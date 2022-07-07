Главный раввин Москвы покинул свой пост
© Фото : фото предоставлено пресс-службой СРЕПинхас Гольдшмидт
© Фото : фото предоставлено пресс-службой СРЕ
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт ушел с должности главного раввина Москвы по истечении контракта, сообщили РИА Новости в Московской еврейской религиозной общине (МЕРО).
"Друзья, моя работа в России в качестве главного раввина Москвы пока завершена. Для меня было большой честью служить в Московской хоральной синагоге и работать во благо еврейской общины России все эти годы. Я желаю вам всем всего самого наилучшего, остаюсь на связи и буду оказывать помощь и поддержку каждому из вас", – процитировали обращение раввина Гольдшмидта РИА Новости в пресс-службе МЕРО.
При этом раввинский суд, добавили в МЕРО, продолжает деятельность в ведении главного раввината Израиля. Вопрос о преемнике, добавил собеседник агентства, на повестке пока не стоит.
Ранее в СМИ появились сообщения об отъезде Гольдшмидта из России. Как сообщили РИА Новости в МЕРО, он находится в Израиле. Впоследствии раввин сообщил, что не может находиться в российской столице из-за того, что его отца госпитализировали в Израиле, и он нуждается в уходе.
23 декабря 2021, 15:10РелигияГлавный раввин Москвы предложил создать центр сертификации духовных школ