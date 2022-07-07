https://ria.ru/20220707/polsha-1801033732.html

МИД Белоруссии отверг обвинения Польши в осквернении могил польских солдат

МИД Белоруссии отверг обвинения Польши в осквернении могил польских солдат - РИА Новости, 07.07.2022

МИД Белоруссии отверг обвинения Польши в осквернении могил польских солдат

МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши Мартина Войцеховского и опроверг обвинения с польской стороны в уничтожении могил солдат Армии... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T18:18

2022-07-07T18:18

2022-07-07T18:18

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МИНСК, 7 июл – РИА Новости. МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши Мартина Войцеховского и опроверг обвинения с польской стороны в уничтожении могил солдат Армии Крайовой, заявил, что в отличие от Варшавы Минск нельзя упрекнуть в осквернении могил и сносах памятников.Ранее в МИД Польши заявили, что вызвали временного поверенного в делах Белоруссии из-за уничтожения кладбища солдат Армии Крайовой в Гродненской области. Польский МИД выразил протест в связи с сообщениями об уничтожении по распоряжению властей Белоруссии кладбища польских солдат в Микулишках в Гродненской области. Там заявили, что воспринимают действия Минска как "преднамеренное действие по дальнейшей деградации взаимных отношений между Польшей и Белоруссией"."Седьмого июля в МИД Беларуси был вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский. В связи с немотивированной обеспокоенностью польской стороны ситуацией с местом вблизи деревни Микулишки Гродненской области, которое в польских СМИ почему-то именуется "братской могилой польских солдат", временному поверенному разъяснено, что по информации местных органов власти, на территории данного населенного пункта воинских захоронений и захоронений иностранных военнослужащих не зарегистрировано", - говорится в сообщении.Там подчеркивается, что белорусская сторона очень внимательно подходит к подобного рода вопросам. "Поэтому в данном случае законность проведения работ по обустройству территории дополнительно подтверждена генеральной прокуратурой и основывается на получении данных об отсутствии человеческих останков и других препятствующих факторов", - говорится в сообщении. Там отмечается, что в республике действуют законы, связанные с увековечением памяти, о погребении и похоронном деле."Это не только государственная политика, но и христианский, человеческий подход самих белорусов. Никто не может упрекнуть нас в осквернении мест погребения, сносах памятников или их порче, как это происходит в ряде сопредельных стран", - заявили в МИД Белоруссии. При этом там заметили, что в Польше только в этом году зафиксировано порядка 30 актов вандализма в отношении памятников людям, отдавшим свои жизни за ее освобождение от фашизма, включая трансляцию в прямом эфире в марте этого года осквернения братской могилы 620 солдат в населенном пункте Хжовице. В 1997 году на территории Польши насчитывался 561 памятник, сейчас их осталось менее 100."Кровью белорусов обильно полита не только земля нашей Родины, но и других государств. Поэтому оберегая память жертв бесчинств, вне зависимости от их расы, вероисповедания и идеологических взглядов, мы рассчитываем на взаимность", - подчеркивается в сообщении. Там содержится призыв в адрес польской стороны к внимательному отношению к белорусских законам, в том числе в таких чувствительных вопросах, как сохранение исторической памяти. "Они должны решаться не путем крика и истерии, а последовательной продуманной каждодневной работы… Если к представителям польского руководства все еще не пришло понимание бесперспективности любого давления на Беларусь, то готовы еще раз призвать польскую сторону к сдержанности и уважительному подходу к выстраиванию диалога с белорусской стороной", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220702/polsha-1799823774.html

https://ria.ru/20220518/vandalizm-1789296214.html

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