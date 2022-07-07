https://ria.ru/20220707/putin-1801030362.html
США за два года напечатали 5,9 триллиона долларов, заявил Путин
США за два года напечатали 5,9 триллиона долларов, заявил Путин - РИА Новости, 07.07.2022
США за два года напечатали 5,9 триллиона долларов, заявил Путин
Запад в период борьбы с пандемией стал злоупотреблять своим монопольным положением в валютной сфере, США за два года напечатали примерно столько, сколько за... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T18:04
2022-07-07T18:04
2022-07-07T18:04
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россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Запад в период борьбы с пандемией стал злоупотреблять своим монопольным положением в валютной сфере, США за два года напечатали примерно столько, сколько за предыдущие 40 лет - 5,9 триллиона долларов, в Еврозоне напечатали 2,5 триллиона евро, что и привело к кризису, заявил президент РФ Владимир Путин."Наверняка специалисты знают о том, что кризис начал возникать еще в период борьбы с пандемией. И начал он возникать в связи с тем, что в развитых экономиках начали злоупотреблять своим монопольным положением в валютной сфере, включили печатный станок. Вот в Соединенных Штатах напечатали 5,9 триллиона долларов. Это 38% процентов денежной массы. За два года напечатали, примерно столько, как печатали за предыдущие 40 лет. Темп такой же", - сказал он в ходе общения с победителями конкурса "Лидеры России".Путин отметил, что в Еврозоне напечатали 2,5 триллиона евро. Запад пустил эти средства в экономику, начал раздавать гражданам, добавил президент РФ."Что вроде бы и не плохо. И мы делали примерно то же самое. Но мы делали это все-таки точечно, аккуратно, и это не привело к такой вспышке инфляции", - заметил Путин.
https://ria.ru/20220707/sanktsii-1801021305.html
https://ria.ru/20220624/inflyatsiya-1797900748.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, сша
США за два года напечатали 5,9 триллиона долларов, заявил Путин
Президент Путин: США за два года напечатали столько долларов, сколько за предыдущие 40 лет
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Запад в период борьбы с пандемией стал злоупотреблять своим монопольным положением в валютной сфере, США за два года напечатали примерно столько, сколько за предыдущие 40 лет - 5,9 триллиона долларов, в Еврозоне напечатали 2,5 триллиона евро, что и привело к кризису, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наверняка специалисты знают о том, что кризис начал возникать еще в период борьбы с пандемией. И начал он возникать в связи с тем, что в развитых экономиках начали злоупотреблять своим монопольным положением в валютной сфере, включили печатный станок. Вот в Соединенных Штатах напечатали 5,9 триллиона долларов. Это 38% процентов денежной массы. За два года напечатали, примерно столько, как печатали за предыдущие 40 лет. Темп такой же", - сказал он в ходе общения с победителями конкурса "Лидеры России".
Путин отметил, что в Еврозоне напечатали 2,5 триллиона евро. Запад пустил эти средства в экономику, начал раздавать гражданам, добавил президент РФ
.
"Что вроде бы и не плохо. И мы делали примерно то же самое. Но мы делали это все-таки точечно, аккуратно, и это не привело к такой вспышке инфляции", - заметил Путин.