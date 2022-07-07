20:51 07.07.2022 (обновлено: 22:50 07.07.2022)
"Россия не нужна Западу": Путин выступил на встрече с лидерами фракций
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи c руководителями и лидерами фракций Государственной Думы РФ
Президент России Владимир Путин во время встречи c руководителями и лидерами фракций Государственной Думы РФ
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с лидерами партийных фракций в Государственной думе и дал оценку ситуации на Украине и международной обстановке.
Об украинском кризисе
Как отметил глава государства, Россия пока еще ничего не начинала всерьез на Украине.
"Мы не отказываемся от мирных переговоров, но те, кто отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться", — заявил он.
Путин обратил внимание, что именно Запад развязал войну в Донбассе, поддержав переворот на Украине в 2014 году.
"Нам говорят, что мы начали войну на Донбассе. Нет, ее развязал этот самый коллективный Запад, организовав и поддержав на Украине антиконституционный вооруженный переворот, а затем поощряя и оправдывая геноцид в отношение людей на Донбассе", — пояснил он.
Кроме того, заявления о том, что западные страны хотят воевать с Россией "до последнего украинца" — трагедия для всего украинского народа, но все к этому и идет, добавил президент.
"Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну, что здесь скажешь? Пусть попробуют", — заявил он.
Если Запад хотел спровоцировать конфликт для перехода к новому этапу борьбы с Россией, то им это удалось, но в итоге они все равно проиграли, поскольку начало спецоперации на Украине означало и начало кардинального слома миропорядка по-американски, заключил Путин.
О новом миропорядке
Говоря об отношениях с западными странами, глава государства отметил, что они проигнорировали все попытки со стороны России вести диалог по волнующим темам.
"Наши предложения о создании системы равной безопасностью в Европе отвергнуты, инициативы о совместной работе по проблеме противоракетной обороны отклонены, предупреждения о неприемлемости расширения НАТО, особенно за счет бывших республик Советского Союза, проигнорированы", — пояснил он.
По словам президента, Запад пытается навязать всему миру модель тоталитарного либерализма и повсеместного запрета.
"Но правда и реальность в том, что народы большинства стран не хотят такой жизни и будущего. Действительно стремятся не к формальному, декоративному, а к содержательному, настоящему суверенитету. И просто устали стоять на коленях, унижаться перед теми, кто считает себя исключительными. Да еще и в ущерб себе обслуживать их интересы", — подчеркнул российский лидер.
На этом фоне западные правящие элиты стали использовать деспотизм в политике, включая цензуру и запреты в общественной жизни.
"Правящие классы западных стран... понимая, что их политика все больше отрывается от реалий, от здравого смысла, от правды, стали использовать откровенно деспотические методы", — отметил Путин.
Тем не менее слом старого миропорядка уже произошел, а попытки навязать новый обречены на неудачу, добавил президент.
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Он также заявил, что западным странам во главе с США не нужна Россия, именно поэтому они поддерживали и продолжают поддерживать внутри нее "пятую колонну", сепаратизм, терроризм и различные деструктивные силы.
Вместе с тем Путин обратил внимание, что действия недружественных государств, пытавшихся посеять раздор и смуту в российском обществе, удалось минимизировать.
"Незаконные меры создают нам трудности, это очевидный факт, но вовсе не такие, на какие рассчитывали инициаторы экономического блицкрига против России", — пояснил президент.
Кроме того, у России много сторонников, в том числе и в Соединенных Штатах, и в Европе, и в других странах. Их количество, по мнению главы государства, будет только возрастать.
О работе фракций в весеннюю сессию
Путин заявил, что после начала спецоперации Госдуме потребовалось действовать решительно, согласованно и быстро.
"Все фракции подтвердили политическую состоятельность и зрелость. Действовали консолидировано и сплоченно. Как настоящие государственники и патриоты России, для которых в сложных условиях любые межпартийные разногласия уходят на второй план", — почеркнул он.
Российский лидер выразил благодарность всем парламентским партиям за организованную гуманитарную поддержку жителей Донбасса.
"Многие депутаты, взяв официальный отпуск, поехали в зону боевых действий, чтобы лично часто с реальным риском для жизни наладить на месте поставки продуктов, лекарств, предметов личной необходимости", — отметил президент.
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При этом Госдума без проволочек и промедления принимала решения о социальной поддержке, в том числе военных.
"Принят целый ряд решений, законов, серьезно усиливающих систему социальной поддержки людей. Направленные на дополнительную защиту граждан решения", — заявил глава государства.
Речь идет об опережающей индексации пенсий, повышении прожиточного минимума и МРОТ. Это также касается новых мер — поддержка семей с детьми, продление и расширение механизма льготной ипотеки, дополнительные гарантии для героев-военнослужащих.
По его словам, именно россияне дадут объективную оценку деятельности партий на сентябрьских региональных и муниципальных выборах.
Путин заключил, что "партий много, а родина одна, и нет ничего важнее и выше судьбы Отечества".