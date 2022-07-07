https://ria.ru/20220707/ospa-1801015281.html

В Словакии подтвердили первый случай оспы обезьян

В Словакии подтвердили первый случай оспы обезьян - РИА Новости, 07.07.2022

В Словакии подтвердили первый случай оспы обезьян

Первый случай заболевания оспой обезьян подтвержден в четверг в Словакии, сообщила журналистам представитель Управления общественного здравоохранения Даша... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T17:29

2022-07-07T17:29

2022-07-07T17:29

здоровье - общество

в мире

оспа обезьян

словакия

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ПРАГА, 7 июл – РИА Новости. Первый случай заболевания оспой обезьян подтвержден в четверг в Словакии, сообщила журналистам представитель Управления общественного здравоохранения Даша Рачкова."Заболевание обезьяньей оспой обнаружено у человека, вернувшегося из зарубежной поездки. В настоящее время больной госпитализирован. Медики проверяют контакты заболевшего", - сказала Рачкова.За последнее время более чем в 50 странах выявлено более 5,1 тысячи случаев этого заболевания, при этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам. Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации признал "чрезвычайный характер" вспышки оспы обезьян и призвал контролировать распространение инфекции.

словакия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

здоровье - общество, в мире, оспа обезьян, словакия