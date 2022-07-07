https://ria.ru/20220707/putin-1801061954.html
Путин заявил, что Россия еще ничего не начинала всерьез на Украине
Путин заявил, что Россия еще ничего не начинала всерьез на Украине - РИА Новости, 07.07.2022
Путин заявил, что Россия еще ничего не начинала всерьез на Украине
Россия еще ничего не начинала всерьез на Украине, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T19:52
2022-07-07T19:52
2022-07-07T20:50
россия
украина
политика
госдума рф
владимир путин
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Россия еще ничего не начинала всерьез на Украине, заявил президент Владимир Путин."Все должны знать, что мы, по большому счету, всерьез пока еще ничего и не начинали", — сказал он на встрече с лидерами фракций в Госдуме.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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"Всерьез пока ничего не начинали" – Путин о конфликте с Западом
"Всерьез пока ничего не начинали" – Путин о конфликте с Западом
2022-07-07T19:52
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PT0M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, украина, политика, госдума рф, владимир путин, в мире, донбасс, луганская народная республика
19:52 07.07.2022 (обновлено: 20:50 07.07.2022)
Путин заявил, что Россия еще ничего не начинала всерьез на Украине
Путин: Россия еще ничего не начинала всерьез на Украине