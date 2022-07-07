https://ria.ru/20220707/proekt-1800931887.html

Якутский проект вошел в ТОП-200 лучших идей страны

Якутский проект вошел в ТОП-200 лучших идей страны - РИА Новости, 07.07.2022

Якутский проект вошел в ТОП-200 лучших идей страны

Проект по мониторингу деградации многолетней мерзлоты на примере города Якутска вошел в топ-200 лучших идей на платформе "Сильные идеи для нового времени",... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T14:11

2022-07-07T14:11

2022-07-07T14:11

республика саха (якутия)

общество

технологии

владимир путин

россия

российская академия наук

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ЯКУТСК, 7 июл – РИА Новости. Проект по мониторингу деградации многолетней мерзлоты на примере города Якутска вошел в топ-200 лучших идей на платформе "Сильные идеи для нового времени", сообщает пресс-служба главы и правительства республики.На платформе "Сильные идеи для нового времени" эксперты отобрали лучшие 200 идей. Десять лучших идей планируется представить президенту России Владимиру Путину.Отмечается, что для реализации проекта "CryoWAN" в Якутии сформирована команда из восьми человек. "Экспертами стали ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова Сибирского отделения РАН и эксперт в области связи и информационных технологий. Участники проекта – выпускники и студенты математических и физико-технических факультетов Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20220616/kinematograf-1795627564.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, технологии, владимир путин, россия, российская академия наук