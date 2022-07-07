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Украинские войска снова обстреляли Доломитное
Украинские войска снова обстреляли Доломитное - РИА Новости, 07.07.2022
Украинские войска снова обстреляли Доломитное
Украинские войска в 17.20 выпустили по Доломитному в Донецкой Народной Республике еще десять мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T17:57
2022-07-07T17:57
2022-07-07T17:57
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
сцкк
стирол
горловка
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские войска в 17.20 выпустили по Доломитному в Донецкой Народной Республике еще десять мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ранее представительство ДНР в СЦКК уже заявляло, что Доломитное в четверг неоднократно подвергалось обстрелу."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.20 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Кодема - Доломитное: выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства ДНР, опубликованном в его Telegram-канале.Поселок Доломитное расположен приблизительно в 30 километрах от Горловки. Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол, горловка, ситуация в днр и лнр
Украинские войска снова обстреляли Доломитное
ДНР: ВСУ выпустили десять мин калибра 120 миллиметров по Доломитному