https://ria.ru/20220707/putin-1801075418.html
Хорошо, что какие-то иностранные компании ушли, заявил Путин
Хорошо, что какие-то иностранные компании ушли, заявил Путин - РИА Новости, 07.07.2022
Хорошо, что какие-то иностранные компании ушли, заявил Путин
В некоторых отраслях экономики хорошо, что какие-то иностранные компании ушли, заявил президент РФ Владимир Путин, призвав поддерживать внутреннюю конкуренцию. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T20:57
2022-07-07T20:57
2022-07-07T21:04
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В некоторых отраслях экономики хорошо, что какие-то иностранные компании ушли, заявил президент РФ Владимир Путин, призвав поддерживать внутреннюю конкуренцию."На самом деле, может быть, не было бы счастья, да несчастье помогло. В некоторых отраслях, в некоторых секторах экономики и хорошо, что с нашего рынка кто-то ушел. Плохо, что может быть меньше конкуренции. Но нам нужно добиваться того, чтобы внутреннюю конкуренцию поддерживать", - сказал он на встрече с лидерами думских фракций.Путин отметил, что если внутренняя конкуренция будет обеспечена, то тогда качество товаров и цены будут на должном уровне."И все, что происходит в последнее время, показывает, что фундаментальные, базовые основы российский экономики оказались гораздо более устойчивыми, чем думали об этом наши недоброжелатели за бугром", - заявил президент.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, владимир путин
20:57 07.07.2022 (обновлено: 21:04 07.07.2022)
Хорошо, что какие-то иностранные компании ушли, заявил Путин
Президент Путин: хорошо. что какие-то компании ушли, может быть меньше конкуренции
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В некоторых отраслях экономики хорошо, что какие-то иностранные компании ушли, заявил президент РФ Владимир Путин, призвав поддерживать внутреннюю конкуренцию.
"На самом деле, может быть, не было бы счастья, да несчастье помогло. В некоторых отраслях, в некоторых секторах экономики и хорошо, что с нашего рынка кто-то ушел. Плохо, что может быть меньше конкуренции. Но нам нужно добиваться того, чтобы внутреннюю конкуренцию поддерживать", - сказал он на встрече с лидерами думских фракций.
Путин
отметил, что если внутренняя конкуренция будет обеспечена, то тогда качество товаров и цены будут на должном уровне.
"И все, что происходит в последнее время, показывает, что фундаментальные, базовые основы российский экономики оказались гораздо более устойчивыми, чем думали об этом наши недоброжелатели за бугром", - заявил президент.