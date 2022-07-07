https://ria.ru/20220707/prilozhenie-1800905573.html

ВСК открыл Цифровую клинику в своем мобильном приложении

ВСК открыл Цифровую клинику в своем мобильном приложении - РИА Новости, 07.07.2022

ВСК открыл Цифровую клинику в своем мобильном приложении

Страховой Дом ВСК (САО "ВСК") организовал цифровую медицинскую клинику, услуги которой будут доступны в мобильном приложении "ВСК Страхование" (6+), что... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T13:03

2022-07-07T13:03

2022-07-07T13:03

новости компаний - экономика

вск (страховой дом)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800907524_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_c1863c31ad7f45f9bff8de54aa68c413.jpg

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Страховой Дом ВСК (САО "ВСК") организовал цифровую медицинскую клинику, услуги которой будут доступны в мобильном приложении "ВСК Страхование" (6+), что позволит в среднем вдвое сократить время от первичного обращения клиента до начала лечения, сообщает компания."Клиенты Страхового Дома получат полное медицинское сопровождение – помощь с подбором врача для очной или дистанционной консультации, план диагностических обследований, возможность вызвать врача на дом, открыть больничный, а также закрыть его уже без визита в клинику", - говорится в сообщении.При этом за каждым пациентом будет закреплен медицинский советник, который осуществляет информационное сопровождение пациента и организацию медпомощи, включая дистанционную или очную консультацию специалиста.Собственно медицинские услуги оказываются врачами из лицензированных сервисных медицинских компаний – партнеров ВСК, в частности, из сетей клиник ООО"Доктор Рядом", ООО "Хорошее настроение". "В режиме онлайн уже сейчас прием ведут терапевты и дежурные врачи, неврологи, гастроэнтерологи, гинекологи, оториноларингологи и эндокринологи", - сообщили в компании.Кроме того, в едином мобильном приложении страховой компании пациент "в один клик" получает доступ не только к сервисам медицины, но и к целому спектру страховых продуктов САО "ВСК".Как отметил заместитель генерального директора по медицинскому страхованию САО "ВСК" Олег Витько, по данным компании востребованность онлайн-консультаций в начале 2022 выросла почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сохранение этого тренда ожидается и в 2023 году.

https://ria.ru/20210608/kontrakty-1736188287.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, вск (страховой дом), россия