https://ria.ru/20220707/rankhigs-1800970403.html

Врио ректора РАНХиГС стал проректор академии Назаров

Врио ректора РАНХиГС стал проректор академии Назаров - РИА Новости, 07.07.2022

Врио ректора РАНХиГС стал проректор академии Назаров

Временно исполняющим обязанности ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС)... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T15:46

2022-07-07T15:46

2022-07-07T16:17

российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)

общество

владимир мау

россия

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Временно исполняющим обязанности ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) назначили проректора Максима Назарова, все внутренние процессы в вузе продолжаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе академии."Приказ был подписан 30 июня в связи с плановым отпуском ректора и согласован правительством России", — говорится в заявлении.В конце июня следователи управления МВД по Москве задержали ректора РАНХиГС Владимира Мау. Ему предъявили обвинения по двум эпизодам.Как сообщил источник РИА Новости, первый связан с фиктивным трудоустройством в академию 12 сотрудников Министерства просвещения. По нему Мау вместе с бывшим замминистра Мариной Раковой и заместителем гендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком обвиняют в хищении более 20 миллионов рублей. Второй эпизод также касается фиктивного трудоустройства сотрудника Минпросвещения.Тверской суд отправил обвиняемого под домашний арест. Ему грозит до десяти лет тюрьмы. Сам Мау вину не признал.

https://ria.ru/20220704/moshennichestvo-1800223726.html

https://ria.ru/20220705/arest-1800351005.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), общество, владимир мау, россия