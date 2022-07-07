https://ria.ru/20220707/ospa-1801015281.html
В Словакии подтвердили первый случай оспы обезьян
В Словакии подтвердили первый случай оспы обезьян - РИА Новости, 07.07.2022
В Словакии подтвердили первый случай оспы обезьян
Первый случай заболевания оспой обезьян подтвержден в четверг в Словакии, сообщила журналистам представитель Управления общественного здравоохранения Даша... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T17:29
2022-07-07T17:29
2022-07-07T17:29
здоровье - общество
в мире
оспа обезьян
словакия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/32151/54/321515477_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_c665b1f8a0b60ff7e79764d432504aa4.jpg
ПРАГА, 7 июл – РИА Новости. Первый случай заболевания оспой обезьян подтвержден в четверг в Словакии, сообщила журналистам представитель Управления общественного здравоохранения Даша Рачкова."Заболевание обезьяньей оспой обнаружено у человека, вернувшегося из зарубежной поездки. В настоящее время больной госпитализирован. Медики проверяют контакты заболевшего", - сказала Рачкова.За последнее время более чем в 50 странах выявлено более 5,1 тысячи случаев этого заболевания, при этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам. Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации признал "чрезвычайный характер" вспышки оспы обезьян и призвал контролировать распространение инфекции.
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/32151/54/321515477_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_a9d6664fb6c52af63f66aeeb7830ac9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, в мире, оспа обезьян, словакия
В Словакии подтвердили первый случай оспы обезьян
Управление общественного здравоохранения Словакии подтвердило первый случай оспы обезьян
ПРАГА, 7 июл – РИА Новости. Первый случай заболевания оспой обезьян подтвержден в четверг в Словакии, сообщила журналистам представитель Управления общественного здравоохранения Даша Рачкова.
"Заболевание обезьяньей оспой обнаружено у человека, вернувшегося из зарубежной поездки. В настоящее время больной госпитализирован. Медики проверяют контакты заболевшего", - сказала Рачкова.
За последнее время более чем в 50 странах выявлено более 5,1 тысячи случаев этого заболевания, при этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам. Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации признал "чрезвычайный характер" вспышки оспы обезьян и призвал контролировать распространение инфекции.