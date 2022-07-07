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Путин: нужна консолидированная поддержка Вооруженных сил - РИА Новости, 07.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220707/putin-1801075253.html
Путин: нужна консолидированная поддержка Вооруженных сил
Путин: нужна консолидированная поддержка Вооруженных сил - РИА Новости, 07.07.2022
Путин: нужна консолидированная поддержка Вооруженных сил
Россия живет обычной жизнью, а военные рискуют, защищая Родину, нужна общенациональная повестка поддержки Вооруженных сил, заявил президент РФ Владимир Путин на РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T20:55
2022-07-07T23:20
специальная военная операция на украине
владимир путин
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Россия живет обычной жизнью, а военные рискуют, защищая Родину, нужна общенациональная повестка поддержки Вооруженных сил, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Государственной Думы."Страна живет обычной, мирной жизнью. Лето, курортный сезон, культурная жизнь, выставки. А ребята пашут там под пулями, понимаете? Жизнью рискуют и товарищей своих теряют в бою ради Родины! Нужна - я почему к вам обращаюсь как к депутатам – не просто – это важно: консолидация общества очень важна – но нужна общенациональная повестка поддержки Вооруженных сил. Это чрезвычайно важно, чтоб воины наши чувствовали эту поддержку", - сказал Путин.
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владимир путин
20:55 07.07.2022 (обновлено: 23:20 07.07.2022)
 
Путин: нужна консолидированная поддержка Вооруженных сил

Путин заявил о необходимости общенациональной поддержки российских вооруженных сил

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Россия живет обычной жизнью, а военные рискуют, защищая Родину, нужна общенациональная повестка поддержки Вооруженных сил, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Государственной Думы.
"Страна живет обычной, мирной жизнью. Лето, курортный сезон, культурная жизнь, выставки. А ребята пашут там под пулями, понимаете? Жизнью рискуют и товарищей своих теряют в бою ради Родины! Нужна - я почему к вам обращаюсь как к депутатам – не просто – это важно: консолидация общества очень важна – но нужна общенациональная повестка поддержки Вооруженных сил. Это чрезвычайно важно, чтоб воины наши чувствовали эту поддержку", - сказал Путин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир Путин
 
 
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