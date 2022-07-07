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МИД ПМР: Москва может решить проблему обмена загранпаспортов в республике - РИА Новости, 07.07.2022
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МИД ПМР: Москва может решить проблему обмена загранпаспортов в республике
МИД ПМР: Москва может решить проблему обмена загранпаспортов в республике - РИА Новости, 07.07.2022
МИД ПМР: Москва может решить проблему обмена загранпаспортов в республике
Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев убежден, что власти РФ способны нормализовать консульское обслуживание и решить... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T18:57
2022-07-07T19:05
в мире
здоровье - общество
россия
молдавия
тирасполь
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ТИРАСПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев убежден, что власти РФ способны нормализовать консульское обслуживание и решить проблему обмена российских загранпаспортов в Тирасполе.Об этом, как сообщило информагентство "Новости Приднестровья", глава МИД заявил в четверг на заседании Совещательного собрания первых приднестровских депутатов.По его словам, в непризнанной республике несколько десятков тысяч граждан РФ ожидают обмена просроченных загранпаспортов."Весь этот период – 2020-2021 годы – мы на всех уровнях, включая президента, МИД, я лично обращались к российским органам власти, чтобы Россия возобновила нормальное консульское обслуживание. За это время число людей, которые не смогли продлить действие паспортов, составило несколько десятков тысяч. Но и до этого были проблемы. Объем выполняемых консульских услуг не соответствовал потребностям. Поэтому число людей с просроченными документами растет в прогрессии. Второй фактор – проблемы с доставкой дипломатической почты. Необходимо направлять документы в Москву", - сказал Игнатьев.По официальным данным, в непризнанной республике проживает порядка 220 тысяч местных жителей, обладающих российским гражданством. Консульское обслуживание осуществляет в Тирасполе выездной консульский пункт посольства РФ в Молдавии.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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в мире, здоровье - общество, россия, молдавия, тирасполь
18:57 07.07.2022 (обновлено: 19:05 07.07.2022)
 
МИД ПМР: Москва может решить проблему обмена загранпаспортов в республике

Глава МИД ПМР Игнатьев: в России могут решить проблему обмена загранпаспортов в Тирасполе

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев убежден, что власти РФ способны нормализовать консульское обслуживание и решить проблему обмена российских загранпаспортов в Тирасполе.
Об этом, как сообщило информагентство "Новости Приднестровья", глава МИД заявил в четверг на заседании Совещательного собрания первых приднестровских депутатов.
"Необходимо политическое решение руководства России, чтобы качественно и количественно увеличить штат сотрудников. Это первое. Второе – дипломатическая почта должна действовать регулярно. Если это удастся, то эта проблема будет снята", - приводит агентство слова Игнатьева.
По его словам, в непризнанной республике несколько десятков тысяч граждан РФ ожидают обмена просроченных загранпаспортов.
"Весь этот период – 2020-2021 годы – мы на всех уровнях, включая президента, МИД, я лично обращались к российским органам власти, чтобы Россия возобновила нормальное консульское обслуживание. За это время число людей, которые не смогли продлить действие паспортов, составило несколько десятков тысяч. Но и до этого были проблемы. Объем выполняемых консульских услуг не соответствовал потребностям. Поэтому число людей с просроченными документами растет в прогрессии. Второй фактор – проблемы с доставкой дипломатической почты. Необходимо направлять документы в Москву", - сказал Игнатьев.
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По официальным данным, в непризнанной республике проживает порядка 220 тысяч местных жителей, обладающих российским гражданством. Консульское обслуживание осуществляет в Тирасполе выездной консульский пункт посольства РФ в Молдавии.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
 
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