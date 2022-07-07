04:11 07.07.2022 (обновлено: 12:12 07.07.2022)
Суд начал оглашать приговор рыбакам из КНДР, напавшим на пограничников
Суд начал оглашать приговор 14 рыбакам из КНДР, напавшим на российских пограничников
© РИА Новости / Антон Балашов / Перейти в фотобанкОглашение приговора рыбакам из КНДР во Владивостоке. 7 июля 2022
Оглашение приговора рыбакам из КНДР во Владивостоке. 7 июля 2022
ВЛАДИВОСТОК, 7 июл — РИА Новости. Приморский краевой суд во Владивостоке начал оглашать приговор 14 северокорейским рыбакам, обвиняемым в нападении на российских пограничников в Японском море в 2019 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
По данным следствия, в сентябре 2019 года приморские пограничники обнаружили в Японском море рыболовное судно под флагом КНДР, экипаж которого незаконно ловил кальмара. При задержании судна 17 рыбаков, вооружившись подручными предметами, напали на пограничников. Три рыбака, которые избили палками трех военных, причинив вред здоровью средней тяжести, уже осуждены: один — на семь лет колонии, двое — на четыре.
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Дело в отношении остальных 14 рыбаков рассматривают с сентября 2020 года в Приморском краевом суде. Их обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего и применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.
В четверг судья в рамках оглашения приговора начал зачитывать обстоятельства инцидента. Подсудимым переводят текст приговора два переводчика.
Обвинение просило для фигурантов разные сроки лишения свободы — от девяти до 23 лет. В последнем слове один из рыбаков просил оправдательный приговор, остальные — снисхождения.