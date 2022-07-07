https://ria.ru/20220707/putin-1801068510.html

Западу удалось спровоцировать конфликт для борьбы с Россией, заявил Путин

Западу удалось спровоцировать конфликт для борьбы с Россией, заявил Путин - РИА Новости, 07.07.2022

Западу удалось спровоцировать конфликт для борьбы с Россией, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что если Запад хотел спровоцировать конфликт для перехода к новому этапу сдерживания России, то ему это удалось. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T20:22

2022-07-07T20:22

2022-07-07T20:22

россия

госдума рф

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что если Запад хотел спровоцировать конфликт для перехода к новому этапу сдерживания России, то ему это удалось."Если Запад хотел спровоцировать конфликт для того, чтобы перейти к новому этапу борьбы с Россией, к новому этапу сдерживания нашей страны, то, можно сказать, это в известной степени удалось. И война развязана, и санкции введены", - сказал он на встрече с руководителями фракций ГД, отметив, что в других условиях это вряд ли бы удалось.Однако, по его словам, Запад проиграл."Они должны были бы понять, что уже проиграли. С самого начала нашей военной спецоперации. Ее начало означает и начало кардинального слома миропорядка по-американски", - добавил Путин.

https://ria.ru/20220707/putin-1801063012.html

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Дарья Буймова

россия, госдума рф, в мире, владимир путин