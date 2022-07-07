Якутский проект вошел в ТОП-200 лучших идей страны
Проект Якутии по мониторингу многолетней мерзлоты вошел в топ-200 лучших идей страны
© AP Photo / John McconnicoТаяние льда в зоне вечной мерзлоты
© AP Photo / John Mcconnico
Таяние льда в зоне вечной мерзлоты. Архивное фото
ЯКУТСК, 7 июл – РИА Новости. Проект по мониторингу деградации многолетней мерзлоты на примере города Якутска вошел в топ-200 лучших идей на платформе "Сильные идеи для нового времени", сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
На платформе "Сильные идеи для нового времени" эксперты отобрали лучшие 200 идей. Десять лучших идей планируется представить президенту России Владимиру Путину.
"Проект из Якутии по созданию интеллектуальной онлайн-системы мониторинга деградации многолетней мерзлоты под социальными объектами в городе Якутске на основе принципов "Умного города" попал в число лучших 200 идей страны. Это большое достижение. В этом году от республики на участие в форуме было подано 146 идей по семи направлениям. Якутия улучшила результат. В прошлом году в список 300 лучших практик вошёл проект платформы Skillometer на основе цифрового портфолио с элементами геймификации для поиска образовательных услуг", – приводятся слова главы Якутии Айсена Николаева.
Отмечается, что для реализации проекта "CryoWAN" в Якутии сформирована команда из восьми человек. "Экспертами стали ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова Сибирского отделения РАН и эксперт в области связи и информационных технологий. Участники проекта – выпускники и студенты математических и физико-технических факультетов Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова", - рассказали в пресс-службе.