https://ria.ru/20220707/putin-1800900722.html

В Кремле ответили на вопрос о сроках "Прямой линии" с Путиным

В Кремле ответили на вопрос о сроках "Прямой линии" с Путиным - РИА Новости, 07.07.2022

В Кремле ответили на вопрос о сроках "Прямой линии" с Путиным

Сроки проведения "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным пока еще не сформулированы, не исключено, что она пройдет осенью, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T12:39

2022-07-07T12:39

2022-07-07T13:16

владимир путин

политика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Сроки проведения "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным пока еще не сформулированы, не исключено, что она пройдет осенью, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, они (сроки – ред.) пока не сформулированы. Тут тоже будем все-таки с учетом, в первую очередь, мнения самого президента. Тоже не исключаю, что как-то это уйдет на осень. Ну, в общем, будем смотреть", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220707/poslanie-1800899970.html

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владимир путин, политика, россия, дмитрий песков