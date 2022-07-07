https://ria.ru/20220707/putin-1801061954.html

Путин заявил, что Россия еще ничего не начинала всерьез на Украине

Путин заявил, что Россия еще ничего не начинала всерьез на Украине - РИА Новости, 07.07.2022

Путин заявил, что Россия еще ничего не начинала всерьез на Украине

Россия еще ничего не начинала всерьез на Украине, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T19:52

2022-07-07T19:52

2022-07-07T20:50

россия

украина

политика

госдума рф

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специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Россия еще ничего не начинала всерьез на Украине, заявил президент Владимир Путин."Все должны знать, что мы, по большому счету, всерьез пока еще ничего и не начинали", — сказал он на встрече с лидерами фракций в Госдуме.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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"Всерьез пока ничего не начинали" – Путин о конфликте с Западом "Всерьез пока ничего не начинали" – Путин о конфликте с Западом 2022-07-07T19:52 true PT0M46S

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россия, украина, политика, госдума рф, владимир путин, в мире, донбасс, луганская народная республика