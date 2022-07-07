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Путин: нас хотят победить на поле боя – пусть попробуют - РИА Новости, 08.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220707/putin-1801061860.html
Путин: нас хотят победить на поле боя – пусть попробуют
Путин: нас хотят победить на поле боя – пусть попробуют - РИА Новости, 08.07.2022
Путин: нас хотят победить на поле боя – пусть попробуют
В последнее время на Западе звучат заявления, что Россию в Донбассе нужно победить на поле боя - пусть попробуют, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-07T19:52
2022-07-08T07:51
владимир путин
специальная военная операция на украине
донбасс
здоровье - общество
россия
украина
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В последнее время на Западе звучат заявления, что Россию в Донбассе нужно победить на поле боя - пусть попробуют, сказал президент РФ Владимир Путин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.
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донбасс
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владимир путин, донбасс, здоровье - общество, россия, украина
19:52 07.07.2022 (обновлено: 07:51 08.07.2022)
 
Путин: нас хотят победить на поле боя – пусть попробуют

Путин: нас хотят победить на поле боя – пусть попробуют

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В последнее время на Западе звучат заявления, что Россию в Донбассе нужно победить на поле боя - пусть попробуют, сказал президент РФ Владимир Путин.

"Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну, что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа. Но похоже, все к этому и идет. Но все должны знать, что мы-то, по большому счёту, всерьёз пока еще ничего и не начинали", - сказал Путин на встрече с лидерами думских фракций.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинДонбассЗдоровье - ОбществоРоссияУкраина
 
 
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