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Врио ректора РАНХиГС стал проректор академии Назаров - РИА Новости, 07.07.2022
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Врио ректора РАНХиГС стал проректор академии Назаров
Врио ректора РАНХиГС стал проректор академии Назаров - РИА Новости, 07.07.2022
Врио ректора РАНХиГС стал проректор академии Назаров
Временно исполняющим обязанности ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС)... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T15:46
2022-07-07T16:17
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
общество
владимир мау
россия
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Временно исполняющим обязанности ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) назначили проректора Максима Назарова, все внутренние процессы в вузе продолжаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе академии."Приказ был подписан 30 июня в связи с плановым отпуском ректора и согласован правительством России", — говорится в заявлении.В конце июня следователи управления МВД по Москве задержали ректора РАНХиГС Владимира Мау. Ему предъявили обвинения по двум эпизодам.Как сообщил источник РИА Новости, первый связан с фиктивным трудоустройством в академию 12 сотрудников Министерства просвещения. По нему Мау вместе с бывшим замминистра Мариной Раковой и заместителем гендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком обвиняют в хищении более 20 миллионов рублей. Второй эпизод также касается фиктивного трудоустройства сотрудника Минпросвещения.Тверской суд отправил обвиняемого под домашний арест. Ему грозит до десяти лет тюрьмы. Сам Мау вину не признал.
https://ria.ru/20220704/moshennichestvo-1800223726.html
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российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), общество, владимир мау, россия
15:46 07.07.2022 (обновлено: 16:17 07.07.2022)
 
Врио ректора РАНХиГС стал проректор академии Назаров

Врио ректора РАНХиГС вместо арестованного Мау назначили проректора академии Назарова

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип РАНХиГС
Логотип РАНХиГС - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Временно исполняющим обязанности ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) назначили проректора Максима Назарова, все внутренние процессы в вузе продолжаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе академии.
"Приказ был подписан 30 июня в связи с плановым отпуском ректора и согласован правительством России", — говорится в заявлении.
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В конце июня следователи управления МВД по Москве задержали ректора РАНХиГС Владимира Мау. Ему предъявили обвинения по двум эпизодам.
Как сообщил источник РИА Новости, первый связан с фиктивным трудоустройством в академию 12 сотрудников Министерства просвещения. По нему Мау вместе с бывшим замминистра Мариной Раковой и заместителем гендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком обвиняют в хищении более 20 миллионов рублей. Второй эпизод также касается фиктивного трудоустройства сотрудника Минпросвещения.
Тверской суд отправил обвиняемого под домашний арест. Ему грозит до десяти лет тюрьмы. Сам Мау вину не признал.
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