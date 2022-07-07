Рейтинг@Mail.ru
Россия провела пять гуманитарных акций в районах спецоперации - РИА Новости, 07.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220707/pomosch-1801080824.html
Россия провела пять гуманитарных акций в районах спецоперации
Россия провела пять гуманитарных акций в районах спецоперации - РИА Новости, 07.07.2022
Россия провела пять гуманитарных акций в районах спецоперации
Россия в четверг проводит пять гуманитарных акций в районах спецоперации - в Донбассе, в Харьковской и Херсонской областях, - местным жителям передается 530... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T21:38
2022-07-07T21:38
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
донбасс
херсонская область
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787412492_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_f5ff3fd5279cb37bdf5c45ae4f06ea60.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Россия в четверг проводит пять гуманитарных акций в районах спецоперации - в Донбассе, в Харьковской и Херсонской областях, - местным жителям передается 530 тонн гумпомощи, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, начиная со 2 марта нынешнего года, на Украину и в республики Донбасса доставлено 40 тысяч 605,9 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 273 акции, в том числе за истекшие сутки четыре - в ДНР и ЛНР, Харьковской области, в ходе которых мирному населению передано 183,6 тонны гуманитарной помощи.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донбасс
херсонская область
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787412492_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_b197df3335c9e74d226ac5974e7c6d69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, здоровье - общество, донбасс, херсонская область , луганская народная республика
21:38 07.07.2022
 
Россия провела пять гуманитарных акций в районах спецоперации

Мизинцев: Россия в четверг провела пять гуманитарных акций в районах спецоперации

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ раздают гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области
Военнослужащие ВС РФ раздают гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Военнослужащие ВС РФ раздают гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Россия в четверг проводит пять гуманитарных акций в районах спецоперации - в Донбассе, в Харьковской и Херсонской областях, - местным жителям передается 530 тонн гумпомощи, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Проводятся пять гуманитарных акций в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 530 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания", - сказал Мизинцев на брифинге.
По его словам, начиная со 2 марта нынешнего года, на Украину и в республики Донбасса доставлено 40 тысяч 605,9 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 273 акции, в том числе за истекшие сутки четыре - в ДНР и ЛНР, Харьковской области, в ходе которых мирному населению передано 183,6 тонны гуманитарной помощи.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗдоровье - ОбществоДонбассХерсонская областьЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала