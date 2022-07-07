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В Кремле не исключили переноса сроков послания Федеральному собранию - РИА Новости, 07.07.2022
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В Кремле не исключили переноса сроков послания Федеральному собранию
В Кремле не исключили переноса сроков послания Федеральному собранию - РИА Новости, 07.07.2022
В Кремле не исключили переноса сроков послания Федеральному собранию
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не исключил, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию в 2022 году может быть... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T12:37
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политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не исключил, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию в 2022 году может быть перенесено на осень."Этого нельзя исключать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли послание быть перенесено на осень.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
12:37 07.07.2022 (обновлено: 12:44 07.07.2022)
 
В Кремле не исключили переноса сроков послания Федеральному собранию

Пресс-секретарь Песков не исключил переноса послания Путина Федеральному собранию на осень

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не исключил, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию в 2022 году может быть перенесено на осень.
"Этого нельзя исключать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли послание быть перенесено на осень.
Президент РФ Владимир Путин после выступления с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 12:52
Путин еще не принял решение о послании Федеральному собранию
 
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