https://ria.ru/20220707/poslanie-1800899970.html
В Кремле не исключили переноса сроков послания Федеральному собранию
В Кремле не исключили переноса сроков послания Федеральному собранию - РИА Новости, 07.07.2022
В Кремле не исключили переноса сроков послания Федеральному собранию
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не исключил, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию в 2022 году может быть... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T12:37
2022-07-07T12:37
2022-07-07T12:44
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не исключил, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию в 2022 году может быть перенесено на осень."Этого нельзя исключать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли послание быть перенесено на осень.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
12:37 07.07.2022 (обновлено: 12:44 07.07.2022)
В Кремле не исключили переноса сроков послания Федеральному собранию
Пресс-секретарь Песков не исключил переноса послания Путина Федеральному собранию на осень