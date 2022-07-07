https://ria.ru/20220707/polsha-1800890444.html

Поляков призвали готовиться к рекордно дорогой зиме

Поляков призвали готовиться к рекордно дорогой зиме - РИА Новости, 07.07.2022

Поляков призвали готовиться к рекордно дорогой зиме

Почти 20 миллионов польских семей могут столкнуться с рекордным повышением цен на тепло из-за проблем с доступностью древесного угля и его подорожанием, пишет... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T12:12

2022-07-07T12:12

2022-07-07T14:45

экономика

польша

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Почти 20 миллионов польских семей могут столкнуться с рекордным повышением цен на тепло из-за проблем с доступностью древесного угля и его подорожанием, пишет Бартоломей Савицкий для Rzeczpospolita.По данным управления по регулированию энергетики, цена на него может вырасти на несколько десятков или даже сотен процентов в зависимости от источника добычи и производства.Проблема затронет примерно 15 миллионов поляков, проживающих в домах с централизованным отоплением, и еще около трех с половиной миллионов частных домов, отапливающихся непосредственно углем."(Это. — Прим. ред.) следствие эмбарго на ввоз угля из России, который поставлялся теплоцентралям и в частный сектор в общем количестве восьми миллионов тонн. И это только начало: каждый год системе недостает около 18 миллионов тонн сырья — мы восполняем этот пробел за счет импорта", — подытоживает Савицкий.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.Запрет на поставки российского угля, введенный польским правительством, затронул не только государственные, но и частные фирмы. Это резко отразилось на доступности и цене угля на рынке. Также в конце апреля "Газпром" прекратил экспорт газа в Польшу после ее отказа оплачивать поставки в рублях. Ранее республика получала из России до десяти миллионов тонн этого вида топлива ежегодно.

https://ria.ru/20220705/polsha-1800467606.html

https://ria.ru/20220706/spasenie-1800556735.html

польша

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экономика, польша