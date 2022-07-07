https://ria.ru/20220707/prazdnik-1800990352.html

В РПЦ поддержали предложение сделать День семьи нерабочим

В РПЦ поддержали предложение сделать День семьи нерабочим - РИА Новости, 07.07.2022

В РПЦ поддержали предложение сделать День семьи нерабочим

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов назвал логичным предложение сделать День семьи, любви и... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T16:35

2022-07-07T16:35

2022-07-07T16:35

религия

владимир путин

россия

день семьи, любви и верности

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155634/02/1556340256_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_47ef88584713702b587a844e163aa436.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов назвал логичным предложение сделать День семьи, любви и верности 8 июля нерабочим днем.Ранее в Госдуму был внесен законопроект об установлении Дня семьи, любви и верности нерабочим днем. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе."Этот праздник очень прижился в нашей стране. По факту он уже стал народным праздником. Поэтому сделать его нерабочим днем логично: праздничный день – это редкая возможность посвятить свое время ближнему. Тем более что это возможность для семьи сходить в православный храм, потом провести время вместе с женой, с детьми для работающего человека. То, что он будет нерабочим днем – это еще одна возможность для наших граждан посмотреть в глаза друг другу не через социальные сети, а напрямую", – сказал священник РИА Новости.Президент России Владимир Путин в июне подписал указ об установлении Дня семьи, любви и верности 8 июля в качестве государственного праздника.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, россия, день семьи, любви и верности