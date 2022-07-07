https://ria.ru/20220707/ravvin-1800855629.html

Главный раввин Москвы покинул свой пост

Главный раввин Москвы покинул свой пост - РИА Новости, 07.07.2022

Главный раввин Москвы покинул свой пост

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт ушел с должности главного раввина Москвы по истечении контракта, сообщили РИА Новости в Московской еврейской религиозной РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T10:07

2022-07-07T10:07

2022-07-07T10:07

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт ушел с должности главного раввина Москвы по истечении контракта, сообщили РИА Новости в Московской еврейской религиозной общине (МЕРО)."Друзья, моя работа в России в качестве главного раввина Москвы пока завершена. Для меня было большой честью служить в Московской хоральной синагоге и работать во благо еврейской общины России все эти годы. Я желаю вам всем всего самого наилучшего, остаюсь на связи и буду оказывать помощь и поддержку каждому из вас", – процитировали обращение раввина Гольдшмидта РИА Новости в пресс-службе МЕРО.При этом раввинский суд, добавили в МЕРО, продолжает деятельность в ведении главного раввината Израиля. Вопрос о преемнике, добавил собеседник агентства, на повестке пока не стоит.Ранее в СМИ появились сообщения об отъезде Гольдшмидта из России. Как сообщили РИА Новости в МЕРО, он находится в Израиле. Впоследствии раввин сообщил, что не может находиться в российской столице из-за того, что его отца госпитализировали в Израиле, и он нуждается в уходе.

https://ria.ru/20211223/tsentr-1765128600.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, россия, израиль, религия