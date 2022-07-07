https://ria.ru/20220707/putin-1801063400.html

"Россия не нужна Западу": Путин выступил на встрече с лидерами фракций

"Россия не нужна Западу": Путин выступил на встрече с лидерами фракций - РИА Новости, 07.07.2022

"Россия не нужна Западу": Путин выступил на встрече с лидерами фракций

Президент России Владимир Путин встретился с лидерами партийных фракций в Государственной думе и дал оценку ситуации на Украине и международной обстановке. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T20:51

2022-07-07T20:51

2022-07-07T22:50

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с лидерами партийных фракций в Государственной думе и дал оценку ситуации на Украине и международной обстановке.Об украинском кризисеКак отметил глава государства, Россия пока еще ничего не начинала всерьез на Украине.Путин обратил внимание, что именно Запад развязал войну в Донбассе, поддержав переворот на Украине в 2014 году."Нам говорят, что мы начали войну на Донбассе. Нет, ее развязал этот самый коллективный Запад, организовав и поддержав на Украине антиконституционный вооруженный переворот, а затем поощряя и оправдывая геноцид в отношение людей на Донбассе", — пояснил он.Кроме того, заявления о том, что западные страны хотят воевать с Россией "до последнего украинца" — трагедия для всего украинского народа, но все к этому и идет, добавил президент.Если Запад хотел спровоцировать конфликт для перехода к новому этапу борьбы с Россией, то им это удалось, но в итоге они все равно проиграли, поскольку начало спецоперации на Украине означало и начало кардинального слома миропорядка по-американски, заключил Путин.О новом миропорядкеГоворя об отношениях с западными странами, глава государства отметил, что они проигнорировали все попытки со стороны России вести диалог по волнующим темам.По словам президента, Запад пытается навязать всему миру модель тоталитарного либерализма и повсеместного запрета."Но правда и реальность в том, что народы большинства стран не хотят такой жизни и будущего. Действительно стремятся не к формальному, декоративному, а к содержательному, настоящему суверенитету. И просто устали стоять на коленях, унижаться перед теми, кто считает себя исключительными. Да еще и в ущерб себе обслуживать их интересы", — подчеркнул российский лидер.На этом фоне западные правящие элиты стали использовать деспотизм в политике, включая цензуру и запреты в общественной жизни.Тем не менее слом старого миропорядка уже произошел, а попытки навязать новый обречены на неудачу, добавил президент.Он также заявил, что западным странам во главе с США не нужна Россия, именно поэтому они поддерживали и продолжают поддерживать внутри нее "пятую колонну", сепаратизм, терроризм и различные деструктивные силы.Вместе с тем Путин обратил внимание, что действия недружественных государств, пытавшихся посеять раздор и смуту в российском обществе, удалось минимизировать.Кроме того, у России много сторонников, в том числе и в Соединенных Штатах, и в Европе, и в других странах. Их количество, по мнению главы государства, будет только возрастать.О работе фракций в весеннюю сессиюПутин заявил, что после начала спецоперации Госдуме потребовалось действовать решительно, согласованно и быстро.Российский лидер выразил благодарность всем парламентским партиям за организованную гуманитарную поддержку жителей Донбасса."Многие депутаты, взяв официальный отпуск, поехали в зону боевых действий, чтобы лично часто с реальным риском для жизни наладить на месте поставки продуктов, лекарств, предметов личной необходимости", — отметил президент.При этом Госдума без проволочек и промедления принимала решения о социальной поддержке, в том числе военных.Речь идет об опережающей индексации пенсий, повышении прожиточного минимума и МРОТ. Это также касается новых мер — поддержка семей с детьми, продление и расширение механизма льготной ипотеки, дополнительные гарантии для героев-военнослужащих.По его словам, именно россияне дадут объективную оценку деятельности партий на сентябрьских региональных и муниципальных выборах.Путин заключил, что "партий много, а родина одна, и нет ничего важнее и выше судьбы Отечества".

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https://ria.ru/20220703/zapad-1799803148.html

https://ria.ru/20220612/rossiya-1794759817.html

https://ria.ru/20220629/obschestvo-1798804206.html

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Максим Зубков

политика, владимир путин, россия, сша, европа, украина, донбасс, госдума рф