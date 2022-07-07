https://ria.ru/20220707/puteshestviya-1800702161.html
Названы самые популярные направления для путешествий на автобусе в июне
Названы самые популярные направления для путешествий на автобусе в июне - РИА Новости, 07.07.2022
Названы самые популярные направления для путешествий на автобусе в июне
Определены самые востребованные направления для путешествий на автобусе в первый месяц лета, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T03:52
2022-07-07T03:52
2022-07-07T04:04
туризм
туризм
новости - туризм
москва
санкт-петербург
нева (река)
куда поехать в выходные
ростов-на-дону
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800587568_0:381:2730:1917_1920x0_80_0_0_f4741ab6afb862c95dd958409684c159.jpg
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для путешествий на автобусе в первый месяц лета, сообщает OneTwoTrip.Москву туристы выбирали чаще всего. Туда съездили почти 15 процентов пользователей. Каждый двадцатый бронировал визит в Санкт-Петербург. Примечательно, что интерес к автобусным путешествиям в столицу за год снизился на пять процентов, а в город на Неве, наоборот, вырос на 20 процентов.Замыкает тройку лидеров Ростов-на-Дону: популярность города возросла на 45 процентов.В десятку наиболее востребованных направлений вошли Симферополь (за год спрос увеличился на 86 процентов), Казань (–19 процентов), Воронеж (+23 процента) и Краснодар (плюс пять процентов). Замыкают список Вильнюс, который стал в несколько раз популярнее, так как страна еще в мае отменила коронавирусные ограничения, а также Красноярск (-16 процентов) и Новосибирск (+37 процентов).Средняя стоимость билета на автобус по России за год выросла на 100 рублей, до 1500 рублей. Как и год назад, билет в среднем приобретался за четыре дня до отправления.
https://ria.ru/20220626/perm-1797826110.html
москва
санкт-петербург
нева (река)
ростов-на-дону
симферополь
казань
воронеж
краснодар
вильнюс
красноярск
новосибирск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800587568_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_6ab307aa7088f5a89d0afe4e75073fe3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, москва, санкт-петербург, нева (река), куда поехать в выходные, ростов-на-дону, симферополь, казань, воронеж, краснодар, вильнюс, красноярск, новосибирск
03:52 07.07.2022 (обновлено: 04:04 07.07.2022)
Названы самые популярные направления для путешествий на автобусе в июне
OneTwoTrip: две столицы и Ростов-на-Дону — самые популярные автобусные маршруты в июне
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для путешествий на автобусе в первый месяц лета, сообщает OneTwoTrip.
Москву туристы выбирали чаще всего. Туда съездили почти 15 процентов пользователей. Каждый двадцатый бронировал визит в Санкт-Петербург. Примечательно, что интерес к автобусным путешествиям в столицу за год снизился на пять процентов, а в город на Неве, наоборот, вырос на 20 процентов.
Замыкает тройку лидеров Ростов-на-Дону: популярность города возросла на 45 процентов.
В десятку наиболее востребованных направлений вошли Симферополь (за год спрос увеличился на 86 процентов), Казань (–19 процентов), Воронеж (+23 процента) и Краснодар (плюс пять процентов). Замыкают список Вильнюс, который стал в несколько раз популярнее, так как страна еще в мае отменила коронавирусные ограничения, а также Красноярск (-16 процентов) и Новосибирск (+37 процентов).
Средняя стоимость билета на автобус по России за год выросла на 100 рублей, до 1500 рублей. Как и год назад, билет в среднем приобретался за четыре дня до отправления.