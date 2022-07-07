https://ria.ru/20220707/putin-1801072409.html

Путин и Слуцкий проведут отдельную встречу

Путин и Слуцкий проведут отдельную встречу - РИА Новости, 07.07.2022

Путин и Слуцкий проведут отдельную встречу

Лидер ЛДПР и глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий заявил, что некоторые вещи он доложит президенту РФ Владимиру Путину на отдельной встрече. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T20:47

2022-07-07T20:47

2022-07-07T20:54

политика

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леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий заявил, что некоторые вещи он доложит президенту РФ Владимиру Путину на отдельной встрече."Партия ЛДПР единогласно поддержала - люди разных возрастов, вероисповеданий, из разных регионов - специальную военную операцию на Украине. У нас выезжают большие команды волонтеров. Разумеется, мы оказываем также и гуманитарное содействие. Какие-то вещи доложу вам на отдельной встрече", - сказал Слуцкий во время встречи лидеров фракций Госдумы с Путиным.

https://ria.ru/20220707/putin-1801068510.html

украина

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Дарья Буймова

политика, украина, лдпр, госдума рф, леонид слуцкий (политик), владимир путин