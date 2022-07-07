https://ria.ru/20220707/putin-1801069610.html

Путин поддержал идею приравнять бойцов ДНР и ЛНР к российским военным

Путин поддержал идею приравнять бойцов ДНР и ЛНР к российским военным - РИА Новости, 08.07.2022

Путин поддержал идею приравнять бойцов ДНР и ЛНР к российским военным

Президент России Владимир Путин поддержал идею приравнивания военнослужащих ЛНР и ДНР к российским военнослужащим. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-07T20:32

2022-07-07T20:32

2022-07-08T07:48

общество

сергей миронов

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госдума рф

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею приравнивания военнослужащих ЛНР и ДНР к российским военнослужащим.Идею озвучил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов на встрече главы государства с руководителями фракций в Госдуме."Что касается приравнивания военнослужащих ЛНР и ДНР к российским военнослужащим, я полностью это поддерживаю. На практике это реализуется. Если есть еще какие-то вещи, которые недоработаны, нужно посмотреть и обязательно сделать. То же касается наших пограничников, Федеральная служба безопасности вышла с таким предложением, я с этим согласен", - сказал он.

https://ria.ru/20220707/donbass-1800997447.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сергей миронов, луганская народная республика, донецкая народная республика, госдума рф