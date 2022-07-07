18:57 07.07.2022 (обновлено: 19:05 07.07.2022)
МИД ПМР: Москва может решить проблему обмена загранпаспортов в республике
Глава МИД ПМР Игнатьев: в России могут решить проблему обмена загранпаспортов в Тирасполе
© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев убежден, что власти РФ способны нормализовать консульское обслуживание и решить проблему обмена российских загранпаспортов в Тирасполе.
Об этом, как сообщило информагентство "Новости Приднестровья", глава МИД заявил в четверг на заседании Совещательного собрания первых приднестровских депутатов.
"Необходимо политическое решение руководства России, чтобы качественно и количественно увеличить штат сотрудников. Это первое. Второе – дипломатическая почта должна действовать регулярно. Если это удастся, то эта проблема будет снята", - приводит агентство слова Игнатьева.
По его словам, в непризнанной республике несколько десятков тысяч граждан РФ ожидают обмена просроченных загранпаспортов.
"Весь этот период – 2020-2021 годы – мы на всех уровнях, включая президента, МИД, я лично обращались к российским органам власти, чтобы Россия возобновила нормальное консульское обслуживание. За это время число людей, которые не смогли продлить действие паспортов, составило несколько десятков тысяч. Но и до этого были проблемы. Объем выполняемых консульских услуг не соответствовал потребностям. Поэтому число людей с просроченными документами растет в прогрессии. Второй фактор – проблемы с доставкой дипломатической почты. Необходимо направлять документы в Москву", - сказал Игнатьев.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.