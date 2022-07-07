Рейтинг@Mail.ru
ВСК открыл Цифровую клинику в своем мобильном приложении - РИА Новости, 07.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220707/prilozhenie-1800905573.html
ВСК открыл Цифровую клинику в своем мобильном приложении
ВСК открыл Цифровую клинику в своем мобильном приложении - РИА Новости, 07.07.2022
ВСК открыл Цифровую клинику в своем мобильном приложении
Страховой Дом ВСК (САО "ВСК") организовал цифровую медицинскую клинику, услуги которой будут доступны в мобильном приложении "ВСК Страхование" (6+), что... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T13:03
2022-07-07T13:03
новости компаний - экономика
вск (страховой дом)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800907524_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_c1863c31ad7f45f9bff8de54aa68c413.jpg
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Страховой Дом ВСК (САО "ВСК") организовал цифровую медицинскую клинику, услуги которой будут доступны в мобильном приложении "ВСК Страхование" (6+), что позволит в среднем вдвое сократить время от первичного обращения клиента до начала лечения, сообщает компания."Клиенты Страхового Дома получат полное медицинское сопровождение – помощь с подбором врача для очной или дистанционной консультации, план диагностических обследований, возможность вызвать врача на дом, открыть больничный, а также закрыть его уже без визита в клинику", - говорится в сообщении.При этом за каждым пациентом будет закреплен медицинский советник, который осуществляет информационное сопровождение пациента и организацию медпомощи, включая дистанционную или очную консультацию специалиста.Собственно медицинские услуги оказываются врачами из лицензированных сервисных медицинских компаний – партнеров ВСК, в частности, из сетей клиник ООО"Доктор Рядом", ООО "Хорошее настроение". "В режиме онлайн уже сейчас прием ведут терапевты и дежурные врачи, неврологи, гастроэнтерологи, гинекологи, оториноларингологи и эндокринологи", - сообщили в компании.Кроме того, в едином мобильном приложении страховой компании пациент "в один клик" получает доступ не только к сервисам медицины, но и к целому спектру страховых продуктов САО "ВСК".Как отметил заместитель генерального директора по медицинскому страхованию САО "ВСК" Олег Витько, по данным компании востребованность онлайн-консультаций в начале 2022 выросла почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сохранение этого тренда ожидается и в 2023 году.
https://ria.ru/20210608/kontrakty-1736188287.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800907524_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_9c3b6e9299f1d5b036b790c4d148e8da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости компаний - экономика, вск (страховой дом), россия
13:03 07.07.2022
 

ВСК открыл Цифровую клинику в своем мобильном приложении

© Фото : Unsplash / NordWood ThemesМужчина пользуется смартфоном
Мужчина пользуется смартфоном - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© Фото : Unsplash / NordWood Themes
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Страховой Дом ВСК (САО "ВСК") организовал цифровую медицинскую клинику, услуги которой будут доступны в мобильном приложении "ВСК Страхование" (6+), что позволит в среднем вдвое сократить время от первичного обращения клиента до начала лечения, сообщает компания.
"Клиенты Страхового Дома получат полное медицинское сопровождение – помощь с подбором врача для очной или дистанционной консультации, план диагностических обследований, возможность вызвать врача на дом, открыть больничный, а также закрыть его уже без визита в клинику", - говорится в сообщении.
Команда ВСК на ПМЭФ 2021 - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня 2021, 17:41Петербургский международный экономический форум
ВСК заключила на ПМЭФ контракты по самым востребованным видам страхования
При этом за каждым пациентом будет закреплен медицинский советник, который осуществляет информационное сопровождение пациента и организацию медпомощи, включая дистанционную или очную консультацию специалиста.
Собственно медицинские услуги оказываются врачами из лицензированных сервисных медицинских компаний – партнеров ВСК, в частности, из сетей клиник ООО"Доктор Рядом", ООО "Хорошее настроение". "В режиме онлайн уже сейчас прием ведут терапевты и дежурные врачи, неврологи, гастроэнтерологи, гинекологи, оториноларингологи и эндокринологи", - сообщили в компании.
Кроме того, в едином мобильном приложении страховой компании пациент "в один клик" получает доступ не только к сервисам медицины, но и к целому спектру страховых продуктов САО "ВСК".
Как отметил заместитель генерального директора по медицинскому страхованию САО "ВСК" Олег Витько, по данным компании востребованность онлайн-консультаций в начале 2022 выросла почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сохранение этого тренда ожидается и в 2023 году.
"Цифровая клиника от ВСК уже сегодня доступна нашим новым и действующим клиентам по полисам добровольного медицинского страхования. Мы видим, что данное решение позволяет сделать путь к выздоровлению максимально быстрым и эффективным, сократить его в два раза. Для этого мы активно развиваем наше мобильное приложение, где предлагаем своим клиентам разные каналы взаимодействия с врачом – от консультации в чате, до видеозвонка, предоставляем возможность записаться онлайн или вызвать врача на дом", – приводится в сообщении комментарий Витько.
 
Новости компаний - ЭкономикаВСК (страховой дом)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала