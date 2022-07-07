https://ria.ru/20220707/putin-1801061860.html

Путин: нас хотят победить на поле боя – пусть попробуют

Путин: нас хотят победить на поле боя – пусть попробуют - РИА Новости, 08.07.2022

Путин: нас хотят победить на поле боя – пусть попробуют

В последнее время на Западе звучат заявления, что Россию в Донбассе нужно победить на поле боя - пусть попробуют, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-07T19:52

2022-07-07T19:52

2022-07-08T07:51

владимир путин

специальная военная операция на украине

донбасс

здоровье - общество

россия

украина

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В последнее время на Западе звучат заявления, что Россию в Донбассе нужно победить на поле боя - пусть попробуют, сказал президент РФ Владимир Путин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донбасс

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, донбасс, здоровье - общество, россия, украина