07:20 07.07.2022 (обновлено: 07:23 07.07.2022)
В ЕР рассказали о первой задаче партии после начала спецоперации
Замглавы генсовета ЕР Лантратова: после начала операции мы должны были объединить людей
Флаг с символикой партии "Единая Россия" . Архивное фото
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. После начала спецоперации на Украине первая задача "Единой России" заключалась в консолидации, объединении людей вокруг тех решений, принятых в феврале, сейчас поддержка партии достигла более 40 процентов, рассказала замсекретаря генсовета ЕР Дарья Лантратова на панельной дискуссии "Единая Россия" — позиция ведущей политической силы страны по вопросам международного сотрудничества" на международном молодежном фестивале "Манжерок".
"Конечно, в первую <...> очередь первую мы свою задачу видели, чтобы консолидировать людей, объединить вокруг тех решений, которые были приняты в феврале (после начала спецоперации. — Прим. ред.) — судьбоносных, исторических решений", — сказала Лантратова.
Она отметила, что вал русофобии и фейков, который обрушился на Россию, вызвал обратный эффект — такого уровня поддержки президента и партии "Единой России" не было уже много лет.
"Если говорить о конкретике, то, в общем, у нас был такой стабильный 30-32 процента. <…> То сейчас это 40+. То есть за пару месяцев эти цифры выросли очень сильно", — добавила замсекретаря генсовета партии.
Лантратова подчеркнула, что людям была важна честная и деятельная позиция, миссия помощи людям, которую, в первую очередь, принял секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.
Союзные войска уже освободили территорию Луганской народной республики, а также значительную часть Донецкой народной республики, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.