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В Словакии подтвердили первый случай оспы обезьян - РИА Новости, 07.07.2022
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В Словакии подтвердили первый случай оспы обезьян
В Словакии подтвердили первый случай оспы обезьян - РИА Новости, 07.07.2022
В Словакии подтвердили первый случай оспы обезьян
Первый случай заболевания оспой обезьян подтвержден в четверг в Словакии, сообщила журналистам представитель Управления общественного здравоохранения Даша... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T17:29
2022-07-07T17:29
здоровье - общество
в мире
оспа обезьян
словакия
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ПРАГА, 7 июл – РИА Новости. Первый случай заболевания оспой обезьян подтвержден в четверг в Словакии, сообщила журналистам представитель Управления общественного здравоохранения Даша Рачкова."Заболевание обезьяньей оспой обнаружено у человека, вернувшегося из зарубежной поездки. В настоящее время больной госпитализирован. Медики проверяют контакты заболевшего", - сказала Рачкова.За последнее время более чем в 50 странах выявлено более 5,1 тысячи случаев этого заболевания, при этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам. Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации признал "чрезвычайный характер" вспышки оспы обезьян и призвал контролировать распространение инфекции.
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здоровье - общество, в мире, оспа обезьян, словакия
17:29 07.07.2022
 
В Словакии подтвердили первый случай оспы обезьян

Управление общественного здравоохранения Словакии подтвердило первый случай оспы обезьян

© Flickr / HatMФлаг Словакии
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© Flickr / HatM
Флаг Словакии . Архивное фото
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ПРАГА, 7 июл – РИА Новости. Первый случай заболевания оспой обезьян подтвержден в четверг в Словакии, сообщила журналистам представитель Управления общественного здравоохранения Даша Рачкова.
"Заболевание обезьяньей оспой обнаружено у человека, вернувшегося из зарубежной поездки. В настоящее время больной госпитализирован. Медики проверяют контакты заболевшего", - сказала Рачкова.
За последнее время более чем в 50 странах выявлено более 5,1 тысячи случаев этого заболевания, при этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам. Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации признал "чрезвычайный характер" вспышки оспы обезьян и призвал контролировать распространение инфекции.
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