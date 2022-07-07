Рейтинг@Mail.ru
Комитет Совфеда одобрил закон об ужесточении наказания за пытки - РИА Новости, 07.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220707/pytki-1800884987.html
Комитет Совфеда одобрил закон об ужесточении наказания за пытки
Комитет Совфеда одобрил закон об ужесточении наказания за пытки - РИА Новости, 07.07.2022
Комитет Совфеда одобрил закон об ужесточении наказания за пытки
Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал в четверг закон об ужесточении наказания за пытки со стороны должностных лиц, РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T11:55
2022-07-07T11:55
россия
общество
совет федерации рф
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
александр калашников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783360905_0:201:3071:1928_1920x0_80_0_0_08d0cae46abd1c68b0e51d4b1be85a98.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал в четверг закон об ужесточении наказания за пытки со стороны должностных лиц, предусматривающий наказание до 15 лет лишения свободы за такие деяния.Совфед рассмотрит этот закон на заседании 8 июля.Согласно документу, пытки со стороны должностных лиц переводятся в категорию особо тяжких преступлений и наказываются лишением свободы на срок до 12 лет. Новое определение пытки предусматривает, что ее применение к одному лицу может иметь целью запугивание другого лица принуждение другого лица к совершению каких-либо действий.Изменения вносится в статью 286 УК РФ, предусматривая, что превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения, с применением оружия или причинением тяжких последствий, в том числе в отношении несовершеннолетних, наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.Те же деяния, но совершенные с применением пытки, наказываются лишением свободы на срок от четырех до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.Предлагается также ввести наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет, если деяние повлекло смерть потерпевшего по неосторожности или причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе, если потерпевшего принуждали к даче показаний.Аналогичная ответственность предусматривается, если пытки применялись в отношении женщины, заведомо несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, похищенного или захваченного в качестве заложника, а также в отношении лица, достигшего к моменту совершения деяния 65-летнего возраста.Одновременно предлагается учесть, что пыткой не является причинение физических или нравственных страданий, которые возникают "лишь в результате правомерных действий должностного лица или другого лица либо неизбежно сопряжены с такими действиями".Ситуация в российских колониях оказалась в центре внимания осенью 2021 года после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных в Саратовской области. СК РФ возбудил ряд уголовных дел, а глава ФСИН Александр Калашников на этом фоне ушел в отставку.
https://ria.ru/20220526/sizo-1790904759.html
https://ria.ru/20220622/pytki-1797258358.html
россия
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783360905_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_232c27d2e226f418fadbb5420d7a1211.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, совет федерации рф, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), александр калашников
11:55 07.07.2022
 
Комитет Совфеда одобрил закон об ужесточении наказания за пытки

Комитет Совфеда одобрил закон об ужесточении наказания за пытки до 15 лет лишения свободы

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации
Сенаторы на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Сенаторы на заседании Совета Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал в четверг закон об ужесточении наказания за пытки со стороны должностных лиц, предусматривающий наказание до 15 лет лишения свободы за такие деяния.
Совфед рассмотрит этот закон на заседании 8 июля.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 17:02Специальная военная операция на Украине
Начальника киевского СИЗО заочно арестовали в России за пытки пленных
Согласно документу, пытки со стороны должностных лиц переводятся в категорию особо тяжких преступлений и наказываются лишением свободы на срок до 12 лет. Новое определение пытки предусматривает, что ее применение к одному лицу может иметь целью запугивание другого лица принуждение другого лица к совершению каких-либо действий.
Изменения вносится в статью 286 УК РФ, предусматривая, что превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения, с применением оружия или причинением тяжких последствий, в том числе в отношении несовершеннолетних, наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Те же деяния, но совершенные с применением пытки, наказываются лишением свободы на срок от четырех до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 12:31
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за пытки
Предлагается также ввести наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет, если деяние повлекло смерть потерпевшего по неосторожности или причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе, если потерпевшего принуждали к даче показаний.
Аналогичная ответственность предусматривается, если пытки применялись в отношении женщины, заведомо несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, похищенного или захваченного в качестве заложника, а также в отношении лица, достигшего к моменту совершения деяния 65-летнего возраста.
Одновременно предлагается учесть, что пыткой не является причинение физических или нравственных страданий, которые возникают "лишь в результате правомерных действий должностного лица или другого лица либо неизбежно сопряжены с такими действиями".
Ситуация в российских колониях оказалась в центре внимания осенью 2021 года после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных в Саратовской области. СК РФ возбудил ряд уголовных дел, а глава ФСИН Александр Калашников на этом фоне ушел в отставку.
 
РоссияОбществоСовет Федерации РФСаратовская областьСледственный комитет России (СК РФ)Александр Калашников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала