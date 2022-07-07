https://ria.ru/20220707/putin-1801075253.html

Путин: нужна консолидированная поддержка Вооруженных сил

Путин: нужна консолидированная поддержка Вооруженных сил - РИА Новости, 07.07.2022

Путин: нужна консолидированная поддержка Вооруженных сил

Россия живет обычной жизнью, а военные рискуют, защищая Родину, нужна общенациональная повестка поддержки Вооруженных сил, заявил президент РФ Владимир Путин на РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T20:55

2022-07-07T20:55

2022-07-07T23:20

специальная военная операция на украине

владимир путин

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Россия живет обычной жизнью, а военные рискуют, защищая Родину, нужна общенациональная повестка поддержки Вооруженных сил, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Государственной Думы."Страна живет обычной, мирной жизнью. Лето, курортный сезон, культурная жизнь, выставки. А ребята пашут там под пулями, понимаете? Жизнью рискуют и товарищей своих теряют в бою ради Родины! Нужна - я почему к вам обращаюсь как к депутатам – не просто – это важно: консолидация общества очень важна – но нужна общенациональная повестка поддержки Вооруженных сил. Это чрезвычайно важно, чтоб воины наши чувствовали эту поддержку", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин