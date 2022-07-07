https://ria.ru/20220707/pvo-1800899039.html

Британия развернула в Польше систему ПВО Sky Sabre

Британия развернула в Польше систему ПВО Sky Sabre - РИА Новости, 07.07.2022

Британия развернула в Польше систему ПВО Sky Sabre

Великобритания развернула в Польше свою систему ПВО Sky Sabre, сообщил вице-премьер правительства, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T12:35

2022-07-07T12:35

2022-07-07T12:35

в мире

польша

великобритания

нато

мариуш блащак

пво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800897768_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_9abeae56b6a3ba3f78505a686a5bb1e9.jpg

ВАРШАВА, 7 июл — РИА Новости. Великобритания развернула в Польше свою систему ПВО Sky Sabre, сообщил вице-премьер правительства, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак."Британская система ПВО Sky Sabre уже находится в нашей стране, чтобы гарантировать безопасность польской воздушной зоны. Это результат наших прочных отношений c Великобританией и доказательство нашей общей заботы о безопасности восточного фланга", - написал министр в Twitter.Британские военные расквартированы в Польше в рамках многонациональных сил НАТО, а также в рамках двустороннего сотрудничества. Недавно их численность увеличили до 700 человек.Британская армия приняла на вооружение новую систему ПВО Sky Sabre в конце 2021 года. Новая система ПВО пришла на замену ракетам Rapier, которые использовались с 1970-х годов. По имеющимся данным, Sky Sabre может одновременно управлять полетом 24 ракет, которые способны уничтожать истребители, дроны и бомбы с лазерным наведением.

https://ria.ru/20220707/pomosch-1800831903.html

польша

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, польша, великобритания, нато, мариуш блащак, пво