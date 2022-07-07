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Глава сети "Каро" высказалась о компромиссе с голливудскими студиями

Глава сети "Каро" высказалась о компромиссе с голливудскими студиями - РИА Новости, 07.07.2022

Глава сети "Каро" высказалась о компромиссе с голливудскими студиями

Президент сети кинотеатров "Каро" Ольга Зинякова прокомментировала ситуацию с прокатом голливудских проектов в России. Мнением она поделилась в ходе выступления РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T15:15

2022-07-07T15:15

2022-07-07T16:03

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голливуд

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сеть кинотеатров каро

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент сети кинотеатров "Каро" Ольга Зинякова прокомментировала ситуацию с прокатом голливудских проектов в России. Мнением она поделилась в ходе выступления на российской креативной неделе. Она подчеркнула, что "много работы сейчас посвящено привлечению фильмов из разных стран, в том числе и дружественных"."И большая история, которая обсуждается, прорабатывается и озвучивается на высоком уровне – это какой-то параллельный импорт, потому что, конечно, голливудские студии тоже не заинтересованы в том, чтобы потерять наш рынок. Я просто напомню, что он был самым большим в Европе… Это огромная потеря, для них в том числе, им очень важно, чтобы все-таки наша индустрия сохранилась, поэтому я думаю, что какие-то компромиссы и решения будут приняты с обеих сторон. Никто просто не знает когда", — пояснила Зинякова.Тем не менее, по мнению главы "Каро", очень важно, сколько потребуется времени, потому что серьезного запаса прочности нет. Она отметила, что даже в очень развитой киноиндустрии Кореи локальный контент занимает не более 55 процентов. "На одном только российском кино никакого бизнеса не получится, и индустрия не выживет", — пояснила Зинякова.Она рассказала, что за прошедшие три месяца после ухода голливудских студий с российского рынка кинотеатры перестроили бизнес, главным драйвером будет большое отечественное кино.Среди ожидаемых российских новинок она назвала фильмы "Сердце Пармы", "Чебурашка" и "Вызов".

https://ria.ru/20220627/kino-1798416084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, голливуд, европа, сеть кинотеатров каро