https://ria.ru/20220707/otstavka-1800846380.html
Министр Британии по вопросам Северной Ирландии подтвердил свою отставку
Министр Британии по вопросам Северной Ирландии подтвердил свою отставку - РИА Новости, 07.07.2022
Министр Британии по вопросам Северной Ирландии подтвердил свою отставку
Министр Великобритании по вопросам Северной Ирландии Брендон Льюис подтвердил, что подал в отставку. РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T09:02
2022-07-07T09:02
2022-07-07T09:49
в мире
великобритания
северная ирландия
саджид джавид
джон гленн
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Министр Великобритании по вопросам Северной Ирландии Брендон Льюис подтвердил, что подал в отставку.Ранее радиостанция LBC сообщала, что Льюис подал в отставку, однако некоторые СМИ опровергали эту информацию."Я подал свое заявление об отставке премьер-министру", - написал он на своей странице в Twitter."Порядочное и ответственное правительство опирается на честность, принципиальность и взаимное уважение. К моему глубокому личному сожалению, я вынужден покинуть правительство, поскольку больше не верю, что эти ценности уважаются", - сообщил он в письме премьеру, копию которого опубликовал в Twitter.Секретарь министерства финансов Хелен Уэйтли также сообщила, что уходит с поста."С искренним сожалением я подаю в отставку из правительства", - сообщила она в Twitter.Череда отставок в британском кабмине началась с ухода со своих должностей двух ключевых министров в правительстве Джонсона - глав минфина Риши Сунака и минздрава Саджида Джавида.После этого в отставку подавали заместители глав различных министерств, в том числе замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок, замминистра культуры, медиа и спорта Джулиа Лопес, замминистра по вопросам ЖКХ Стюарт Эндрю, замминистра окружающей среды Джо Черчилль, замглавы министра юстиции Виктория Эткинс, замглавы минфина по экономическим вопросам Джон Глен, замминистра образования Уилл Куинс. Кроме того, с должности ушли и ряд парламентских заместителей министра, включая Нила О'Брайена - парламентский замминистра по вопросам ЖКХ, Алекс Бургарт - парламентский замминистра по вопросам образования и Ли Роули - парламентский замминистра по вопросам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии. Среди подавших в отставку также свыше десяти личных парламентских секретарей министров британского кабинета.
https://ria.ru/20220707/otstavka-1800825559.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, северная ирландия, саджид джавид, джон гленн
09:02 07.07.2022 (обновлено: 09:49 07.07.2022)
Министр Британии по вопросам Северной Ирландии подтвердил свою отставку
Министр Британии по вопросам Северной Ирландии Льюис подтвердил, что подал в отставку
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Министр Великобритании по вопросам Северной Ирландии Брендон Льюис подтвердил, что подал в отставку.
Ранее радиостанция LBC сообщала, что Льюис подал в отставку, однако некоторые СМИ опровергали эту информацию.
"Я подал свое заявление об отставке премьер-министру", - написал он на своей странице в Twitter.
"Порядочное и ответственное правительство опирается на честность, принципиальность и взаимное уважение. К моему глубокому личному сожалению, я вынужден покинуть правительство, поскольку больше не верю, что эти ценности уважаются", - сообщил он в письме премьеру, копию которого опубликовал в Twitter.
Секретарь министерства финансов Хелен Уэйтли также сообщила, что уходит с поста.
"С искренним сожалением я подаю в отставку из правительства", - сообщила она в Twitter.
Череда отставок в британском кабмине началась с ухода со своих должностей двух ключевых министров в правительстве Джонсона - глав минфина Риши Сунака и минздрава Саджида Джавида
.
После этого в отставку подавали заместители глав различных министерств, в том числе замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок, замминистра культуры, медиа и спорта Джулиа Лопес, замминистра по вопросам ЖКХ Стюарт Эндрю, замминистра окружающей среды Джо Черчилль, замглавы министра юстиции Виктория Эткинс, замглавы минфина по экономическим вопросам Джон Глен
, замминистра образования Уилл Куинс. Кроме того, с должности ушли и ряд парламентских заместителей министра, включая Нила О'Брайена - парламентский замминистра по вопросам ЖКХ, Алекс Бургарт - парламентский замминистра по вопросам образования и Ли Роули - парламентский замминистра по вопросам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии. Среди подавших в отставку также свыше десяти личных парламентских секретарей министров британского кабинета.