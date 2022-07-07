https://ria.ru/20220707/ogurtsy-1800822296.html

Диетолог рассказала, как извлечь максимальную пользу из огурцов

Диетолог рассказала, как извлечь максимальную пользу из огурцов - РИА Новости, 07.07.2022

Диетолог рассказала, как извлечь максимальную пользу из огурцов

Огурец — один из самых популярных в России овощей. Чем полезен этот продукт и в каком виде его лучше употреблять, рассказала в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T02:15

2022-07-07T02:15

2022-07-07T02:15

общество

россия

анжелика дюваль

здоровье

питание

еда

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Огурец — один из самых популярных в России овощей. Чем полезен этот продукт и в каком виде его лучше употреблять, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, фитотерапевт Анжелика Дюваль.Самое ценное свойство огурцов заключается в высоком содержании, считает она.Напиток из огуречного сока может способствовать нормализации артериального давления у людей, страдающих гипертонией, продолжила диетолог. Она объяснила, как приготовить такой "лимонад"."Если взять огуречный сок пополам с минеральной водой, добавить мяту и апельсин, то получится прохладительный лимонад. В жару таким образом можно снижать повышенное давление и лучше себя чувствовать", — сказала Дюваль.Однако овощи, которые продаются в магазинах, иногда содержат не только полезные, но и вредные для здоровья вещества, предупредила диетолог. По ее словам, покупные огурцы следует очищать от кожуры."Именно там скапливаются нитраты и химические вещества, входившие в состав удобрений. Они могут попадать в огурец при его росте. Когда мы счищаем кожуру, получаем более чистый, качественный продукт", — полагает Дюваль.Не стоит злоупотреблять солеными огурцами, особенно на ночь, добавила она. Натрий, который содержится в этом блюде, может приводить к задержке воды в организме, отекам и повышению давления, уточнила диетолог.Максимальную пользу здоровью принесут свежие огурцы, выращенные без применения химикатов, уверена она."Самыми полезными будут свежие огурцы, особенно сорванные с собственной грядки, ведь мы четко контролируем, какими удобрениями пользуемся при посадке, и четко знаем, что нет никакой химии. Также мы контролируем количество полива, потому что от него сильно зависит состав огурца — сколько там будет минералов", — объяснила Дюваль.

https://ria.ru/20220624/ovoschi-1797717729.html

https://rsport.ria.ru/20220617/produkty-1796316869.html

https://rsport.ria.ru/20220523/zozh-1790181505.html

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общество, россия, анжелика дюваль, здоровье, питание, еда