https://ria.ru/20220707/pytki-1800884987.html
Комитет Совфеда одобрил закон об ужесточении наказания за пытки
Комитет Совфеда одобрил закон об ужесточении наказания за пытки - РИА Новости, 07.07.2022
Комитет Совфеда одобрил закон об ужесточении наказания за пытки
Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал в четверг закон об ужесточении наказания за пытки со стороны должностных лиц, РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T11:55
2022-07-07T11:55
2022-07-07T11:55
россия
общество
совет федерации рф
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
александр калашников
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал в четверг закон об ужесточении наказания за пытки со стороны должностных лиц, предусматривающий наказание до 15 лет лишения свободы за такие деяния.Совфед рассмотрит этот закон на заседании 8 июля.Согласно документу, пытки со стороны должностных лиц переводятся в категорию особо тяжких преступлений и наказываются лишением свободы на срок до 12 лет. Новое определение пытки предусматривает, что ее применение к одному лицу может иметь целью запугивание другого лица принуждение другого лица к совершению каких-либо действий.Изменения вносится в статью 286 УК РФ, предусматривая, что превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения, с применением оружия или причинением тяжких последствий, в том числе в отношении несовершеннолетних, наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.Те же деяния, но совершенные с применением пытки, наказываются лишением свободы на срок от четырех до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.Предлагается также ввести наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет, если деяние повлекло смерть потерпевшего по неосторожности или причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе, если потерпевшего принуждали к даче показаний.Аналогичная ответственность предусматривается, если пытки применялись в отношении женщины, заведомо несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, похищенного или захваченного в качестве заложника, а также в отношении лица, достигшего к моменту совершения деяния 65-летнего возраста.Одновременно предлагается учесть, что пыткой не является причинение физических или нравственных страданий, которые возникают "лишь в результате правомерных действий должностного лица или другого лица либо неизбежно сопряжены с такими действиями".Ситуация в российских колониях оказалась в центре внимания осенью 2021 года после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных в Саратовской области. СК РФ возбудил ряд уголовных дел, а глава ФСИН Александр Калашников на этом фоне ушел в отставку.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, совет федерации рф, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), александр калашников
Комитет Совфеда одобрил закон об ужесточении наказания за пытки
Комитет Совфеда одобрил закон об ужесточении наказания за пытки до 15 лет лишения свободы
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал в четверг закон об ужесточении наказания за пытки со стороны должностных лиц, предусматривающий наказание до 15 лет лишения свободы за такие деяния.
Совфед
рассмотрит этот закон на заседании 8 июля.
Согласно документу, пытки со стороны должностных лиц переводятся в категорию особо тяжких преступлений и наказываются лишением свободы на срок до 12 лет. Новое определение пытки предусматривает, что ее применение к одному лицу может иметь целью запугивание другого лица принуждение другого лица к совершению каких-либо действий.
Изменения вносится в статью 286 УК РФ
, предусматривая, что превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения, с применением оружия или причинением тяжких последствий, в том числе в отношении несовершеннолетних, наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Те же деяния, но совершенные с применением пытки, наказываются лишением свободы на срок от четырех до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.
Предлагается также ввести наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет, если деяние повлекло смерть потерпевшего по неосторожности или причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе, если потерпевшего принуждали к даче показаний.
Аналогичная ответственность предусматривается, если пытки применялись в отношении женщины, заведомо несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, похищенного или захваченного в качестве заложника, а также в отношении лица, достигшего к моменту совершения деяния 65-летнего возраста.
Одновременно предлагается учесть, что пыткой не является причинение физических или нравственных страданий, которые возникают "лишь в результате правомерных действий должностного лица или другого лица либо неизбежно сопряжены с такими действиями".
Ситуация в российских колониях оказалась в центре внимания осенью 2021 года после публикации в YouTube
видео о сексуальном насилии и пытках осужденных в Саратовской области
. СК
РФ возбудил ряд уголовных дел, а глава ФСИН Александр Калашников
на этом фоне ушел в отставку.