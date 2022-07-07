https://ria.ru/20220707/pasporta-1800914679.html

Украинский диверсант рассказал, почему херсонцы получают паспорта России

Украинский диверсант рассказал, почему херсонцы получают паспорта России - РИА Новости, 07.07.2022

Украинский диверсант рассказал, почему херсонцы получают паспорта России

Жители Херсона получают российские паспорта, потому что не видели заботы о людях со стороны украинской власти, сказал задержанный в Херсоне руководитель... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T13:25

2022-07-07T13:25

2022-07-07T13:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Жители Херсона получают российские паспорта, потому что не видели заботы о людях со стороны украинской власти, сказал задержанный в Херсоне руководитель диверсионной группы Сил специальных операций (ССО) Украины Виталий Ростецкий.Российские военные предотвратили серию терактов в Херсоне, сообщал РИА Новости источник в силовых структурах РФ. Давший показания сотрудник ССО Виталий Ростецкий сообщил, что его группа в Херсоне должна была совершать теракты, в том числе ликвидировать руководство военно-гражданской администрации (ВГА)."Мы разговаривали с местными жителями (в Херсонской области) по поводу массового получения паспортов ими, на что они отвечали, что мало выкрасить заборы и лавочки в цвета флага, надо было заботиться о людях. Говорили о том, что чиновники воруют, а сами имеют несколько паспортов для выезда за границу, где собственно находились украденные у людей деньги", - сказал задержанный Ростецкий на видео, которое имеется в распоряжении РИА Новости.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, восстановлена работа административных учреждений, в том числе Пенсионного фонда и ЗАГС, открыты пункты приёма документов для оформления российского гражданства, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, открылись отделения Промсвязьбанка, идет восстановление торговых связей, работает российский сотовый оператор, возобновлено автобусное сообщение с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220707/terrorizm-1800888092.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, херсонская область , запорожская область, россия