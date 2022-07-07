https://ria.ru/20220707/obstrel-1801028584.html

Украинские войска снова обстреляли Доломитное

Украинские войска снова обстреляли Доломитное - РИА Новости, 07.07.2022

Украинские войска снова обстреляли Доломитное

Украинские войска в 17.20 выпустили по Доломитному в Донецкой Народной Республике еще десять мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T17:57

2022-07-07T17:57

2022-07-07T17:57

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

сцкк

стирол

горловка

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска в 17.20 выпустили по Доломитному в Донецкой Народной Республике еще десять мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ранее представительство ДНР в СЦКК уже заявляло, что Доломитное в четверг неоднократно подвергалось обстрелу."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.20 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Кодема - Доломитное: выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства ДНР, опубликованном в его Telegram-канале.Поселок Доломитное расположен приблизительно в 30 километрах от Горловки. Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

горловка

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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол, горловка, ситуация в днр и лнр