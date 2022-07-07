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Путин поддержал идею приравнять бойцов ДНР и ЛНР к российским военным - РИА Новости, 08.07.2022
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Путин поддержал идею приравнять бойцов ДНР и ЛНР к российским военным
Путин поддержал идею приравнять бойцов ДНР и ЛНР к российским военным - РИА Новости, 08.07.2022
Путин поддержал идею приравнять бойцов ДНР и ЛНР к российским военным
Президент России Владимир Путин поддержал идею приравнивания военнослужащих ЛНР и ДНР к российским военнослужащим. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-07T20:32
2022-07-08T07:48
общество
сергей миронов
луганская народная республика
донецкая народная республика
госдума рф
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею приравнивания военнослужащих ЛНР и ДНР к российским военнослужащим.Идею озвучил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов на встрече главы государства с руководителями фракций в Госдуме."Что касается приравнивания военнослужащих ЛНР и ДНР к российским военнослужащим, я полностью это поддерживаю. На практике это реализуется. Если есть еще какие-то вещи, которые недоработаны, нужно посмотреть и обязательно сделать. То же касается наших пограничников, Федеральная служба безопасности вышла с таким предложением, я с этим согласен", - сказал он.
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общество, сергей миронов, луганская народная республика, донецкая народная республика, госдума рф
20:32 07.07.2022 (обновлено: 07:48 08.07.2022)
 
Путин поддержал идею приравнять бойцов ДНР и ЛНР к российским военным

Путин поддержал идею приравнивания военнослужащих ДНР и ЛНР к российским военным

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин обращается с видеоприветствием к участникам IX Форума регионов России и Белоруссии, который проходит в Гродно
Президент РФ Владимир Путин обращается с видеоприветствием к участникам IX Форума регионов России и Белоруссии, который проходит в Гродно - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею приравнивания военнослужащих ЛНР и ДНР к российским военнослужащим.
Идею озвучил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов на встрече главы государства с руководителями фракций в Госдуме.
"Что касается приравнивания военнослужащих ЛНР и ДНР к российским военнослужащим, я полностью это поддерживаю. На практике это реализуется. Если есть еще какие-то вещи, которые недоработаны, нужно посмотреть и обязательно сделать. То же касается наших пограничников, Федеральная служба безопасности вышла с таким предложением, я с этим согласен", - сказал он.
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