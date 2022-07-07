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Хорошо, что какие-то иностранные компании ушли, заявил Путин - РИА Новости, 07.07.2022
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Хорошо, что какие-то иностранные компании ушли, заявил Путин
Хорошо, что какие-то иностранные компании ушли, заявил Путин - РИА Новости, 07.07.2022
Хорошо, что какие-то иностранные компании ушли, заявил Путин
В некоторых отраслях экономики хорошо, что какие-то иностранные компании ушли, заявил президент РФ Владимир Путин, призвав поддерживать внутреннюю конкуренцию. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T20:57
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экономика
владимир путин
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В некоторых отраслях экономики хорошо, что какие-то иностранные компании ушли, заявил президент РФ Владимир Путин, призвав поддерживать внутреннюю конкуренцию."На самом деле, может быть, не было бы счастья, да несчастье помогло. В некоторых отраслях, в некоторых секторах экономики и хорошо, что с нашего рынка кто-то ушел. Плохо, что может быть меньше конкуренции. Но нам нужно добиваться того, чтобы внутреннюю конкуренцию поддерживать", - сказал он на встрече с лидерами думских фракций.Путин отметил, что если внутренняя конкуренция будет обеспечена, то тогда качество товаров и цены будут на должном уровне."И все, что происходит в последнее время, показывает, что фундаментальные, базовые основы российский экономики оказались гораздо более устойчивыми, чем думали об этом наши недоброжелатели за бугром", - заявил президент.
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экономика, владимир путин
20:57 07.07.2022 (обновлено: 21:04 07.07.2022)
 
Хорошо, что какие-то иностранные компании ушли, заявил Путин

Президент Путин: хорошо. что какие-то компании ушли, может быть меньше конкуренции

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи c руководителями и лидерами фракций Государственной Думы РФ
Президент России Владимир Путин во время встречи c руководителями и лидерами фракций Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В некоторых отраслях экономики хорошо, что какие-то иностранные компании ушли, заявил президент РФ Владимир Путин, призвав поддерживать внутреннюю конкуренцию.
"На самом деле, может быть, не было бы счастья, да несчастье помогло. В некоторых отраслях, в некоторых секторах экономики и хорошо, что с нашего рынка кто-то ушел. Плохо, что может быть меньше конкуренции. Но нам нужно добиваться того, чтобы внутреннюю конкуренцию поддерживать", - сказал он на встрече с лидерами думских фракций.
Путин отметил, что если внутренняя конкуренция будет обеспечена, то тогда качество товаров и цены будут на должном уровне.
"И все, что происходит в последнее время, показывает, что фундаментальные, базовые основы российский экономики оказались гораздо более устойчивыми, чем думали об этом наши недоброжелатели за бугром", - заявил президент.
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