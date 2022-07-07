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Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 07.07.2022
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска в 18.45 мск выпустили по Донецку пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T19:13
2022-07-07T19:13
2022-07-07T19:27
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска в 18.45 мск выпустили по Донецку пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 18.45 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства ДНР, опубликованном в его Telegram-канале.В представительстве добавили, что украинские войска также выпустили по Горловке и Доломитному по 10 снарядов калибром 122 и 152 миллиметра.Поселок Доломитное расположен приблизительно в 30 километрах от Горловки.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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в мире, донецк (днр), сцкк, ситуация в днр и лнр
19:13 07.07.2022 (обновлено: 19:27 07.07.2022)
Украинские войска снова обстреляли Донецк
ДНР: ВСУ выпустили пять снарядов калибра 152 миллиметра по Донецку
ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости.
Украинские войска в 18.45 мск выпустили по Донецку пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило
представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 18.45 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства ДНР, опубликованном в его Telegram-канале.
В представительстве добавили, что украинские войска также выпустили по Горловке и Доломитному по 10 снарядов калибром 122 и 152 миллиметра.
Поселок Доломитное расположен приблизительно в 30 километрах от Горловки.
Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.