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Источник сообщил об обысках у военкома Крыма - РИА Новости, 07.07.2022
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Источник сообщил об обысках у военкома Крыма
Источник сообщил об обысках у военкома Крыма - РИА Новости, 07.07.2022
Источник сообщил об обысках у военкома Крыма
Военная контрразведка Южного военного округа (ЮВО) проводит обыски у военного комиссара Крыма Юрия Лымаря, который подозревается в получении взяток за... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T13:29
2022-07-07T13:29
происшествия
республика крым
россия
вооруженные силы рф
южный военный округ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Военная контрразведка Южного военного округа (ЮВО) проводит обыски у военного комиссара Крыма Юрия Лымаря, который подозревается в получении взяток за освобождение от срочной службы, сообщил источник в силовых структурах полуострова."У военкома Крыма Юрия Лымаря идут обыски, их проводит военная контрразведка ЮВО", - сообщил источник. По данным источника, Лымарь, предположительно, за взятки отдавал указания подчиненным освобождать призывников от срочной службы.Ранее под следствием оказались подчиненные Лымаря - должностные лица военных комиссариатов Джанкоя, Симферополя и Белогорска. Были возбуждены уголовные дела по статьям 290 и 291 (дача взятки) УК РФ, добавил источник. Правоохранительные органы пока официально это не комментируют.
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республика крым
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происшествия, республика крым, россия, вооруженные силы рф, южный военный округ
13:29 07.07.2022
 
Источник сообщил об обысках у военкома Крыма

Военная контрразведка проводит обыски у военкома Крыма Лымаря

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на гору Аю-Даг в Крыму
Вид на гору Аю-Даг в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на гору Аю-Даг в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Военная контрразведка Южного военного округа (ЮВО) проводит обыски у военного комиссара Крыма Юрия Лымаря, который подозревается в получении взяток за освобождение от срочной службы, сообщил источник в силовых структурах полуострова.
"У военкома Крыма Юрия Лымаря идут обыски, их проводит военная контрразведка ЮВО", - сообщил источник. По данным источника, Лымарь, предположительно, за взятки отдавал указания подчиненным освобождать призывников от срочной службы.
Ранее под следствием оказались подчиненные Лымаря - должностные лица военных комиссариатов Джанкоя, Симферополя и Белогорска. Были возбуждены уголовные дела по статьям 290 и 291 (дача взятки) УК РФ, добавил источник. Правоохранительные органы пока официально это не комментируют.
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ПроисшествияРеспублика КрымРоссияВооруженные силы РФЮжный военный округ
 
 
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