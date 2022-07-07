https://ria.ru/20220707/ralli-1800307880.html

Ралли "Шелковый путь"

Ралли "Шелковый путь" - РИА Новости, 07.07.2022

Ралли "Шелковый путь"

Ралли-рейд "Шелковый путь" является всемирно известным ежегодным автоспортивным соревнованием. Название подчеркивает евразийский маршрут ралли и его связующую... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T00:29

2022-07-07T00:29

2022-07-07T00:37

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Ралли-рейд "Шелковый путь" является всемирно известным ежегодным автоспортивным соревнованием. Название подчеркивает евразийский маршрут ралли и его связующую роль для стран региона. Проект ралли "Шелковый путь" ведет свою историю с 2009 года, на протяжении многих лет объединяя не только регионы Российской Федерации, но и страны Евразии. Гонка проходила по территории таких стран, как Россия, Китай, Казахстан, Монголия, Туркмения. Трасса ралли прокладывается по бездорожью и дорогам общего пользования. Особенностью соревнования является то, что каждый год участники гонки преодолевают совершенно новый маршрут, который никогда не повторяется. Организаторы мероприятия стараются разнообразить географию ралли-марафона. Ралли "Шелковый путь" включает в себя соревнования во всех существующих официальных зачетах: грузовики, автомобили, мотовездеходы, а также мотоциклы и квадроциклы, которые вошли в программу соревнований в 2019 году.Мероприятие проводится при поддержке президента РФ, правительства РФ и министерства спорта РФ. Руководитель проекта ралли-рейд "Шелковый путь" с 2015 года – Владимир Чагин, один из самых титулованных гонщиков в мире. Ралли "Шелковый путь" стало проводиться по предложению президента Туркмении, которое поддержали лидеры России и Казахстана.Марафон впервые прошел в сентябре 2009 года, соединив Россию, Казахстан и Туркмению. Трасса гонки была частично проложена по местам уникального Великого Шелкового пути. Ее общая протяженность составила 4,35 тысячи километров, из которых 2,85 тысячи километров приходились на спецучастки. Последние этапы гонки прошли по пустыне Каракумы. Автогонка стартовала в Казани и, пройдя по территориям Татарстана и Оренбургской области в России, проследовала в Казахстан, через Западно-Казахстанскую и Мангистаускую области, продолжилась в Туркмении, по землям Балканского и Ахалского велаятов. Спустя восемь дней после своего начала гонка финишировала в Ашхабаде (Туркмения). В ней участвовали представители 25 стран. "Шелковый путь" проводился в 2009 году в статусе этапа серии "Дакар" (Dakar series), что означало соответствие уровня организации гонки стандартам знаменитого "Дакара". В 2010-2013 годах ралли проходило по территории России. В 2010 году маршрут гонки соединил Санкт-Петербург и Красную Поляну, в 2011 году – Москву и Сочи, в 2012 году – Москву и Геленджик, а в 2013 году – Москву и Астрахань. В 2014-2015 годах гонка не состоялась. В 2016 году к организации ралли присоединился Китай, приняв на своей территории большую часть этапов. Тем самым ралли-рейд повысил свой статус на международной арене до ралли-марафона, а маршрут прошел по территории трех стран – России, Казахстана и Китая. Уникальные трассы были проложены через леса и степи России, горные массивы Казахстана и пески пустыни Гоби. Стартовав на Красной площади в Москве, экипажи преодолели рекордные 10735 километров и финишировали в Пекине. В ралли участвовали представители 41 страны. В 2017 году гонка прошла через те же страны, но финишировала в Сиане (Китай). Трасса была проложена по историческому маршруту Великого Шелкового пути. Ее общая протяженность составила почти 9,6 тысячи километров, из них из них свыше 4094 километров – спецучастки. Ралли 2018 года было разделено на две части: одна состоялась в июле по маршруту Астрахань – Москва, а вторая – в конце сентября в Китае. В 2019 году маршрут "Шелкового пути" впервые прошел по территории Монголии, соединив российский Иркутск и китайский Дуньхуан. Общая протяженность трассы составила 5003,5 километра, из них свыше 2588 километров – спецучастки. Гонка 2020 года была отменена из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В 2021 году программа "Шелкового пути" была сокращена из-за бубонной чумы и коронавируса. Организаторы отменили изначально запланированные монгольскую и китайскую части ралли, гонка прошла только по территории России.Маршрут состоял из пяти этапов общей протяженностью почти 3000 километров. Марафон стартовал в Омске и финишировал в Горно-Алтайске. В 2021 году "Шелковый путь" впервые получил статус этапа чемпионата мира по ралли-рейдам Международной автомобильной федерации (FIA). В разные сезоны в гонке участвовали такие звезды мирового автоспорта, как катарский автогонщик Нассер Аль-Аттия, испанский автогонщик Карлос Сайнс, российские гонщики Владимир Васильев и Сергей Карякин, французские гонщики Стефан Петерансель и Сириль Депре, саудовский гонщик Язид Аль-Раджи, чешский раллийный гонщик Алеш Лопрайс, белорусский гонщик Сергей Вязович, российская мотогонщица Анастасия Нифонтова, а также топовые гонщики российской команды "КАМАЗ-мастер" – Фирдаус Кабиров, Эдуард Николаев, Дмитрий Сотников, Антон Шибалов, Айрат Мардеев, Андрей Каргинов. Ралли-рейд в 2022 году в связи с запретом на проведение международных/зональных соревнований на территории Российской Федерации, наложенным Международной автомобильной федерацией (FIA) и Международной мотоциклетной федерацией (FIM) по решению Дирекции проекта международное ралли "Шелковый путь" сменило спортивный статус с "международного" на "всероссийское". Данное решение позволяет допускать к старту в ралли "Шелковый путь" в 2022 году в том числе и иностранных участников.Соревнование пройдет с 6 по 16 июля. В честь 350-летия со дня рождения Петра I маршрут ралли охватит 10 регионов России, имеющих связь с первым российским императором. Спортсмены стартуют в Астрахани 7 июля и, проехав через множество интересных точек на карте, включая Грозный, и Волгоград, финишируют на Красной площади Москвы.В 2022 году Республика Дагестан и Чеченская Республика впервые в современной истории автомобильного спорта примут у себя соревнования по ралли-рейдам. Общая протяженность трассы составит 4464 километра, из которых 2786 придутся на скоростные участки.Генеральными партнерами мероприятия выступают ПАО "Газпром" и Федерация автомобильного и мотоциклетного спорта Китая. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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китай

казахстан

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, китай, казахстан, монголия, туркмения