https://ria.ru/20220707/polsha-1800909907.html
Песков переадресовал к военным вопрос о начале войны со стороны Польши
Песков переадресовал к военным вопрос о начале войны со стороны Польши - РИА Новости, 07.07.2022
Песков переадресовал к военным вопрос о начале войны со стороны Польши
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал к военным вопрос о рисках начала военных действий со стороны Польши. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T13:05
2022-07-07T13:05
2022-07-07T13:05
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал к военным вопрос о рисках начала военных действий со стороны Польши.Начальник главного разведывательного управления - заместитель начальника генштаба вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин ранее заявил, что Вашингтон и Брюссель фактически готовятся к вооруженному столкновению с Минском и Москвой, поскольку гибридная агрессия не приносит результаты. Особую обеспокоенность, по его мнению, "вызывает именно Польша, которая уже не раз демонстрировала имперские амбиции и, заручившись поддержкой Белого дома, позиционирует себя в качестве лидера уже не только в Восточной, но и в Центральной Европе"."Это должны оценивать наши военные коллеги", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают риски начала военных действий со стороны Польши.Косыгин обратил внимание, что при непосредственной поддержке Запада эти страны милитаризируются высокими темпами, идет масштабное переоснащение армий сопредельных стран, увеличивается их численность, растут расходы на оборону, активно модернизируется военная инфраструктура, развиваются транспортные коммуникации, прежде всего в интересах сокращения сроков переброски войск усиления альянса к западным границам Союзного государства.Именно данный фактор используют США, чтобы руками своего главного союзника в регионе разжечь огонь войны, считает Косыгин. Он также выразил обеспокоенность решением об увеличении численности национальных вооруженных сил до 300 тысяч военнослужащих и созданием у границы в Польше 18-й механизированной дивизии.
https://ria.ru/20220707/pomosch-1800831903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий песков, польша, белоруссия, сша
Песков переадресовал к военным вопрос о начале войны со стороны Польши
Песков переадресовал к военным вопрос о рисках начала военных действий со стороны Польши
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал к военным вопрос о рисках начала военных действий со стороны Польши.
Начальник главного разведывательного управления - заместитель начальника генштаба вооруженных сил Белоруссии
Руслан Косыгин ранее заявил, что Вашингтон
и Брюссель
фактически готовятся к вооруженному столкновению с Минском и Москвой
, поскольку гибридная агрессия не приносит результаты. Особую обеспокоенность, по его мнению, "вызывает именно Польша
, которая уже не раз демонстрировала имперские амбиции и, заручившись поддержкой Белого дома, позиционирует себя в качестве лидера уже не только в Восточной, но и в Центральной Европе".
"Это должны оценивать наши военные коллеги", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают риски начала военных действий со стороны Польши.
Косыгин обратил внимание, что при непосредственной поддержке Запада эти страны милитаризируются высокими темпами, идет масштабное переоснащение армий сопредельных стран, увеличивается их численность, растут расходы на оборону, активно модернизируется военная инфраструктура, развиваются транспортные коммуникации, прежде всего в интересах сокращения сроков переброски войск усиления альянса к западным границам Союзного государства.
Именно данный фактор используют США
, чтобы руками своего главного союзника в регионе разжечь огонь войны, считает Косыгин. Он также выразил обеспокоенность решением об увеличении численности национальных вооруженных сил до 300 тысяч военнослужащих и созданием у границы в Польше 18-й механизированной дивизии.