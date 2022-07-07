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Путин прокомментировал заявления Запада о борьбе до "последнего украинца" - РИА Новости, 07.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220707/putin-1801063012.html
Путин прокомментировал заявления Запада о борьбе до "последнего украинца"
Путин прокомментировал заявления Запада о борьбе до "последнего украинца" - РИА Новости, 07.07.2022
Путин прокомментировал заявления Запада о борьбе до "последнего украинца"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что заявления Запада о том, что они хотят воевать до "последнего украинца", являются трагедией для всего украинского народа, РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T19:57
2022-07-07T20:31
в мире
специальная военная операция на украине
владимир путин
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что заявления Запада о том, что они хотят воевать до "последнего украинца", являются трагедией для всего украинского народа, но, вероятно, что это неизбежно."Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца, это трагедия для всего украинского народа, но, похоже, все к этому и идет", - сказал Путин на встрече с лидерами думских фракций.
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в мире, владимир путин
19:57 07.07.2022 (обновлено: 20:31 07.07.2022)
 
Путин прокомментировал заявления Запада о борьбе до "последнего украинца"

Путин назвал заявления Запада о войне до "последнего украинца" трагедией народа Украины

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что заявления Запада о том, что они хотят воевать до "последнего украинца", являются трагедией для всего украинского народа, но, вероятно, что это неизбежно.
"Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца, это трагедия для всего украинского народа, но, похоже, все к этому и идет", - сказал Путин на встрече с лидерами думских фракций.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир Путин
 
 
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