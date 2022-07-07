Рейтинг@Mail.ru
Отставка Джонсона связана с последствиями санкций, заявил Джабаров - РИА Новости, 07.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220707/otstavka-1800946703.html
Отставка Джонсона связана с последствиями санкций, заявил Джабаров
Отставка Джонсона связана с последствиями санкций, заявил Джабаров - РИА Новости, 07.07.2022
Отставка Джонсона связана с последствиями санкций, заявил Джабаров
Отставка премьера Великобритании Бориса Джонсона связана с последствиями антироссийских санкций для экономики страны, основная причина - плохие дела в... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T14:54
2022-07-07T15:18
в мире
борис джонсон
отставка премьер-министра великобритании
джо байден
великобритания
германия
сша
олаф шольц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799075756_0:9:3093:1749_1920x0_80_0_0_78eb1a5d7d61017463b605be4bb771dd.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Отставка премьера Великобритании Бориса Джонсона связана с последствиями антироссийских санкций для экономики страны, основная причина - плохие дела в экономике, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров."Первая причина (отставки) - плохие дела в экономике, на которую повлияли антироссийские санкции, бумерангом ударившие по Великобритании", - сказал политик.Он напомнил, что как только возникали проблемы в экономике, Джонсон сразу начинал заниматься внешнеполитическими вопросами вместо того, чтобы уделять внимание состоянию экономики Британии.Джабаров полагает, что Джонсон "просто не способен" быть успешным премьером.Джабаров отметил: "На подходе (канцлер ФРГ Олаф) Шольц, не доживет до своего политического срока (президент США) Джо Байден".Джонсон заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязательства до назначения нового главы кабмина.
https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800956125.html
https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800956686.html
великобритания
германия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799075756_33:0:2762:2047_1920x0_80_0_0_5135944ad2b83e6dccd469496fdc7b7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, борис джонсон, отставка премьер-министра великобритании, джо байден, великобритания, германия, сша, олаф шольц
14:54 07.07.2022 (обновлено: 15:18 07.07.2022)
 
Отставка Джонсона связана с последствиями санкций, заявил Джабаров

Сенатор Джабаров: отставка Джонсона связана с последствиями антироссийских санкций

© AP Photo / Bernat ArmangueПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите НАТО в Мадриде
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите НАТО в Мадриде - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите НАТО в Мадриде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Отставка премьера Великобритании Бориса Джонсона связана с последствиями антироссийских санкций для экономики страны, основная причина - плохие дела в экономике, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Первая причина (отставки) - плохие дела в экономике, на которую повлияли антироссийские санкции, бумерангом ударившие по Великобритании", - сказал политик.
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
Дополняется
Слуцкий назвал уход Джонсона следствием провальной политики
Он напомнил, что как только возникали проблемы в экономике, Джонсон сразу начинал заниматься внешнеполитическими вопросами вместо того, чтобы уделять внимание состоянию экономики Британии.
Джабаров полагает, что Джонсон "просто не способен" быть успешным премьером.
Джабаров отметил: "На подходе (канцлер ФРГ Олаф) Шольц, не доживет до своего политического срока (президент США) Джо Байден".
Джонсон заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязательства до назначения нового главы кабмина.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
15:15
Эксперт рассказал о преемнике Бориса Джонсона
 
В миреБорис ДжонсонОтставка премьер-министра ВеликобританииДжо БайденВеликобританияГерманияСШАОлаф Шольц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала