https://ria.ru/20220707/putin-1801072409.html
Путин и Слуцкий проведут отдельную встречу
Путин и Слуцкий проведут отдельную встречу - РИА Новости, 07.07.2022
Путин и Слуцкий проведут отдельную встречу
Лидер ЛДПР и глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий заявил, что некоторые вещи он доложит президенту РФ Владимиру Путину на отдельной встрече. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T20:47
2022-07-07T20:47
2022-07-07T20:54
политика
украина
лдпр
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий заявил, что некоторые вещи он доложит президенту РФ Владимиру Путину на отдельной встрече."Партия ЛДПР единогласно поддержала - люди разных возрастов, вероисповеданий, из разных регионов - специальную военную операцию на Украине. У нас выезжают большие команды волонтеров. Разумеется, мы оказываем также и гуманитарное содействие. Какие-то вещи доложу вам на отдельной встрече", - сказал Слуцкий во время встречи лидеров фракций Госдумы с Путиным.
https://ria.ru/20220707/putin-1801068510.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, украина, лдпр, госдума рф, леонид слуцкий (политик), владимир путин
20:47 07.07.2022 (обновлено: 20:54 07.07.2022)
Путин и Слуцкий проведут отдельную встречу
Президент Путин и глава международного комитета Госдумы Слуцкий проведут отдельную встречу