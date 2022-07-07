https://ria.ru/20220707/premiya-1801028987.html

СУЭК получила премию "За вклад в развитие ESG в России"

СУЭК получила премию "За вклад в развитие ESG в России" - РИА Новости, 07.07.2022

СУЭК получила премию "За вклад в развитие ESG в России"

Одним из победителей премии "За вклад в развитие ESG в России" стала Сибирская угольная энергетическая компания, сообщает пресс-служба СУЭК. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T17:58

2022-07-07T17:58

2022-07-07T18:00

новости суэк

сибирская угольная энергетическая компания

сергей григорьев

экономика

технологии

россия

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Одним из победителей премии "За вклад в развитие ESG в России" стала Сибирская угольная энергетическая компания, сообщает пресс-служба СУЭК.Награда на прошедшей в Москве конференции "Вызовы 2030. Устойчивое развитие регионов", организованной Ассоциацией менеджеров России, была вручена заместителю генерального директора СУЭК Сергею Григорьеву."Сегодня ESG – высокопрофессиональная область, в которой внедряются передовые инновации. Мы рады, что отечественное бизнес-сообщество оценило нашу работу по развитию регионов и мы всегда готовы делиться нашим опытом, чтобы способствовать процветанию страны и благополучию их жителей", - сказал Григорьев.Пресс служба напоминает, что СУЭК прошла ESG оценку рейтингового агентства S&P, занимает верхние позиции в самых авторитетных ESG рейтингах на российском и международном уровнях, в том числе RAEX Europe и "Эксперт РА", в ESG-индексах РСПП.На протяжении ряда лет СУЭК побеждает в основных профессиональных и общественных премиях, в том числе в конкурсе РСПП "Лидеры российского бизнеса", исследовании "Лидеры корпоративной благотворительности", People Investor, "МедиаТЭК", "Импульс добра" и многих других.

https://ria.ru/20220610/pobeditel-1794515161.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сибирская угольная энергетическая компания, сергей григорьев, экономика, технологии, россия