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Уловка Путина позволила России переиграть Запад, пишет Bloomberg - РИА Новости, 07.07.2022
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Уловка Путина позволила России переиграть Запад, пишет Bloomberg
Уловка Путина позволила России переиграть Запад, пишет Bloomberg - РИА Новости, 07.07.2022
Уловка Путина позволила России переиграть Запад, пишет Bloomberg
Действия президента России Владимира Путина позволили избежать сильного спада в экономике, поскольку высокая цена на нефть нивелирует эффект санкций, пишет... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T08:54
2022-07-07T14:35
в мире
владимир путин
санкции в отношении россии
европа
сша
цены на нефть
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Действия президента России Владимира Путина позволили избежать сильного спада в экономике, поскольку высокая цена на нефть нивелирует эффект санкций, пишет Bloomberg. "Москва смогла избежать масштабной рецессии благодаря принятым мерам по стабилизации рубля и значительным поступлениям от экспортных поставок", — говорится в публикации. В статье отмечается, что обещанные Западом угрозы причинить России боль, обрушив ее экономику, судя по всему, так и не будут выполнены. Вместо этого она находится на пути к гораздо более слабой рецессии, чем многие аналитики первоначально ожидали, пишут обозреватели. Этому, по их мнению, способствовал рост добычи нефти, который ослабил влияние санкций США и Европы. Аналитики отметили, что Москва демонстрирует удивительную способность выдерживать санкционный натиск Запада, которому, в свою очередь, грозят экономические и политические проблемы. После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада.
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в мире, владимир путин, санкции в отношении россии, европа, сша, цены на нефть
08:54 07.07.2022 (обновлено: 14:35 07.07.2022)
 
Уловка Путина позволила России переиграть Запад, пишет Bloomberg

Bloomberg: маневр президента России Путина помог избежать спада в экономике из-за санкций

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Действия президента России Владимира Путина позволили избежать сильного спада в экономике, поскольку высокая цена на нефть нивелирует эффект санкций, пишет Bloomberg.

"Москва смогла избежать масштабной рецессии благодаря принятым мерам по стабилизации рубля и значительным поступлениям от экспортных поставок", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что обещанные Западом угрозы причинить России боль, обрушив ее экономику, судя по всему, так и не будут выполнены. Вместо этого она находится на пути к гораздо более слабой рецессии, чем многие аналитики первоначально ожидали, пишут обозреватели. Этому, по их мнению, способствовал рост добычи нефти, который ослабил влияние санкций США и Европы.

Аналитики отметили, что Москва демонстрирует удивительную способность выдерживать санкционный натиск Запада, которому, в свою очередь, грозят экономические и политические проблемы.
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После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада.
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