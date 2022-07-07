https://ria.ru/20220707/rezident-1800865702.html

В ОЭЗ "Иваново" появился шестой резидент

В ОЭЗ "Иваново" появился шестой резидент - РИА Новости, 07.07.2022

В ОЭЗ "Иваново" появился шестой резидент

Компания "Неоакустик"- производитель звукоизоляционных панелей - стала шестым резидентом особой экономической зоны "Иваново", созданной в области в сентябре... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T11:01

2022-07-07T11:01

2022-07-07T11:01

ивановская область

иваново

станислав воскресенский

экономика

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ИВАНОВО, 7 июл – РИА Новости. Компания "Неоакустик"- производитель звукоизоляционных панелей - стала шестым резидентом особой экономической зоны "Иваново", созданной в области в сентябре прошлого года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."В проект планируется инвестировать более 153 миллиона рублей и создать 48 новых рабочих мест для высококвалифицированного персонала в производственной отрасли", – сообщил собеседник агентства.По его словам, звукоизоляционные панели можно использовать, в том числе при строительстве многоквартирных многоэтажных зданий. Планируемая к производству продукция разработана с использованием передовых технологий, ее потребителями будут российские компании-застройщики.ОЭЗ "Иваново" создана в сентябре 2021 года. Она расположена в Иванове и в Родниках. Ее основными преимуществами являются налоговые преференции, подготовленная инфраструктура.Статус резидентов ОЭЗ уже получили компании "Профессионал", "Трикотаж Натали", "Родники текстиль", "Суртекс" и "Унтекс-Родники". Предприятие "Унтекс-Родники" начало работу в июне текущего года, это крупнейший в стране комплекс по производству трикотажных тканей. С его запуском Ивановская область нарастит долю в производстве трикотажных тканей России до 75%.

https://ria.ru/20220620/trikotazh-1796132466.html

иваново

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

иваново, станислав воскресенский, экономика