https://ria.ru/20220707/putin-1801075418.html

Хорошо, что какие-то иностранные компании ушли, заявил Путин

Хорошо, что какие-то иностранные компании ушли, заявил Путин - РИА Новости, 07.07.2022

Хорошо, что какие-то иностранные компании ушли, заявил Путин

В некоторых отраслях экономики хорошо, что какие-то иностранные компании ушли, заявил президент РФ Владимир Путин, призвав поддерживать внутреннюю конкуренцию. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T20:57

2022-07-07T20:57

2022-07-07T21:04

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В некоторых отраслях экономики хорошо, что какие-то иностранные компании ушли, заявил президент РФ Владимир Путин, призвав поддерживать внутреннюю конкуренцию."На самом деле, может быть, не было бы счастья, да несчастье помогло. В некоторых отраслях, в некоторых секторах экономики и хорошо, что с нашего рынка кто-то ушел. Плохо, что может быть меньше конкуренции. Но нам нужно добиваться того, чтобы внутреннюю конкуренцию поддерживать", - сказал он на встрече с лидерами думских фракций.Путин отметил, что если внутренняя конкуренция будет обеспечена, то тогда качество товаров и цены будут на должном уровне."И все, что происходит в последнее время, показывает, что фундаментальные, базовые основы российский экономики оказались гораздо более устойчивыми, чем думали об этом наши недоброжелатели за бугром", - заявил президент.

https://ria.ru/20220623/briks-1797647787.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин