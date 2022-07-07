Россия провела пять гуманитарных акций в районах спецоперации
Мизинцев: Россия в четверг провела пять гуманитарных акций в районах спецоперации
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ раздают гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области
Военнослужащие ВС РФ раздают гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Россия в четверг проводит пять гуманитарных акций в районах спецоперации - в Донбассе, в Харьковской и Херсонской областях, - местным жителям передается 530 тонн гумпомощи, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Проводятся пять гуманитарных акций в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 530 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания", - сказал Мизинцев на брифинге.
По его словам, начиная со 2 марта нынешнего года, на Украину и в республики Донбасса доставлено 40 тысяч 605,9 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 273 акции, в том числе за истекшие сутки четыре - в ДНР и ЛНР, Харьковской области, в ходе которых мирному населению передано 183,6 тонны гуманитарной помощи.