https://ria.ru/20220707/putin-1801060019.html
Путин заявил, что коллективный Запад во главе с США ведет себя агрессивно
Путин заявил, что коллективный Запад во главе с США ведет себя агрессивно - РИА Новости, 07.07.2022
Путин заявил, что коллективный Запад во главе с США ведет себя агрессивно
Коллективный Запад во главе с США на протяжении десятилетий ведет себя агрессивно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T19:44
2022-07-07T19:44
2022-07-07T21:11
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Коллективный Запад во главе с США на протяжении десятилетий ведет себя агрессивно, заявил президент России Владимир Путин.Президент добавил, что войну в Донбассе развязал коллективный Запад, поддержав антиконституционный вооруженный переворот на Украине в 2014 году, а потом поощряя геноцид людей Донбасса."Нам говорят, мы слышим сегодня, что мы начали войну на Донбассе, на Украине. Нет, ее развязал этот самый коллективный Запад, организовав и поддержав на Украине антиконституционный вооруженный переворот в 2014 году, а затем поощряя и оправдывая геноцид в отношение людей на Донбассе. Вот этот самый коллективный Запад и есть прямой зачинщик, виновник того, что сегодня происходит", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций Государственной думы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Путин о развязывании войны на Донбассе коллективным Западом
Путин о развязывании войны на Донбассе коллективным Западом
2022-07-07T19:44
true
PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, россия, европа, госдума рф, нато, владимир путин, донбасс, украина
19:44 07.07.2022 (обновлено: 21:11 07.07.2022)
Путин заявил, что коллективный Запад во главе с США ведет себя агрессивно
Путин: коллективный Запад во главе с США на протяжении десятилетий ведет себя агрессивно