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В ЕР рассказали о первой задаче партии после начала спецоперации - РИА Новости, 07.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220707/partiya-1800835135.html
В ЕР рассказали о первой задаче партии после начала спецоперации
В ЕР рассказали о первой задаче партии после начала спецоперации - РИА Новости, 07.07.2022
В ЕР рассказали о первой задаче партии после начала спецоперации
После начала спецоперации на Украине первая задача "Единой России" заключалась в консолидации, объединении людей вокруг тех решений, принятых в феврале, сейчас... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T07:20
2022-07-07T07:23
специальная военная операция на украине
политика
россия
андрей турчак
единая россия
украина
донбасс
яна лантратова
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. После начала спецоперации на Украине первая задача "Единой России" заключалась в консолидации, объединении людей вокруг тех решений, принятых в феврале, сейчас поддержка партии достигла более 40 процентов, рассказала замсекретаря генсовета ЕР Дарья Лантратова на панельной дискуссии "Единая Россия" — позиция ведущей политической силы страны по вопросам международного сотрудничества" на международном молодежном фестивале "Манжерок".Она отметила, что вал русофобии и фейков, который обрушился на Россию, вызвал обратный эффект — такого уровня поддержки президента и партии "Единой России" не было уже много лет."Если говорить о конкретике, то, в общем, у нас был такой стабильный 30-32 процента. &lt;…&gt; То сейчас это 40+. То есть за пару месяцев эти цифры выросли очень сильно", — добавила замсекретаря генсовета партии.Лантратова подчеркнула, что людям была важна честная и деятельная позиция, миссия помощи людям, которую, в первую очередь, принял секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.Союзные войска уже освободили территорию Луганской народной республики, а также значительную часть Донецкой народной республики, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220705/lnr-1800397742.html
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политика, россия, андрей турчак, единая россия, украина, донбасс, яна лантратова
07:20 07.07.2022 (обновлено: 07:23 07.07.2022)
 
В ЕР рассказали о первой задаче партии после начала спецоперации

Замглавы генсовета ЕР Лантратова: после начала операции мы должны были объединить людей

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкФлаг с символикой партии "Единая Россия"
Флаг с символикой партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Флаг с символикой партии "Единая Россия" . Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. После начала спецоперации на Украине первая задача "Единой России" заключалась в консолидации, объединении людей вокруг тех решений, принятых в феврале, сейчас поддержка партии достигла более 40 процентов, рассказала замсекретаря генсовета ЕР Дарья Лантратова на панельной дискуссии "Единая Россия" — позиция ведущей политической силы страны по вопросам международного сотрудничества" на международном молодежном фестивале "Манжерок".

"Конечно, в первую <...> очередь первую мы свою задачу видели, чтобы консолидировать людей, объединить вокруг тех решений, которые были приняты в феврале (после начала спецоперации. — Прим. ред.) — судьбоносных, исторических решений", — сказала Лантратова.

Она отметила, что вал русофобии и фейков, который обрушился на Россию, вызвал обратный эффект — такого уровня поддержки президента и партии "Единой России" не было уже много лет.
"Если говорить о конкретике, то, в общем, у нас был такой стабильный 30-32 процента. <…> То сейчас это 40+. То есть за пару месяцев эти цифры выросли очень сильно", — добавила замсекретаря генсовета партии.
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Лантратова подчеркнула, что людям была важна честная и деятельная позиция, миссия помощи людям, которую, в первую очередь, принял секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.
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