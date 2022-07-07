https://ria.ru/20220707/obstrel-1801047064.html

В Светлодарске при обстреле со стороны ВСУ пострадали три человека

В Светлодарске при обстреле со стороны ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 07.07.2022

В Светлодарске при обстреле со стороны ВСУ пострадали три человека

В Светлодарске три человека пострадали при обстреле со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики в... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T18:51

2022-07-07T18:51

2022-07-07T19:32

специальная военная операция на украине

в мире

светлодарск

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы украины

владимир путин

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Светлодарске три человека пострадали при обстреле со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики в Telegram-канале."Вооруженные формирования Украины обстреляли Светлодарск, ранены три человека", — говорится в сообщении.Украинские военные атаковали город второй раз за сутки. Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что ВСУ в 17:00 мск выпустили по Светлодарску четыре снаряда из РСЗО "Ураган".Россия с 24 февраля проводит спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220706/slavyansk-1800418797.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

светлодарск

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, светлодарск, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, владимир путин