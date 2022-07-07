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Россиянам рассказали, почему рубль неожиданно и жестко просел - РИА Новости, 07.07.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220707/rubl-1800822645.html
Россиянам рассказали, почему рубль неожиданно и жестко просел
Россиянам рассказали, почему рубль неожиданно и жестко просел - РИА Новости, 07.07.2022
Россиянам рассказали, почему рубль неожиданно и жестко просел
Ослабление рубля к доллару, евро и даже юаню началось в первых числах июля. За это время оно составило порядка 20 процентов. Это могло произойти лишь при... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T01:15
2022-07-07T10:44
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
артем тузов
ик "универ капитал"
антон силуанов
рубль
доллар
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Ослабление рубля к доллару, евро и даже юаню началось в первых числах июля. За это время оно составило порядка 20 процентов. Это могло произойти лишь при условии непосредственного участия государства, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.Это за счет кросс-курсов на мировом валютном рынке оказывает действие на курс всех прочих валют к рублю, уверен аналитик.По его словам, вероятнее всего, во второй половине года иностранные валюты продолжат укрепление к рублю и анонсированная главой Минфина Антоном Силуановым цель вернуть нацвалюту к курсу 70-80 рублей за доллар будет достигнута. Помехой могут стать новые санкции, если страны Запада расширят список российских банков, которым закрыты корсчета в евро и долларах, добавил собеседник агентства.Эксперт упомянул, что курс в районе 50 рублей за доллар уменьшал прибыль экспортеров, что негативно сказывалось на темпах восстановления экономики и прибылях компаний. Выше обозначенный курс 70-80 рублей за доллар выглядит более привлекательным с точки зрения устойчивости экономики в период санкций, подытожил Тузов.
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экономика, россия, артем тузов, ик "универ капитал", антон силуанов, рубль, доллар
01:15 07.07.2022 (обновлено: 10:44 07.07.2022)
 
Россиянам рассказали, почему рубль неожиданно и жестко просел

Аналитик "Универ Капитал" Артем Тузов связал ослабление рубля с участием государства

© Depositphotos / valphotoКурс рубля
Курс рубля - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© Depositphotos / valphoto
Курс рубля. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Ослабление рубля к доллару, евро и даже юаню началось в первых числах июля. За это время оно составило порядка 20 процентов. Это могло произойти лишь при условии непосредственного участия государства, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

"Ранее заявлялось, что для экономики нормальным курсом можно считать уровень 70-80 рублей за доллар. Не имея возможности активно влиять на курс доллара и евро к рублю, видимо, стали активно скупать юань", — предположил Тузов.

Это за счет кросс-курсов на мировом валютном рынке оказывает действие на курс всех прочих валют к рублю, уверен аналитик.
По его словам, вероятнее всего, во второй половине года иностранные валюты продолжат укрепление к рублю и анонсированная главой Минфина Антоном Силуановым цель вернуть нацвалюту к курсу 70-80 рублей за доллар будет достигнута. Помехой могут стать новые санкции, если страны Запада расширят список российских банков, которым закрыты корсчета в евро и долларах, добавил собеседник агентства.
Эксперт упомянул, что курс в районе 50 рублей за доллар уменьшал прибыль экспортеров, что негативно сказывалось на темпах восстановления экономики и прибылях компаний. Выше обозначенный курс 70-80 рублей за доллар выглядит более привлекательным с точки зрения устойчивости экономики в период санкций, подытожил Тузов.
Мужчина проходит мимо пункта обмена валют в Москве
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияАртем ТузовИК "Универ Капитал"Антон СилуановРубльДоллар
 
 
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