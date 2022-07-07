https://ria.ru/20220707/poslanie-1800899970.html

В Кремле не исключили переноса сроков послания Федеральному собранию

В Кремле не исключили переноса сроков послания Федеральному собранию - РИА Новости, 07.07.2022

В Кремле не исключили переноса сроков послания Федеральному собранию

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не исключил, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию в 2022 году может быть... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T12:37

2022-07-07T12:37

2022-07-07T12:44

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729317435_58:0:2376:1304_1920x0_80_0_0_62b0fb4f40f1d46ddc9504d8de7da885.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не исключил, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию в 2022 году может быть перенесено на осень."Этого нельзя исключать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли послание быть перенесено на осень.

https://ria.ru/20220701/poslanie-1799530457.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков