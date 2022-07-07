https://ria.ru/20220707/pomosch-1800831903.html

В Польше объяснили, почему НАТО не поможет ей в случае войны с Россией

В Польше объяснили, почему НАТО не поможет ей в случае войны с Россией - РИА Новости, 07.07.2022

В Польше объяснили, почему НАТО не поможет ей в случае войны с Россией

Союзники по НАТО не придут на помощь Варшаве, если она самостоятельно введет войска на Украину и окажется под угрозой прямых боевых столкновений с Россией,... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T04:28

2022-07-07T04:28

2022-07-07T10:32

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Союзники по НАТО не придут на помощь Варшаве, если она самостоятельно введет войска на Украину и окажется под угрозой прямых боевых столкновений с Россией, заявил в беседе с "Украиной.ру" экс-депутат польского сейма Матеуш Пискорский.Он отметил, что идею Варшавы об отправке на территорию бывшей советской республики военных под прикрытием миротворческой миссии не поддержали даже ближайшие союзники Польши, а в Чехии и вовсе прямо указали Польше, что миротворцев вводят в зону конфликта после завершения боевых действий, а не во время их.Политик напомнил, что опасность для Варшавы заключается в том, что Россия проводит специальную военную операцию на всей территории Украины и ввод польских войск даже в западные регионы страны будет означать открытый конфликт с Москвой.Он также добавил, что считает возможным ввод польских войск на Украину лишь после соответствующего решения Вашингтона и Лондона. При этом политик подчеркнул, что такое развитие событий нельзя исключать.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220706/blaschak-1800744543.html

польша

украина

россия

сша

великобритания

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польша, украина, россия, нато, сша, великобритания, в мире