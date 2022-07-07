https://ria.ru/20220707/putin-1801060019.html

Путин заявил, что коллективный Запад во главе с США ведет себя агрессивно

Путин заявил, что коллективный Запад во главе с США ведет себя агрессивно - РИА Новости, 07.07.2022

Путин заявил, что коллективный Запад во главе с США ведет себя агрессивно

Коллективный Запад во главе с США на протяжении десятилетий ведет себя агрессивно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T19:44

2022-07-07T19:44

2022-07-07T21:11

в мире

сша

россия

европа

госдума рф

нато

владимир путин

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1801074157_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f37cbe17945560b6371748b499d5eafe.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Коллективный Запад во главе с США на протяжении десятилетий ведет себя агрессивно, заявил президент России Владимир Путин.Президент добавил, что войну в Донбассе развязал коллективный Запад, поддержав антиконституционный вооруженный переворот на Украине в 2014 году, а потом поощряя геноцид людей Донбасса."Нам говорят, мы слышим сегодня, что мы начали войну на Донбассе, на Украине. Нет, ее развязал этот самый коллективный Запад, организовав и поддержав на Украине антиконституционный вооруженный переворот в 2014 году, а затем поощряя и оправдывая геноцид в отношение людей на Донбассе. Вот этот самый коллективный Запад и есть прямой зачинщик, виновник того, что сегодня происходит", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций Государственной думы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сша

россия

европа

донбасс

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о развязывании войны на Донбассе коллективным Западом Путин о развязывании войны на Донбассе коллективным Западом 2022-07-07T19:44 true PT0M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша, россия, европа, госдума рф, нато, владимир путин, донбасс, украина