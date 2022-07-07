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Западу удалось спровоцировать конфликт для борьбы с Россией, заявил Путин - РИА Новости, 07.07.2022
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Западу удалось спровоцировать конфликт для борьбы с Россией, заявил Путин
Западу удалось спровоцировать конфликт для борьбы с Россией, заявил Путин - РИА Новости, 07.07.2022
Западу удалось спровоцировать конфликт для борьбы с Россией, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что если Запад хотел спровоцировать конфликт для перехода к новому этапу сдерживания России, то ему это удалось. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T20:22
2022-07-07T20:22
россия
госдума рф
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что если Запад хотел спровоцировать конфликт для перехода к новому этапу сдерживания России, то ему это удалось."Если Запад хотел спровоцировать конфликт для того, чтобы перейти к новому этапу борьбы с Россией, к новому этапу сдерживания нашей страны, то, можно сказать, это в известной степени удалось. И война развязана, и санкции введены", - сказал он на встрече с руководителями фракций ГД, отметив, что в других условиях это вряд ли бы удалось.Однако, по его словам, Запад проиграл."Они должны были бы понять, что уже проиграли. С самого начала нашей военной спецоперации. Ее начало означает и начало кардинального слома миропорядка по-американски", - добавил Путин.
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россия, госдума рф, в мире, владимир путин
20:22 07.07.2022
 
Западу удалось спровоцировать конфликт для борьбы с Россией, заявил Путин

Президент Путин: Западу удалось спровоцировать конфликт для сдерживания России

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что если Запад хотел спровоцировать конфликт для перехода к новому этапу сдерживания России, то ему это удалось.
"Если Запад хотел спровоцировать конфликт для того, чтобы перейти к новому этапу борьбы с Россией, к новому этапу сдерживания нашей страны, то, можно сказать, это в известной степени удалось. И война развязана, и санкции введены", - сказал он на встрече с руководителями фракций ГД, отметив, что в других условиях это вряд ли бы удалось.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
Вчера, 19:57Специальная военная операция на Украине
Путин прокомментировал заявления Запада о борьбе до "последнего украинца"
Однако, по его словам, Запад проиграл.
"Они должны были бы понять, что уже проиграли. С самого начала нашей военной спецоперации. Ее начало означает и начало кардинального слома миропорядка по-американски", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
Вчера, 19:53
Элиты на Западе стали использовать деспотизм в своей политике, заявил Путин
 
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