https://ria.ru/20220707/partiya-1800835135.html

В ЕР рассказали о первой задаче партии после начала спецоперации

В ЕР рассказали о первой задаче партии после начала спецоперации - РИА Новости, 07.07.2022

В ЕР рассказали о первой задаче партии после начала спецоперации

После начала спецоперации на Украине первая задача "Единой России" заключалась в консолидации, объединении людей вокруг тех решений, принятых в феврале, сейчас... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T07:20

2022-07-07T07:20

2022-07-07T07:23

специальная военная операция на украине

политика

россия

андрей турчак

единая россия

украина

донбасс

яна лантратова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778801233_0:264:3171:2048_1920x0_80_0_0_92607d4db28f998ebbfaaf2b3c8bbfc2.jpg

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. После начала спецоперации на Украине первая задача "Единой России" заключалась в консолидации, объединении людей вокруг тех решений, принятых в феврале, сейчас поддержка партии достигла более 40 процентов, рассказала замсекретаря генсовета ЕР Дарья Лантратова на панельной дискуссии "Единая Россия" — позиция ведущей политической силы страны по вопросам международного сотрудничества" на международном молодежном фестивале "Манжерок".Она отметила, что вал русофобии и фейков, который обрушился на Россию, вызвал обратный эффект — такого уровня поддержки президента и партии "Единой России" не было уже много лет."Если говорить о конкретике, то, в общем, у нас был такой стабильный 30-32 процента. <…> То сейчас это 40+. То есть за пару месяцев эти цифры выросли очень сильно", — добавила замсекретаря генсовета партии.Лантратова подчеркнула, что людям была важна честная и деятельная позиция, миссия помощи людям, которую, в первую очередь, принял секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.Союзные войска уже освободили территорию Луганской народной республики, а также значительную часть Донецкой народной республики, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220705/lnr-1800397742.html

https://ria.ru/20220627/gumpomosch-1798554903.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, андрей турчак, единая россия, украина, донбасс, яна лантратова