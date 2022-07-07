https://ria.ru/20220707/pomosch-1801080824.html

Россия провела пять гуманитарных акций в районах спецоперации

Россия провела пять гуманитарных акций в районах спецоперации - РИА Новости, 07.07.2022

Россия провела пять гуманитарных акций в районах спецоперации

Россия в четверг проводит пять гуманитарных акций в районах спецоперации - в Донбассе, в Харьковской и Херсонской областях, - местным жителям передается 530... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T21:38

2022-07-07T21:38

2022-07-07T21:38

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Россия в четверг проводит пять гуманитарных акций в районах спецоперации - в Донбассе, в Харьковской и Херсонской областях, - местным жителям передается 530 тонн гумпомощи, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, начиная со 2 марта нынешнего года, на Украину и в республики Донбасса доставлено 40 тысяч 605,9 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 273 акции, в том числе за истекшие сутки четыре - в ДНР и ЛНР, Харьковской области, в ходе которых мирному населению передано 183,6 тонны гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донбасс

херсонская область

луганская народная республика

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Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, донбасс, херсонская область , луганская народная республика