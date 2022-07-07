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СУЭК получила премию "За вклад в развитие ESG в России" - РИА Новости, 07.07.2022
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СУЭК получила премию "За вклад в развитие ESG в России"
СУЭК получила премию "За вклад в развитие ESG в России" - РИА Новости, 07.07.2022
СУЭК получила премию "За вклад в развитие ESG в России"
Одним из победителей премии "За вклад в развитие ESG в России" стала Сибирская угольная энергетическая компания, сообщает пресс-служба СУЭК. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T17:58
2022-07-07T18:00
новости суэк
сибирская угольная энергетическая компания
сергей григорьев
экономика
технологии
россия
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Одним из победителей премии "За вклад в развитие ESG в России" стала Сибирская угольная энергетическая компания, сообщает пресс-служба СУЭК.Награда на прошедшей в Москве конференции "Вызовы 2030. Устойчивое развитие регионов", организованной Ассоциацией менеджеров России, была вручена заместителю генерального директора СУЭК Сергею Григорьеву."Сегодня ESG – высокопрофессиональная область, в которой внедряются передовые инновации. Мы рады, что отечественное бизнес-сообщество оценило нашу работу по развитию регионов и мы всегда готовы делиться нашим опытом, чтобы способствовать процветанию страны и благополучию их жителей", - сказал Григорьев.Пресс служба напоминает, что СУЭК прошла ESG оценку рейтингового агентства S&amp;P, занимает верхние позиции в самых авторитетных ESG рейтингах на российском и международном уровнях, в том числе RAEX Europe и "Эксперт РА", в ESG-индексах РСПП.На протяжении ряда лет СУЭК побеждает в основных профессиональных и общественных премиях, в том числе в конкурсе РСПП "Лидеры российского бизнеса", исследовании "Лидеры корпоративной благотворительности", People Investor, "МедиаТЭК", "Импульс добра" и многих других.
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сибирская угольная энергетическая компания, сергей григорьев, экономика, технологии, россия
17:58 07.07.2022 (обновлено: 18:00 07.07.2022)
 

СУЭК получила премию "За вклад в развитие ESG в России"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкCтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)
Cтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Одним из победителей премии "За вклад в развитие ESG в России" стала Сибирская угольная энергетическая компания, сообщает пресс-служба СУЭК.
Награда на прошедшей в Москве конференции "Вызовы 2030. Устойчивое развитие регионов", организованной Ассоциацией менеджеров России, была вручена заместителю генерального директора СУЭК Сергею Григорьеву.
"Сегодня ESG – высокопрофессиональная область, в которой внедряются передовые инновации. Мы рады, что отечественное бизнес-сообщество оценило нашу работу по развитию регионов и мы всегда готовы делиться нашим опытом, чтобы способствовать процветанию страны и благополучию их жителей", - сказал Григорьев.
Пресс служба напоминает, что СУЭК прошла ESG оценку рейтингового агентства S&P, занимает верхние позиции в самых авторитетных ESG рейтингах на российском и международном уровнях, в том числе RAEX Europe и "Эксперт РА", в ESG-индексах РСПП.
На протяжении ряда лет СУЭК побеждает в основных профессиональных и общественных премиях, в том числе в конкурсе РСПП "Лидеры российского бизнеса", исследовании "Лидеры корпоративной благотворительности", People Investor, "МедиаТЭК", "Импульс добра" и многих других.
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Новости СУЭКСибирская угольная энергетическая компанияСергей ГригорьевЭкономикаТехнологииРоссия
 
 
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