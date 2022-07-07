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В Светлодарске при обстреле со стороны ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 07.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220707/obstrel-1801047064.html
В Светлодарске при обстреле со стороны ВСУ пострадали три человека
В Светлодарске при обстреле со стороны ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 07.07.2022
В Светлодарске при обстреле со стороны ВСУ пострадали три человека
В Светлодарске три человека пострадали при обстреле со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики в... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T18:51
2022-07-07T19:32
специальная военная операция на украине
в мире
светлодарск
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы украины
владимир путин
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Светлодарске три человека пострадали при обстреле со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики в Telegram-канале."Вооруженные формирования Украины обстреляли Светлодарск, ранены три человека", — говорится в сообщении.Украинские военные атаковали город второй раз за сутки. Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что ВСУ в 17:00 мск выпустили по Светлодарску четыре снаряда из РСЗО "Ураган".Россия с 24 февраля проводит спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220706/slavyansk-1800418797.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
светлодарск
донецкая народная республика
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в мире, светлодарск, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, владимир путин
18:51 07.07.2022 (обновлено: 19:32 07.07.2022)
 
В Светлодарске при обстреле со стороны ВСУ пострадали три человека

Штаб теробороны ДНР сообщил о трех пострадавших после обстрела Светлодарска со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Светлодарске три человека пострадали при обстреле со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики в Telegram-канале.
"Вооруженные формирования Украины обстреляли Светлодарск, ранены три человека", — говорится в сообщении.
Вокзал - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Они выходят из лесов": о чем предупредили жителей ДНР
Украинские военные атаковали город второй раз за сутки. Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что ВСУ в 17:00 мск выпустили по Светлодарску четыре снаряда из РСЗО "Ураган".
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима.
Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСветлодарскДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВладимир Путин
 
 
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