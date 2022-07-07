https://ria.ru/20220707/otstavka-1800946703.html

Отставка Джонсона связана с последствиями санкций, заявил Джабаров

Отставка Джонсона связана с последствиями санкций, заявил Джабаров - РИА Новости, 07.07.2022

Отставка Джонсона связана с последствиями санкций, заявил Джабаров

Отставка премьера Великобритании Бориса Джонсона связана с последствиями антироссийских санкций для экономики страны, основная причина - плохие дела в... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T14:54

2022-07-07T14:54

2022-07-07T15:18

в мире

борис джонсон

отставка премьер-министра великобритании

джо байден

великобритания

германия

сша

олаф шольц

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Отставка премьера Великобритании Бориса Джонсона связана с последствиями антироссийских санкций для экономики страны, основная причина - плохие дела в экономике, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров."Первая причина (отставки) - плохие дела в экономике, на которую повлияли антироссийские санкции, бумерангом ударившие по Великобритании", - сказал политик.Он напомнил, что как только возникали проблемы в экономике, Джонсон сразу начинал заниматься внешнеполитическими вопросами вместо того, чтобы уделять внимание состоянию экономики Британии.Джабаров полагает, что Джонсон "просто не способен" быть успешным премьером.Джабаров отметил: "На подходе (канцлер ФРГ Олаф) Шольц, не доживет до своего политического срока (президент США) Джо Байден".Джонсон заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязательства до назначения нового главы кабмина.

https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800956125.html

https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800956686.html

великобритания

германия

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, борис джонсон, отставка премьер-министра великобритании, джо байден, великобритания, германия, сша, олаф шольц