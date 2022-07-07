Рейтинг@Mail.ru
Британия развернула в Польше систему ПВО Sky Sabre - РИА Новости, 07.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220707/pvo-1800899039.html
Британия развернула в Польше систему ПВО Sky Sabre
Британия развернула в Польше систему ПВО Sky Sabre - РИА Новости, 07.07.2022
Британия развернула в Польше систему ПВО Sky Sabre
Великобритания развернула в Польше свою систему ПВО Sky Sabre, сообщил вице-премьер правительства, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T12:35
2022-07-07T12:35
в мире
польша
великобритания
нато
мариуш блащак
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800897768_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_9abeae56b6a3ba3f78505a686a5bb1e9.jpg
ВАРШАВА, 7 июл — РИА Новости. Великобритания развернула в Польше свою систему ПВО Sky Sabre, сообщил вице-премьер правительства, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак."Британская система ПВО Sky Sabre уже находится в нашей стране, чтобы гарантировать безопасность польской воздушной зоны. Это результат наших прочных отношений c Великобританией и доказательство нашей общей заботы о безопасности восточного фланга", - написал министр в Twitter.Британские военные расквартированы в Польше в рамках многонациональных сил НАТО, а также в рамках двустороннего сотрудничества. Недавно их численность увеличили до 700 человек.Британская армия приняла на вооружение новую систему ПВО Sky Sabre в конце 2021 года. Новая система ПВО пришла на замену ракетам Rapier, которые использовались с 1970-х годов. По имеющимся данным, Sky Sabre может одновременно управлять полетом 24 ракет, которые способны уничтожать истребители, дроны и бомбы с лазерным наведением.
https://ria.ru/20220707/pomosch-1800831903.html
польша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800897768_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_421974a96a2520bf5fac40254423d2e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, великобритания, нато, мариуш блащак, пво
12:35 07.07.2022
 
Британия развернула в Польше систему ПВО Sky Sabre

Глава МО Польши Блащак сообщил о развертывании в стране британской системы ПВО Sky Sabre

© AFP 2022 / Adrian DennisБританская система противовоздушной обороны Sky Sabre
Британская система противовоздушной обороны Sky Sabre - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© AFP 2022 / Adrian Dennis
Британская система противовоздушной обороны Sky Sabre. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 7 июл — РИА Новости. Великобритания развернула в Польше свою систему ПВО Sky Sabre, сообщил вице-премьер правительства, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
"Британская система ПВО Sky Sabre уже находится в нашей стране, чтобы гарантировать безопасность польской воздушной зоны. Это результат наших прочных отношений c Великобританией и доказательство нашей общей заботы о безопасности восточного фланга", - написал министр в Twitter.
Британские военные расквартированы в Польше в рамках многонациональных сил НАТО, а также в рамках двустороннего сотрудничества. Недавно их численность увеличили до 700 человек.
Британская армия приняла на вооружение новую систему ПВО Sky Sabre в конце 2021 года. Новая система ПВО пришла на замену ракетам Rapier, которые использовались с 1970-х годов. По имеющимся данным, Sky Sabre может одновременно управлять полетом 24 ракет, которые способны уничтожать истребители, дроны и бомбы с лазерным наведением.
Польские военные - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
04:28Специальная военная операция на Украине
В Польше объяснили, почему НАТО не поможет ей в случае войны с Россией
 
В миреПольшаВеликобританияНАТОМариуш БлащакПВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала