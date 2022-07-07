https://ria.ru/20220707/prazdnik-1800325788.html

Праздник Ивана Купалы

Праздник Ивана Купалы - РИА Новости, 07.07.2022

Праздник Ивана Купалы

Праздник Ивана Купалы – народное название церковного праздника Рождества честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, который ежегодно... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T07:03

2022-07-07T07:03

2022-07-07T07:03

справки

праздник ивана купалы

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152415/43/1524154378_0:101:3173:1886_1920x0_80_0_0_a9573dd15081773a671ef0c968612597.jpg

Праздник Ивана Купалы – народное название церковного праздника Рождества честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, который ежегодно отмечается 7 июля. Иоанн Креститель – самый почитаемый христианский святой после Богородицы. Рождество Иоанна Предтечи – один из пяти праздников, именуемых церковью "великими", которые по своей значимости уступают только "двунадесятым" (двенадцати) главным церковным праздникам. Этот праздник всегда приходится на время Петрова поста – и сам Иоанн Креститель известен тем, что большую часть жизни провел в воздержании и посте: жил в пустыне и питался, как свидетельствует Евангелие, только "акридами" и диким медом. Согласно евангельскому рассказу, Иоанн Предтеча был сыном священника Захарии и его праведной жены Елизаветы и приходился родственником Иисусу Христу по матери. Он родился, когда Захария и Елизавета были в преклонном возрасте и уже потеряли надежду когда-либо иметь детей.В возрасте около 30 лет святой Иоанн вышел на проповедь покаяния. Он явился на берег реки Иордан, чтобы своей проповедью приготовить народ к принятию Иисуса Христа как Спасителя мира. Иоанн Предтеча крестил Иисуса в водах Иордана и засвидетельствовал таинственное явление Пресвятой Троицы в момент его крещения. Земная жизнь пророка окончилась казнью – за обличения царя Ирода он был обезглавлен. Об Иоанне сам Иисус Христос говорил, что он был "выше всех, рожденных женами". Дата рождения Иоанна Крестителя приходилась на день летнего солнцеворота и период древнего языческого праздника Купалы. На Руси его народное название – Иван Купала – обычно связывают с неким языческим божеством, хотя само существование такого божества не подтверждено (первое упоминание о нем встречается лишь в поздней Густинской летописи XVII века, да и то по недоразумению: летописец, зная о "бесовских игрищах" на Ивана Купалу, принял название праздника за имя языческого бога). Обычаи и поверья, связанные с Ивановым днем, сходны у всех европейских народов. В России Купала – соломенная кукла, которую сжигали или топили, или зарывали в землю. Иногда рядом с куклой, представляющей женское существо (Купалу, Марину-Марену), является и мужская кукла (Ярило, Кострома, Кострубонько). Эта пара купальских олицетворенных существ – Иван и Купала, Иван и Марья – дала название цветам Иван-да-Марья, в которые, согласно купальским песням, превратились брат и сестра, обвенчавшиеся по незнанию о родстве. Считалось, что травы и цветы, сорванные на Купалу, имели особенно целебные свойства. Основная часть купальских обрядов связана с водой, огнем и травами. Накануне праздника до захода солнца все обязательно купались – на севере чаще в банях, на юге – в реках и озерах. Ближе к закату разжигали костры – на холмах или у реки. Для их разжигания использовали "живой огонь", получаемый путем трения. У купальских костров собиралась молодежь и разворачивались гулянья. Чтобы приобрести удачу и крепкое здоровье, девушки и парни поодиночке или парами прыгали через купальский огонь. В костер бросали рубашку больного ребенка, чтобы вместе с ней сгорела его болезнь, матери проносили над костром детей в надежде на его целебную и очистительную силу. Пепел от купальских костров рассеивали по хлебным полям и огородам. Существовало поверье, что в Иванову ночь особую магическую силу имеют травы, благотворно влияющие на людей. В народе говорили, что в купальскую ночь расцветает даже папоротник, а растения и цветы переговариваются между собой и открывают свои целебные тайны. Ивановские травы собирали и использовали для лечения людей и домашнего скота. С их помощью избавлялись от бессонницы и тоски, из них плели венки и заготавливали банные веники, по ним ворожили и использовали в любовной магии, уберегали дома от пожара и воров. Травами отпугивали нечистую силу, которая, по поверью, особенно активизируется в самую короткую купальскую ночь. В этот праздник также поминали предков. В XIX веке во многих деревнях к этому дню варили в складчину "обетную" кашу из ячменя и кормили ею нищих. Со времен Средневековья обряды этого дня считались бесовскими и запрещались церковными властями всех конфессий, но они, видоизменяясь и меняя смысл, дожили до наших дней.По мнению этнографов, среди восточных славян в наиболее архаичной форме праздник сохранился у белорусов, отчасти у украинцев, русскими же основные элементы купальских обрядов были или забыты, или перенесены на другие праздники. День Ивана Купалы нашел свое отражение в литературе. Он упоминается в повести Николая Гоголя "Вечер накануне Ивана Купала" из цикла "Вечера на хуторе близ Диканьки". Празднику Ивана Купалы посвящено стихотворение Сергея Есенина "За рекой горят огни", написанное в стиле народной купальской песни. С Ивановым днем связано также и стихотворение Есенина "Матушка в купальницу по лесу ходила", действие которого происходит как раз в Купальскую ночь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, праздник ивана купалы, россия