https://ria.ru/20220707/pvo-1800899039.html
Британия развернула в Польше систему ПВО Sky Sabre
Британия развернула в Польше систему ПВО Sky Sabre - РИА Новости, 07.07.2022
Британия развернула в Польше систему ПВО Sky Sabre
Великобритания развернула в Польше свою систему ПВО Sky Sabre, сообщил вице-премьер правительства, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T12:35
2022-07-07T12:35
2022-07-07T12:35
в мире
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великобритания
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ВАРШАВА, 7 июл — РИА Новости. Великобритания развернула в Польше свою систему ПВО Sky Sabre, сообщил вице-премьер правительства, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак."Британская система ПВО Sky Sabre уже находится в нашей стране, чтобы гарантировать безопасность польской воздушной зоны. Это результат наших прочных отношений c Великобританией и доказательство нашей общей заботы о безопасности восточного фланга", - написал министр в Twitter.Британские военные расквартированы в Польше в рамках многонациональных сил НАТО, а также в рамках двустороннего сотрудничества. Недавно их численность увеличили до 700 человек.Британская армия приняла на вооружение новую систему ПВО Sky Sabre в конце 2021 года. Новая система ПВО пришла на замену ракетам Rapier, которые использовались с 1970-х годов. По имеющимся данным, Sky Sabre может одновременно управлять полетом 24 ракет, которые способны уничтожать истребители, дроны и бомбы с лазерным наведением.
https://ria.ru/20220707/pomosch-1800831903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, великобритания, нато, мариуш блащак, пво
Британия развернула в Польше систему ПВО Sky Sabre
Глава МО Польши Блащак сообщил о развертывании в стране британской системы ПВО Sky Sabre