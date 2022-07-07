https://ria.ru/20220707/putin-1801065832.html

В социалистической идее ничего плохого нет, заявил Путин

В социалистической идее ничего плохого нет, заявил Путин - РИА Новости, 07.07.2022

В социалистической идее ничего плохого нет, заявил Путин

Ничего плохого в социалистической идее нет, вопрос в том, чем наполнять экономику, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T20:09

2022-07-07T20:09

2022-07-07T20:36

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Ничего плохого в социалистической идее нет, вопрос в том, чем наполнять экономику, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Государственной Думы.Президент отметил, что нужно решить вопрос о том, "где, в каком объеме государство должно участвовать" и "как оно должно регулировать свою деятельность в сфере экономики".Президент отметил, что, понимая, в чем интересы людей и страны, все эти "развязки" можно найти.

https://ria.ru/20220707/ekonomika-1800906179.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин