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В ОЭЗ "Иваново" появился шестой резидент - РИА Новости, 07.07.2022
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Ивановская область
https://ria.ru/20220707/rezident-1800865702.html
В ОЭЗ "Иваново" появился шестой резидент
В ОЭЗ "Иваново" появился шестой резидент - РИА Новости, 07.07.2022
В ОЭЗ "Иваново" появился шестой резидент
Компания "Неоакустик"- производитель звукоизоляционных панелей - стала шестым резидентом особой экономической зоны "Иваново", созданной в области в сентябре... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T11:01
2022-07-07T11:01
ивановская область
иваново
станислав воскресенский
экономика
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ИВАНОВО, 7 июл – РИА Новости. Компания "Неоакустик"- производитель звукоизоляционных панелей - стала шестым резидентом особой экономической зоны "Иваново", созданной в области в сентябре прошлого года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."В проект планируется инвестировать более 153 миллиона рублей и создать 48 новых рабочих мест для высококвалифицированного персонала в производственной отрасли", – сообщил собеседник агентства.По его словам, звукоизоляционные панели можно использовать, в том числе при строительстве многоквартирных многоэтажных зданий. Планируемая к производству продукция разработана с использованием передовых технологий, ее потребителями будут российские компании-застройщики.ОЭЗ "Иваново" создана в сентябре 2021 года. Она расположена в Иванове и в Родниках. Ее основными преимуществами являются налоговые преференции, подготовленная инфраструктура.Статус резидентов ОЭЗ уже получили компании "Профессионал", "Трикотаж Натали", "Родники текстиль", "Суртекс" и "Унтекс-Родники". Предприятие "Унтекс-Родники" начало работу в июне текущего года, это крупнейший в стране комплекс по производству трикотажных тканей. С его запуском Ивановская область нарастит долю в производстве трикотажных тканей России до 75%.
https://ria.ru/20220620/trikotazh-1796132466.html
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иваново, станислав воскресенский, экономика
11:01 07.07.2022
 

В ОЭЗ "Иваново" появился шестой резидент

© Фото : Правительство Ивановской областиПроизводитель звукоизоляционных панелей компания "Неоакустик"
Производитель звукоизоляционных панелей компания Неоакустик - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© Фото : Правительство Ивановской области
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ИВАНОВО, 7 июл – РИА Новости. Компания "Неоакустик"- производитель звукоизоляционных панелей - стала шестым резидентом особой экономической зоны "Иваново", созданной в области в сентябре прошлого года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"В проект планируется инвестировать более 153 миллиона рублей и создать 48 новых рабочих мест для высококвалифицированного персонала в производственной отрасли", – сообщил собеседник агентства.
Ивановская область будет производить 3/4 всех трикотажных тканей страны
20 июня, 19:52Ивановская область
Ивановская область будет производить 3/4 всех трикотажных тканей страны
По его словам, звукоизоляционные панели можно использовать, в том числе при строительстве многоквартирных многоэтажных зданий. Планируемая к производству продукция разработана с использованием передовых технологий, ее потребителями будут российские компании-застройщики.
ОЭЗ "Иваново" создана в сентябре 2021 года. Она расположена в Иванове и в Родниках. Ее основными преимуществами являются налоговые преференции, подготовленная инфраструктура.
"Эффект будет через несколько лет. Сейчас важно незамедлительно начать работать с инвесторами, чтобы как можно быстрее разворачивались стройки, создавались рабочие места", – сказал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, комментируя создание в регионе ОЭЗ.
Статус резидентов ОЭЗ уже получили компании "Профессионал", "Трикотаж Натали", "Родники текстиль", "Суртекс" и "Унтекс-Родники". Предприятие "Унтекс-Родники" начало работу в июне текущего года, это крупнейший в стране комплекс по производству трикотажных тканей. С его запуском Ивановская область нарастит долю в производстве трикотажных тканей России до 75%.
 
Ивановская областьИвановоСтанислав ВоскресенскийЭкономика
 
 
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