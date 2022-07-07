19:52 07.07.2022 (обновлено: 07:51 08.07.2022)
Путин: нас хотят победить на поле боя – пусть попробуют
Путин: нас хотят победить на поле боя – пусть попробуют
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В последнее время на Западе звучат заявления, что Россию в Донбассе нужно победить на поле боя - пусть попробуют, сказал президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну, что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа. Но похоже, все к этому и идет. Но все должны знать, что мы-то, по большому счёту, всерьёз пока еще ничего и не начинали", - сказал Путин на встрече с лидерами думских фракций.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.