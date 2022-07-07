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Путин и Слуцкий проведут отдельную встречу - РИА Новости, 07.07.2022
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Путин и Слуцкий проведут отдельную встречу
Путин и Слуцкий проведут отдельную встречу - РИА Новости, 07.07.2022
Путин и Слуцкий проведут отдельную встречу
Лидер ЛДПР и глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий заявил, что некоторые вещи он доложит президенту РФ Владимиру Путину на отдельной встрече. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T20:47
2022-07-07T20:54
политика
украина
лдпр
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий заявил, что некоторые вещи он доложит президенту РФ Владимиру Путину на отдельной встрече."Партия ЛДПР единогласно поддержала - люди разных возрастов, вероисповеданий, из разных регионов - специальную военную операцию на Украине. У нас выезжают большие команды волонтеров. Разумеется, мы оказываем также и гуманитарное содействие. Какие-то вещи доложу вам на отдельной встрече", - сказал Слуцкий во время встречи лидеров фракций Госдумы с Путиным.
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политика, украина, лдпр, госдума рф, леонид слуцкий (политик), владимир путин
20:47 07.07.2022 (обновлено: 20:54 07.07.2022)
 
Путин и Слуцкий проведут отдельную встречу

Президент Путин и глава международного комитета Госдумы Слуцкий проведут отдельную встречу

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи c руководителями и лидерами фракций Государственной Думы РФ
Президент России Владимир Путин во время встречи c руководителями и лидерами фракций Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин во время встречи c руководителями и лидерами фракций Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий заявил, что некоторые вещи он доложит президенту РФ Владимиру Путину на отдельной встрече.
"Партия ЛДПР единогласно поддержала - люди разных возрастов, вероисповеданий, из разных регионов - специальную военную операцию на Украине. У нас выезжают большие команды волонтеров. Разумеется, мы оказываем также и гуманитарное содействие. Какие-то вещи доложу вам на отдельной встрече", - сказал Слуцкий во время встречи лидеров фракций Госдумы с Путиным.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
Вчера, 20:22
Западу удалось спровоцировать конфликт для борьбы с Россией, заявил Путин
 
ПолитикаУкраинаЛДПРГосдума РФЛеонид Слуцкий (политик)Владимир Путин
 
 
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