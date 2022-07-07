https://ria.ru/20220707/obysk-1800916661.html
Источник сообщил об обысках у военкома Крыма
Источник сообщил об обысках у военкома Крыма - РИА Новости, 07.07.2022
Источник сообщил об обысках у военкома Крыма
Военная контрразведка Южного военного округа (ЮВО) проводит обыски у военного комиссара Крыма Юрия Лымаря, который подозревается в получении взяток за... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T13:29
2022-07-07T13:29
2022-07-07T13:29
происшествия
республика крым
россия
вооруженные силы рф
южный военный округ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Военная контрразведка Южного военного округа (ЮВО) проводит обыски у военного комиссара Крыма Юрия Лымаря, который подозревается в получении взяток за освобождение от срочной службы, сообщил источник в силовых структурах полуострова."У военкома Крыма Юрия Лымаря идут обыски, их проводит военная контрразведка ЮВО", - сообщил источник. По данным источника, Лымарь, предположительно, за взятки отдавал указания подчиненным освобождать призывников от срочной службы.Ранее под следствием оказались подчиненные Лымаря - должностные лица военных комиссариатов Джанкоя, Симферополя и Белогорска. Были возбуждены уголовные дела по статьям 290 и 291 (дача взятки) УК РФ, добавил источник. Правоохранительные органы пока официально это не комментируют.
https://ria.ru/20220706/semenov-1800818132.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, россия, вооруженные силы рф, южный военный округ
Источник сообщил об обысках у военкома Крыма
Военная контрразведка проводит обыски у военкома Крыма Лымаря