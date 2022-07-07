https://ria.ru/20220707/otstavka-1800846380.html

Министр Британии по вопросам Северной Ирландии подтвердил свою отставку

Министр Британии по вопросам Северной Ирландии подтвердил свою отставку - РИА Новости, 07.07.2022

Министр Британии по вопросам Северной Ирландии подтвердил свою отставку

Министр Великобритании по вопросам Северной Ирландии Брендон Льюис подтвердил, что подал в отставку. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T09:02

2022-07-07T09:02

2022-07-07T09:49

в мире

великобритания

северная ирландия

саджид джавид

джон гленн

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149355/58/1493555853_0:197:2942:1852_1920x0_80_0_0_e1a528fe4969dd34b5e028c9865977b8.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Министр Великобритании по вопросам Северной Ирландии Брендон Льюис подтвердил, что подал в отставку.Ранее радиостанция LBC сообщала, что Льюис подал в отставку, однако некоторые СМИ опровергали эту информацию."Я подал свое заявление об отставке премьер-министру", - написал он на своей странице в Twitter."Порядочное и ответственное правительство опирается на честность, принципиальность и взаимное уважение. К моему глубокому личному сожалению, я вынужден покинуть правительство, поскольку больше не верю, что эти ценности уважаются", - сообщил он в письме премьеру, копию которого опубликовал в Twitter.Секретарь министерства финансов Хелен Уэйтли также сообщила, что уходит с поста."С искренним сожалением я подаю в отставку из правительства", - сообщила она в Twitter.Череда отставок в британском кабмине началась с ухода со своих должностей двух ключевых министров в правительстве Джонсона - глав минфина Риши Сунака и минздрава Саджида Джавида.После этого в отставку подавали заместители глав различных министерств, в том числе замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок, замминистра культуры, медиа и спорта Джулиа Лопес, замминистра по вопросам ЖКХ Стюарт Эндрю, замминистра окружающей среды Джо Черчилль, замглавы министра юстиции Виктория Эткинс, замглавы минфина по экономическим вопросам Джон Глен, замминистра образования Уилл Куинс. Кроме того, с должности ушли и ряд парламентских заместителей министра, включая Нила О'Брайена - парламентский замминистра по вопросам ЖКХ, Алекс Бургарт - парламентский замминистра по вопросам образования и Ли Роули - парламентский замминистра по вопросам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии. Среди подавших в отставку также свыше десяти личных парламентских секретарей министров британского кабинета.

https://ria.ru/20220707/otstavka-1800825559.html

https://ria.ru/20220706/kot-1800823073.html

великобритания

северная ирландия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, великобритания, северная ирландия, саджид джавид, джон гленн