https://ria.ru/20220707/rubl-1800822645.html

Россиянам рассказали, почему рубль неожиданно и жестко просел

Россиянам рассказали, почему рубль неожиданно и жестко просел - РИА Новости, 07.07.2022

Россиянам рассказали, почему рубль неожиданно и жестко просел

Ослабление рубля к доллару, евро и даже юаню началось в первых числах июля. За это время оно составило порядка 20 процентов. Это могло произойти лишь при... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T01:15

2022-07-07T01:15

2022-07-07T10:44

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

артем тузов

ик "универ капитал"

антон силуанов

рубль

доллар

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Ослабление рубля к доллару, евро и даже юаню началось в первых числах июля. За это время оно составило порядка 20 процентов. Это могло произойти лишь при условии непосредственного участия государства, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.Это за счет кросс-курсов на мировом валютном рынке оказывает действие на курс всех прочих валют к рублю, уверен аналитик.По его словам, вероятнее всего, во второй половине года иностранные валюты продолжат укрепление к рублю и анонсированная главой Минфина Антоном Силуановым цель вернуть нацвалюту к курсу 70-80 рублей за доллар будет достигнута. Помехой могут стать новые санкции, если страны Запада расширят список российских банков, которым закрыты корсчета в евро и долларах, добавил собеседник агентства.Эксперт упомянул, что курс в районе 50 рублей за доллар уменьшал прибыль экспортеров, что негативно сказывалось на темпах восстановления экономики и прибылях компаний. Выше обозначенный курс 70-80 рублей за доллар выглядит более привлекательным с точки зрения устойчивости экономики в период санкций, подытожил Тузов.

https://ria.ru/20220706/rubl-1800432438.html

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экономика, россия, артем тузов, ик "универ капитал", антон силуанов, рубль, доллар