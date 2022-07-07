https://ria.ru/20220707/otstavka-1800946703.html
Отставка Джонсона связана с последствиями санкций, заявил Джабаров
Отставка Джонсона связана с последствиями санкций, заявил Джабаров - РИА Новости, 07.07.2022
Отставка Джонсона связана с последствиями санкций, заявил Джабаров
Отставка премьера Великобритании Бориса Джонсона связана с последствиями антироссийских санкций для экономики страны, основная причина - плохие дела в... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T14:54
2022-07-07T14:54
2022-07-07T15:18
в мире
борис джонсон
отставка премьер-министра великобритании
джо байден
великобритания
германия
сша
олаф шольц
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Отставка премьера Великобритании Бориса Джонсона связана с последствиями антироссийских санкций для экономики страны, основная причина - плохие дела в экономике, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров."Первая причина (отставки) - плохие дела в экономике, на которую повлияли антироссийские санкции, бумерангом ударившие по Великобритании", - сказал политик.Он напомнил, что как только возникали проблемы в экономике, Джонсон сразу начинал заниматься внешнеполитическими вопросами вместо того, чтобы уделять внимание состоянию экономики Британии.Джабаров полагает, что Джонсон "просто не способен" быть успешным премьером.Джабаров отметил: "На подходе (канцлер ФРГ Олаф) Шольц, не доживет до своего политического срока (президент США) Джо Байден".Джонсон заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязательства до назначения нового главы кабмина.
https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800956125.html
https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800956686.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, борис джонсон, отставка премьер-министра великобритании, джо байден, великобритания, германия, сша, олаф шольц
14:54 07.07.2022 (обновлено: 15:18 07.07.2022)
Отставка Джонсона связана с последствиями санкций, заявил Джабаров
Сенатор Джабаров: отставка Джонсона связана с последствиями антироссийских санкций
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Отставка премьера Великобритании Бориса Джонсона связана с последствиями антироссийских санкций для экономики страны, основная причина - плохие дела в экономике, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Первая причина (отставки) - плохие дела в экономике, на которую повлияли антироссийские санкции, бумерангом ударившие по Великобритании", - сказал политик.
Он напомнил, что как только возникали проблемы в экономике, Джонсон сразу начинал заниматься внешнеполитическими вопросами вместо того, чтобы уделять внимание состоянию экономики Британии.
Джабаров полагает, что Джонсон "просто не способен" быть успешным премьером.
Джабаров отметил: "На подходе (канцлер ФРГ
Олаф) Шольц, не доживет до своего политического срока (президент США
) Джо Байден
".
Джонсон заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании
, он будет выполнять обязательства до назначения нового главы кабмина.