https://ria.ru/20220707/putin-1801065832.html
В социалистической идее ничего плохого нет, заявил Путин
В социалистической идее ничего плохого нет, заявил Путин - РИА Новости, 07.07.2022
В социалистической идее ничего плохого нет, заявил Путин
Ничего плохого в социалистической идее нет, вопрос в том, чем наполнять экономику, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T20:09
2022-07-07T20:09
2022-07-07T20:36
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Ничего плохого в социалистической идее нет, вопрос в том, чем наполнять экономику, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Государственной Думы.Президент отметил, что нужно решить вопрос о том, "где, в каком объеме государство должно участвовать" и "как оно должно регулировать свою деятельность в сфере экономики".Президент отметил, что, понимая, в чем интересы людей и страны, все эти "развязки" можно найти.
https://ria.ru/20220707/ekonomika-1800906179.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, владимир путин
20:09 07.07.2022 (обновлено: 20:36 07.07.2022)
В социалистической идее ничего плохого нет, заявил Путин
Президент Путин заявил, что в социалистической идее ничего плохого нет
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Ничего плохого в социалистической идее нет, вопрос в том, чем наполнять экономику, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Государственной Думы.
"Что касается социалистической идеи, то в ней ничего плохого нет. Вопрос наполнения: чем наполнять, особенно в сфере экономики? Вот в некоторых странах наполнение есть, оно переплетается и с рыночными формами регулирования и так далее. И достаточно эффективно работает. Надо смотреть", - сказал Путин.
Президент отметил, что нужно решить вопрос о том, "где, в каком объеме государство должно участвовать" и "как оно должно регулировать свою деятельность в сфере экономики".
Президент отметил, что, понимая, в чем интересы людей и страны, все эти "развязки" можно найти.