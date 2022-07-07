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Путин заявил, что коллективный Запад во главе с США ведет себя агрессивно - РИА Новости, 07.07.2022
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Путин заявил, что коллективный Запад во главе с США ведет себя агрессивно
Путин заявил, что коллективный Запад во главе с США ведет себя агрессивно - РИА Новости, 07.07.2022
Путин заявил, что коллективный Запад во главе с США ведет себя агрессивно
Коллективный Запад во главе с США на протяжении десятилетий ведет себя агрессивно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T19:44
2022-07-07T21:11
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Коллективный Запад во главе с США на протяжении десятилетий ведет себя агрессивно, заявил президент России Владимир Путин.Президент добавил, что войну в Донбассе развязал коллективный Запад, поддержав антиконституционный вооруженный переворот на Украине в 2014 году, а потом поощряя геноцид людей Донбасса."Нам говорят, мы слышим сегодня, что мы начали войну на Донбассе, на Украине. Нет, ее развязал этот самый коллективный Запад, организовав и поддержав на Украине антиконституционный вооруженный переворот в 2014 году, а затем поощряя и оправдывая геноцид в отношение людей на Донбассе. Вот этот самый коллективный Запад и есть прямой зачинщик, виновник того, что сегодня происходит", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций Государственной думы.
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Путин о развязывании войны на Донбассе коллективным Западом
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в мире, сша, россия, европа, госдума рф, нато, владимир путин, донбасс, украина
19:44 07.07.2022 (обновлено: 21:11 07.07.2022)
 
Путин заявил, что коллективный Запад во главе с США ведет себя агрессивно

Путин: коллективный Запад во главе с США на протяжении десятилетий ведет себя агрессивно

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Коллективный Запад во главе с США на протяжении десятилетий ведет себя агрессивно, заявил президент России Владимир Путин.
"Так называемый коллективный Запад во главе с США на протяжении десятилетий ведет себя в отношении России исключительно агрессивно. Наши предложения о создании системы равной безопасности в Европе отвергнуты, инициативы о совместной работе по проблеме противоракетной обороны отклонены, предупреждения о неприемлемости расширения НАТО, особенно за счет бывших республик СССР, проигнорированы", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы.
Президент добавил, что войну в Донбассе развязал коллективный Запад, поддержав антиконституционный вооруженный переворот на Украине в 2014 году, а потом поощряя геноцид людей Донбасса.
"Нам говорят, мы слышим сегодня, что мы начали войну на Донбассе, на Украине. Нет, ее развязал этот самый коллективный Запад, организовав и поддержав на Украине антиконституционный вооруженный переворот в 2014 году, а затем поощряя и оправдывая геноцид в отношение людей на Донбассе. Вот этот самый коллективный Запад и есть прямой зачинщик, виновник того, что сегодня происходит", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций Государственной думы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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