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В РПЦ поддержали предложение сделать День семьи нерабочим
В РПЦ поддержали предложение сделать День семьи нерабочим - РИА Новости, 07.07.2022
В РПЦ поддержали предложение сделать День семьи нерабочим
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов назвал логичным предложение сделать День семьи, любви и... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T16:35
2022-07-07T16:35
2022-07-07T16:35
религия
владимир путин
россия
день семьи, любви и верности
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов назвал логичным предложение сделать День семьи, любви и верности 8 июля нерабочим днем.Ранее в Госдуму был внесен законопроект об установлении Дня семьи, любви и верности нерабочим днем. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе."Этот праздник очень прижился в нашей стране. По факту он уже стал народным праздником. Поэтому сделать его нерабочим днем логично: праздничный день – это редкая возможность посвятить свое время ближнему. Тем более что это возможность для семьи сходить в православный храм, потом провести время вместе с женой, с детьми для работающего человека. То, что он будет нерабочим днем – это еще одна возможность для наших граждан посмотреть в глаза друг другу не через социальные сети, а напрямую", – сказал священник РИА Новости.Президент России Владимир Путин в июне подписал указ об установлении Дня семьи, любви и верности 8 июля в качестве государственного праздника.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, день семьи, любви и верности
В РПЦ поддержали предложение сделать День семьи нерабочим
Иерей Лукьянов назвал логичным предложение сделать День семьи, любви и верности нерабочим
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов назвал логичным предложение сделать День семьи, любви и верности 8 июля нерабочим днем.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект об установлении Дня семьи, любви и верности нерабочим днем. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
"Этот праздник очень прижился в нашей стране. По факту он уже стал народным праздником. Поэтому сделать его нерабочим днем логично: праздничный день – это редкая возможность посвятить свое время ближнему. Тем более что это возможность для семьи сходить в православный храм, потом провести время вместе с женой, с детьми для работающего человека. То, что он будет нерабочим днем – это еще одна возможность для наших граждан посмотреть в глаза друг другу не через социальные сети, а напрямую", – сказал священник РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
в июне подписал указ об установлении Дня семьи, любви и верности 8 июля в качестве государственного праздника.