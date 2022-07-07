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Главный раввин Москвы покинул свой пост - РИА Новости, 07.07.2022
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Религия
https://ria.ru/20220707/ravvin-1800855629.html
Главный раввин Москвы покинул свой пост
Главный раввин Москвы покинул свой пост - РИА Новости, 07.07.2022
Главный раввин Москвы покинул свой пост
Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт ушел с должности главного раввина Москвы по истечении контракта, сообщили РИА Новости в Московской еврейской религиозной РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T10:07
2022-07-07T10:07
религия
москва
россия
израиль
религия
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт ушел с должности главного раввина Москвы по истечении контракта, сообщили РИА Новости в Московской еврейской религиозной общине (МЕРО)."Друзья, моя работа в России в качестве главного раввина Москвы пока завершена. Для меня было большой честью служить в Московской хоральной синагоге и работать во благо еврейской общины России все эти годы. Я желаю вам всем всего самого наилучшего, остаюсь на связи и буду оказывать помощь и поддержку каждому из вас", – процитировали обращение раввина Гольдшмидта РИА Новости в пресс-службе МЕРО.При этом раввинский суд, добавили в МЕРО, продолжает деятельность в ведении главного раввината Израиля. Вопрос о преемнике, добавил собеседник агентства, на повестке пока не стоит.Ранее в СМИ появились сообщения об отъезде Гольдшмидта из России. Как сообщили РИА Новости в МЕРО, он находится в Израиле. Впоследствии раввин сообщил, что не может находиться в российской столице из-за того, что его отца госпитализировали в Израиле, и он нуждается в уходе.
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москва, россия, израиль, религия
10:07 07.07.2022
 

Главный раввин Москвы покинул свой пост

© Фото : фото предоставлено пресс-службой СРЕПинхас Гольдшмидт
Пинхас Гольдшмидт - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© Фото : фото предоставлено пресс-службой СРЕ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт ушел с должности главного раввина Москвы по истечении контракта, сообщили РИА Новости в Московской еврейской религиозной общине (МЕРО).
"Друзья, моя работа в России в качестве главного раввина Москвы пока завершена. Для меня было большой честью служить в Московской хоральной синагоге и работать во благо еврейской общины России все эти годы. Я желаю вам всем всего самого наилучшего, остаюсь на связи и буду оказывать помощь и поддержку каждому из вас", – процитировали обращение раввина Гольдшмидта РИА Новости в пресс-службе МЕРО.
При этом раввинский суд, добавили в МЕРО, продолжает деятельность в ведении главного раввината Израиля. Вопрос о преемнике, добавил собеседник агентства, на повестке пока не стоит.
Ранее в СМИ появились сообщения об отъезде Гольдшмидта из России. Как сообщили РИА Новости в МЕРО, он находится в Израиле. Впоследствии раввин сообщил, что не может находиться в российской столице из-за того, что его отца госпитализировали в Израиле, и он нуждается в уходе.
Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря 2021, 15:10Религия
Главный раввин Москвы предложил создать центр сертификации духовных школ
 
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