https://ria.ru/20220707/putin-1801068510.html
Западу удалось спровоцировать конфликт для борьбы с Россией, заявил Путин
Западу удалось спровоцировать конфликт для борьбы с Россией, заявил Путин - РИА Новости, 07.07.2022
Западу удалось спровоцировать конфликт для борьбы с Россией, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что если Запад хотел спровоцировать конфликт для перехода к новому этапу сдерживания России, то ему это удалось. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T20:22
2022-07-07T20:22
2022-07-07T20:22
россия
госдума рф
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что если Запад хотел спровоцировать конфликт для перехода к новому этапу сдерживания России, то ему это удалось."Если Запад хотел спровоцировать конфликт для того, чтобы перейти к новому этапу борьбы с Россией, к новому этапу сдерживания нашей страны, то, можно сказать, это в известной степени удалось. И война развязана, и санкции введены", - сказал он на встрече с руководителями фракций ГД, отметив, что в других условиях это вряд ли бы удалось.Однако, по его словам, Запад проиграл."Они должны были бы понять, что уже проиграли. С самого начала нашей военной спецоперации. Ее начало означает и начало кардинального слома миропорядка по-американски", - добавил Путин.
https://ria.ru/20220707/putin-1801063012.html
https://ria.ru/20220707/putin-1801062325.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, в мире, владимир путин
Западу удалось спровоцировать конфликт для борьбы с Россией, заявил Путин
Президент Путин: Западу удалось спровоцировать конфликт для сдерживания России