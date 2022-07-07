https://ria.ru/20220707/puteshestviya-1800702161.html

Названы самые популярные направления для путешествий на автобусе в июне

Названы самые популярные направления для путешествий на автобусе в июне - РИА Новости, 07.07.2022

Названы самые популярные направления для путешествий на автобусе в июне

Определены самые востребованные направления для путешествий на автобусе в первый месяц лета, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T03:52

2022-07-07T03:52

2022-07-07T04:04

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туризм

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москва

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ростов-на-дону

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Определены самые востребованные направления для путешествий на автобусе в первый месяц лета, сообщает OneTwoTrip.Москву туристы выбирали чаще всего. Туда съездили почти 15 процентов пользователей. Каждый двадцатый бронировал визит в Санкт-Петербург. Примечательно, что интерес к автобусным путешествиям в столицу за год снизился на пять процентов, а в город на Неве, наоборот, вырос на 20 процентов.Замыкает тройку лидеров Ростов-на-Дону: популярность города возросла на 45 процентов.В десятку наиболее востребованных направлений вошли Симферополь (за год спрос увеличился на 86 процентов), Казань (–19 процентов), Воронеж (+23 процента) и Краснодар (плюс пять процентов). Замыкают список Вильнюс, который стал в несколько раз популярнее, так как страна еще в мае отменила коронавирусные ограничения, а также Красноярск (-16 процентов) и Новосибирск (+37 процентов).Средняя стоимость билета на автобус по России за год выросла на 100 рублей, до 1500 рублей. Как и год назад, билет в среднем приобретался за четыре дня до отправления.

https://ria.ru/20220626/perm-1797826110.html

москва

санкт-петербург

нева (река)

ростов-на-дону

симферополь

казань

воронеж

краснодар

вильнюс

красноярск

новосибирск

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2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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