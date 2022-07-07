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В Польше объяснили, почему НАТО не поможет ей в случае войны с Россией - РИА Новости, 07.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220707/pomosch-1800831903.html
В Польше объяснили, почему НАТО не поможет ей в случае войны с Россией
В Польше объяснили, почему НАТО не поможет ей в случае войны с Россией - РИА Новости, 07.07.2022
В Польше объяснили, почему НАТО не поможет ей в случае войны с Россией
Союзники по НАТО не придут на помощь Варшаве, если она самостоятельно введет войска на Украину и окажется под угрозой прямых боевых столкновений с Россией,... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T04:28
2022-07-07T10:32
специальная военная операция на украине
польша
украина
россия
нато
сша
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в мире
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Союзники по НАТО не придут на помощь Варшаве, если она самостоятельно введет войска на Украину и окажется под угрозой прямых боевых столкновений с Россией, заявил в беседе с "Украиной.ру" экс-депутат польского сейма Матеуш Пискорский.Он отметил, что идею Варшавы об отправке на территорию бывшей советской республики военных под прикрытием миротворческой миссии не поддержали даже ближайшие союзники Польши, а в Чехии и вовсе прямо указали Польше, что миротворцев вводят в зону конфликта после завершения боевых действий, а не во время их.Политик напомнил, что опасность для Варшавы заключается в том, что Россия проводит специальную военную операцию на всей территории Украины и ввод польских войск даже в западные регионы страны будет означать открытый конфликт с Москвой.Он также добавил, что считает возможным ввод польских войск на Украину лишь после соответствующего решения Вашингтона и Лондона. При этом политик подчеркнул, что такое развитие событий нельзя исключать.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220706/blaschak-1800744543.html
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польша, украина, россия, нато, сша, великобритания, в мире
04:28 07.07.2022 (обновлено: 10:32 07.07.2022)
 
В Польше объяснили, почему НАТО не поможет ей в случае войны с Россией

Экс-депутат сейма Пискорский предупредил Польшу, что НАТО не поможет ей в войне с Россией

© Flickr / 1GNC MünsterПольские военные
Польские военные - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© Flickr / 1GNC Münster
Польские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Союзники по НАТО не придут на помощь Варшаве, если она самостоятельно введет войска на Украину и окажется под угрозой прямых боевых столкновений с Россией, заявил в беседе с "Украиной.ру" экс-депутат польского сейма Матеуш Пискорский.
Он отметил, что идею Варшавы об отправке на территорию бывшей советской республики военных под прикрытием миротворческой миссии не поддержали даже ближайшие союзники Польши, а в Чехии и вовсе прямо указали Польше, что миротворцев вводят в зону конфликта после завершения боевых действий, а не во время их.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Политик напомнил, что опасность для Варшавы заключается в том, что Россия проводит специальную военную операцию на всей территории Украины и ввод польских войск даже в западные регионы страны будет означать открытый конфликт с Москвой.
"Какие были бы результаты такого конфликта, учитывая тот факт, что никто бы особенно не защищал поляков? Я имею в виду партнеров по НАТО. Они бы восприняли этот ввод только как инициативу Польши, а не НАТО. Польша в результате оказалась бы в состоянии реальной войны с Россией, причем на территории Украины и в результате своих собственных военных шагов. Так что если бы введение какого-то контингента на Украину произошло без одобрения со стороны американских и британских кураторов польских властей и если бы они это сделали самостоятельно, то не стоит и ожидать, что Польше бы хоть кто-то хоть как-то помог", — объяснил Пискорский.
Он также добавил, что считает возможным ввод польских войск на Украину лишь после соответствующего решения Вашингтона и Лондона. При этом политик подчеркнул, что такое развитие событий нельзя исключать.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
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