https://ria.ru/20220707/pytki-1800884987.html

Комитет Совфеда одобрил закон об ужесточении наказания за пытки

Комитет Совфеда одобрил закон об ужесточении наказания за пытки - РИА Новости, 07.07.2022

Комитет Совфеда одобрил закон об ужесточении наказания за пытки

Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал в четверг закон об ужесточении наказания за пытки со стороны должностных лиц, РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T11:55

2022-07-07T11:55

2022-07-07T11:55

россия

общество

совет федерации рф

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

александр калашников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783360905_0:201:3071:1928_1920x0_80_0_0_08d0cae46abd1c68b0e51d4b1be85a98.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал в четверг закон об ужесточении наказания за пытки со стороны должностных лиц, предусматривающий наказание до 15 лет лишения свободы за такие деяния.Совфед рассмотрит этот закон на заседании 8 июля.Согласно документу, пытки со стороны должностных лиц переводятся в категорию особо тяжких преступлений и наказываются лишением свободы на срок до 12 лет. Новое определение пытки предусматривает, что ее применение к одному лицу может иметь целью запугивание другого лица принуждение другого лица к совершению каких-либо действий.Изменения вносится в статью 286 УК РФ, предусматривая, что превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения, с применением оружия или причинением тяжких последствий, в том числе в отношении несовершеннолетних, наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.Те же деяния, но совершенные с применением пытки, наказываются лишением свободы на срок от четырех до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.Предлагается также ввести наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет, если деяние повлекло смерть потерпевшего по неосторожности или причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе, если потерпевшего принуждали к даче показаний.Аналогичная ответственность предусматривается, если пытки применялись в отношении женщины, заведомо несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, похищенного или захваченного в качестве заложника, а также в отношении лица, достигшего к моменту совершения деяния 65-летнего возраста.Одновременно предлагается учесть, что пыткой не является причинение физических или нравственных страданий, которые возникают "лишь в результате правомерных действий должностного лица или другого лица либо неизбежно сопряжены с такими действиями".Ситуация в российских колониях оказалась в центре внимания осенью 2021 года после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных в Саратовской области. СК РФ возбудил ряд уголовных дел, а глава ФСИН Александр Калашников на этом фоне ушел в отставку.

https://ria.ru/20220526/sizo-1790904759.html

https://ria.ru/20220622/pytki-1797258358.html

россия

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, совет федерации рф, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), александр калашников