал" хочет завершить модернизацию алюминиевых производств до 2028 года - РИА Новости, 07.07.2022
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"Русал" хочет завершить модернизацию алюминиевых производств до 2028 года
"Русал" хочет завершить модернизацию алюминиевых производств до 2028 года - РИА Новости, 07.07.2022
"Русал" хочет завершить модернизацию алюминиевых производств до 2028 года
"Русал" проводит экологическую модернизацию своих основных заводов по производству алюминия, которую планирует завершить до 2028 года, заявила РИА Новости... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T23:30
2022-07-07T23:30
экономика
русал
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. "Русал" проводит экологическую модернизацию своих основных заводов по производству алюминия, которую планирует завершить до 2028 года, заявила РИА Новости директор по устойчивому развитию "Русала" Ирина Бахтина."Сейчас проходит экологическая модернизация четырех больших алюминиевых заводов "Русала" - Братского, Красноярского, Новокузнецкого и Иркутского. Все идет в нормальном режиме, прошли общественные слушания, где были согласованы основные позиции. Есть небольшие сложности, связанные с получением импортных материалов, оборудования и комплектующих. Мы очень надеемся, что все пройдет по плану и мы сможем завершить модернизацию до 2028 года", - рассказала Бахтина.При этом, по ее словам, сейчас проходит плановый пересмотр экологической программы компании. "Ключевой элемент, который туда добавился - декаплинг (повышение экологической устойчивости - ред.), который напрямую завязан на наши валовые показатели. Мы должны производить больше, но оказывать меньшее влияние на окружающую среду, это касается и выбросов вредных веществ и рекультивации уже загрязненных территорий", - пояснила она."Русал" в конце июня 2021 года заявил о намерении перестроить Красноярский, Братский, Иркутский и Новокузнецкий заводы. План предусматривает строительство новых мощностей по самой современной и экологичной технологии обожженных анодов с одновременным демонтажем или модернизацией старых цехов."Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в прошлом году пришлось 5,6% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основные акционеры - "Эн+ груп" (56,88% акций) и Sual (25,72%), 17,4% акций находятся в свободном обращении.
https://ria.ru/20220706/ekonomika-1800638889.html
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экономика, русал
23:30 07.07.2022
 
"Русал" хочет завершить модернизацию алюминиевых производств до 2028 года

Директор по развитию Бахтина: "Русал" хочет модернизировать основные заводы до 2028 года

© РИА Новости / Илья НаймушинАвтопогрузчик перевозит партию мелкогабаритных алюминиевых слитков в литейном цехе Хакасского алюминиевого завода
Автопогрузчик перевозит партию мелкогабаритных алюминиевых слитков в литейном цехе Хакасского алюминиевого завода - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Автопогрузчик перевозит партию мелкогабаритных алюминиевых слитков в литейном цехе Хакасского алюминиевого завода. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. "Русал" проводит экологическую модернизацию своих основных заводов по производству алюминия, которую планирует завершить до 2028 года, заявила РИА Новости директор по устойчивому развитию "Русала" Ирина Бахтина.
"Сейчас проходит экологическая модернизация четырех больших алюминиевых заводов "Русала" - Братского, Красноярского, Новокузнецкого и Иркутского. Все идет в нормальном режиме, прошли общественные слушания, где были согласованы основные позиции. Есть небольшие сложности, связанные с получением импортных материалов, оборудования и комплектующих. Мы очень надеемся, что все пройдет по плану и мы сможем завершить модернизацию до 2028 года", - рассказала Бахтина.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
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Песков назвал вопрос объединении "Русала" и "Норникеля" корпоративным
При этом, по ее словам, сейчас проходит плановый пересмотр экологической программы компании. "Ключевой элемент, который туда добавился - декаплинг (повышение экологической устойчивости - ред.), который напрямую завязан на наши валовые показатели. Мы должны производить больше, но оказывать меньшее влияние на окружающую среду, это касается и выбросов вредных веществ и рекультивации уже загрязненных территорий", - пояснила она.
"Русал" в конце июня 2021 года заявил о намерении перестроить Красноярский, Братский, Иркутский и Новокузнецкий заводы. План предусматривает строительство новых мощностей по самой современной и экологичной технологии обожженных анодов с одновременным демонтажем или модернизацией старых цехов.
"Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в прошлом году пришлось 5,6% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основные акционеры - "Эн+ груп" (56,88% акций) и Sual (25,72%), 17,4% акций находятся в свободном обращении.
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
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Акции "Русала" выросли более чем на 15 процентов
 
ЭкономикаРусал
 
 
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