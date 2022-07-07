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В Кремле ответили на вопрос о сроках "Прямой линии" с Путиным
В Кремле ответили на вопрос о сроках "Прямой линии" с Путиным - РИА Новости, 07.07.2022
В Кремле ответили на вопрос о сроках "Прямой линии" с Путиным
Сроки проведения "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным пока еще не сформулированы, не исключено, что она пройдет осенью, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T12:39
2022-07-07T12:39
2022-07-07T13:16
владимир путин
политика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Сроки проведения "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным пока еще не сформулированы, не исключено, что она пройдет осенью, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, они (сроки – ред.) пока не сформулированы. Тут тоже будем все-таки с учетом, в первую очередь, мнения самого президента. Тоже не исключаю, что как-то это уйдет на осень. Ну, в общем, будем смотреть", - сказал Песков.
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владимир путин, политика, россия, дмитрий песков
12:39 07.07.2022 (обновлено: 13:16 07.07.2022)
В Кремле ответили на вопрос о сроках "Прямой линии" с Путиным
Пресс-секретарь Песков: дата "Прямой линии" с Путиным будет зависеть от графика президента