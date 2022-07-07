https://ria.ru/20220707/putin-1800845023.html

Уловка Путина позволила России переиграть Запад, пишет Bloomberg

Уловка Путина позволила России переиграть Запад, пишет Bloomberg - РИА Новости, 07.07.2022

Уловка Путина позволила России переиграть Запад, пишет Bloomberg

Действия президента России Владимира Путина позволили избежать сильного спада в экономике, поскольку высокая цена на нефть нивелирует эффект санкций, пишет... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T08:54

2022-07-07T08:54

2022-07-07T14:35

в мире

владимир путин

санкции в отношении россии

европа

сша

цены на нефть

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Действия президента России Владимира Путина позволили избежать сильного спада в экономике, поскольку высокая цена на нефть нивелирует эффект санкций, пишет Bloomberg. "Москва смогла избежать масштабной рецессии благодаря принятым мерам по стабилизации рубля и значительным поступлениям от экспортных поставок", — говорится в публикации. В статье отмечается, что обещанные Западом угрозы причинить России боль, обрушив ее экономику, судя по всему, так и не будут выполнены. Вместо этого она находится на пути к гораздо более слабой рецессии, чем многие аналитики первоначально ожидали, пишут обозреватели. Этому, по их мнению, способствовал рост добычи нефти, который ослабил влияние санкций США и Европы. Аналитики отметили, что Москва демонстрирует удивительную способность выдерживать санкционный натиск Запада, которому, в свою очередь, грозят экономические и политические проблемы. После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада.

https://ria.ru/20220702/rubl-1799838760.html

https://ria.ru/20220702/neft-1799761605.html

https://ria.ru/20220629/sanktsii-1798891655.html

европа

сша

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, владимир путин, санкции в отношении россии, европа, сша, цены на нефть