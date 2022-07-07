08:54 07.07.2022 (обновлено: 14:35 07.07.2022)
Уловка Путина позволила России переиграть Запад, пишет Bloomberg
Bloomberg: маневр президента России Путина помог избежать спада в экономике из-за санкций
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Действия президента России Владимира Путина позволили избежать сильного спада в экономике, поскольку высокая цена на нефть нивелирует эффект санкций, пишет Bloomberg.
"Москва смогла избежать масштабной рецессии благодаря принятым мерам по стабилизации рубля и значительным поступлениям от экспортных поставок", — говорится в публикации.
"Москва смогла избежать масштабной рецессии благодаря принятым мерам по стабилизации рубля и значительным поступлениям от экспортных поставок", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что обещанные Западом угрозы причинить России боль, обрушив ее экономику, судя по всему, так и не будут выполнены. Вместо этого она находится на пути к гораздо более слабой рецессии, чем многие аналитики первоначально ожидали, пишут обозреватели. Этому, по их мнению, способствовал рост добычи нефти, который ослабил влияние санкций США и Европы.
Аналитики отметили, что Москва демонстрирует удивительную способность выдерживать санкционный натиск Запада, которому, в свою очередь, грозят экономические и политические проблемы.
Аналитики отметили, что Москва демонстрирует удивительную способность выдерживать санкционный натиск Запада, которому, в свою очередь, грозят экономические и политические проблемы.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада.