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Глава сети "Каро" высказалась о компромиссе с голливудскими студиями - РИА Новости, 07.07.2022
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Культура
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Глава сети "Каро" высказалась о компромиссе с голливудскими студиями
Глава сети "Каро" высказалась о компромиссе с голливудскими студиями - РИА Новости, 07.07.2022
Глава сети "Каро" высказалась о компромиссе с голливудскими студиями
Президент сети кинотеатров "Каро" Ольга Зинякова прокомментировала ситуацию с прокатом голливудских проектов в России. Мнением она поделилась в ходе выступления РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T15:15
2022-07-07T16:03
культура
новости культуры
кино и сериалы
голливуд
европа
сеть кинотеатров каро
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент сети кинотеатров "Каро" Ольга Зинякова прокомментировала ситуацию с прокатом голливудских проектов в России. Мнением она поделилась в ходе выступления на российской креативной неделе. Она подчеркнула, что "много работы сейчас посвящено привлечению фильмов из разных стран, в том числе и дружественных"."И большая история, которая обсуждается, прорабатывается и озвучивается на высоком уровне – это какой-то параллельный импорт, потому что, конечно, голливудские студии тоже не заинтересованы в том, чтобы потерять наш рынок. Я просто напомню, что он был самым большим в Европе… Это огромная потеря, для них в том числе, им очень важно, чтобы все-таки наша индустрия сохранилась, поэтому я думаю, что какие-то компромиссы и решения будут приняты с обеих сторон. Никто просто не знает когда", — пояснила Зинякова.Тем не менее, по мнению главы "Каро", очень важно, сколько потребуется времени, потому что серьезного запаса прочности нет. Она отметила, что даже в очень развитой киноиндустрии Кореи локальный контент занимает не более 55 процентов. "На одном только российском кино никакого бизнеса не получится, и индустрия не выживет", — пояснила Зинякова.Она рассказала, что за прошедшие три месяца после ухода голливудских студий с российского рынка кинотеатры перестроили бизнес, главным драйвером будет большое отечественное кино.Среди ожидаемых российских новинок она назвала фильмы "Сердце Пармы", "Чебурашка" и "Вызов".
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новости культуры, кино и сериалы, голливуд, европа, сеть кинотеатров каро
15:15 07.07.2022 (обновлено: 16:03 07.07.2022)
 
Глава сети "Каро" высказалась о компромиссе с голливудскими студиями

Президент сети "Каро" Зинякова: с голливудскими студиями будет найден компромисс

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрезидент сети кинотеатров "КАРО" Ольга Зинякова
Президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент сети кинотеатров "Каро" Ольга Зинякова прокомментировала ситуацию с прокатом голливудских проектов в России. Мнением она поделилась в ходе выступления на российской креативной неделе.
Она подчеркнула, что "много работы сейчас посвящено привлечению фильмов из разных стран, в том числе и дружественных".
"И большая история, которая обсуждается, прорабатывается и озвучивается на высоком уровне – это какой-то параллельный импорт, потому что, конечно, голливудские студии тоже не заинтересованы в том, чтобы потерять наш рынок. Я просто напомню, что он был самым большим в Европе… Это огромная потеря, для них в том числе, им очень важно, чтобы все-таки наша индустрия сохранилась, поэтому я думаю, что какие-то компромиссы и решения будут приняты с обеих сторон. Никто просто не знает когда", — пояснила Зинякова.
Тем не менее, по мнению главы "Каро", очень важно, сколько потребуется времени, потому что серьезного запаса прочности нет. Она отметила, что даже в очень развитой киноиндустрии Кореи локальный контент занимает не более 55 процентов.
"На одном только российском кино никакого бизнеса не получится, и индустрия не выживет", — пояснила Зинякова.
Она рассказала, что за прошедшие три месяца после ухода голливудских студий с российского рынка кинотеатры перестроили бизнес, главным драйвером будет большое отечественное кино.

"Только сейчас у нас в прокате около 30 фильмов из самых разных стран. Очень много европейских проектов, просто разрушены маркетинговые цепочки, и люди даже не знают, что идет в кинотеатре", — добавила Зинякова.

Среди ожидаемых российских новинок она назвала фильмы "Сердце Пармы", "Чебурашка" и "Вызов".
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