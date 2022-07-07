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Украинский диверсант рассказал, почему херсонцы получают паспорта России - РИА Новости, 07.07.2022
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Украинский диверсант рассказал, почему херсонцы получают паспорта России
Украинский диверсант рассказал, почему херсонцы получают паспорта России - РИА Новости, 07.07.2022
Украинский диверсант рассказал, почему херсонцы получают паспорта России
Жители Херсона получают российские паспорта, потому что не видели заботы о людях со стороны украинской власти, сказал задержанный в Херсоне руководитель... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T13:25
2022-07-07T13:25
в мире
херсонская область
запорожская область
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Жители Херсона получают российские паспорта, потому что не видели заботы о людях со стороны украинской власти, сказал задержанный в Херсоне руководитель диверсионной группы Сил специальных операций (ССО) Украины Виталий Ростецкий.Российские военные предотвратили серию терактов в Херсоне, сообщал РИА Новости источник в силовых структурах РФ. Давший показания сотрудник ССО Виталий Ростецкий сообщил, что его группа в Херсоне должна была совершать теракты, в том числе ликвидировать руководство военно-гражданской администрации (ВГА)."Мы разговаривали с местными жителями (в Херсонской области) по поводу массового получения паспортов ими, на что они отвечали, что мало выкрасить заборы и лавочки в цвета флага, надо было заботиться о людях. Говорили о том, что чиновники воруют, а сами имеют несколько паспортов для выезда за границу, где собственно находились украденные у людей деньги", - сказал задержанный Ростецкий на видео, которое имеется в распоряжении РИА Новости.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, восстановлена работа административных учреждений, в том числе Пенсионного фонда и ЗАГС, открыты пункты приёма документов для оформления российского гражданства, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, открылись отделения Промсвязьбанка, идет восстановление торговых связей, работает российский сотовый оператор, возобновлено автобусное сообщение с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220707/terrorizm-1800888092.html
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в мире, херсонская область , запорожская область, россия
13:25 07.07.2022
 
Украинский диверсант рассказал, почему херсонцы получают паспорта России

Украинский диверсант: херсонцы получают российские паспорта, так как не видели заботы

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк" в Херсоне
Участники акции Бессмертный полк в Херсоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Участники акции "Бессмертный полк" в Херсоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Жители Херсона получают российские паспорта, потому что не видели заботы о людях со стороны украинской власти, сказал задержанный в Херсоне руководитель диверсионной группы Сил специальных операций (ССО) Украины Виталий Ростецкий.
Российские военные предотвратили серию терактов в Херсоне, сообщал РИА Новости источник в силовых структурах РФ. Давший показания сотрудник ССО Виталий Ростецкий сообщил, что его группа в Херсоне должна была совершать теракты, в том числе ликвидировать руководство военно-гражданской администрации (ВГА).
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"Мы разговаривали с местными жителями (в Херсонской области) по поводу массового получения паспортов ими, на что они отвечали, что мало выкрасить заборы и лавочки в цвета флага, надо было заботиться о людях. Говорили о том, что чиновники воруют, а сами имеют несколько паспортов для выезда за границу, где собственно находились украденные у людей деньги", - сказал задержанный Ростецкий на видео, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, восстановлена работа административных учреждений, в том числе Пенсионного фонда и ЗАГС, открыты пункты приёма документов для оформления российского гражданства, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, открылись отделения Промсвязьбанка, идет восстановление торговых связей, работает российский сотовый оператор, возобновлено автобусное сообщение с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
 
В миреХерсонская областьЗапорожская областьРоссия
 
 
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