Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР - РИА Новости, 07.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220707/obstrel-1800968715.html
Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР
Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР - РИА Новости, 07.07.2022
Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР
Украинские войска в 14.50 мск выпустили по поселку Доломитное в ДНР девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило в четверг представительство Донецкой... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T15:41
2022-07-07T15:41
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
горловка
стирол
сцкк
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786365712_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b4679469030e622b24d52065d8d70bf6.jpg
ДОНЕЦК, 7 июл – РИА Новости. Украинские войска в 14.50 мск выпустили по поселку Доломитное в ДНР девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило в четверг представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство ДНР в СЦКК заявляло, что украинские войска за десять минут обстреляли Донецк, поселок Доломитное и село Васильевка, применив РСЗО "Град" и минометы калибром 120 миллиметров."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.50 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Курдюмовка - Доломитное: выпущено девять снарядов калибром 152 миллиметра", - заявило представительство ДНР в своем Telegram-канале.Поселок Доломитное расположен приблизительно в 30 километрах от Горловки. Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
горловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786365712_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_eb88e9cdc510924523b9f9fdce87c9ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), горловка, стирол, сцкк, ситуация в днр и лнр
15:41 07.07.2022
 
Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР

ДНР: ВСУ выпустили по Доломитному девять снарядов калибра 152 миллиметра

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в ДНР
Последствия обстрела в ДНР - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Последствия обстрела в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 июл – РИА Новости. Украинские войска в 14.50 мск выпустили по поселку Доломитное в ДНР девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило в четверг представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее представительство ДНР в СЦКК заявляло, что украинские войска за десять минут обстреляли Донецк, поселок Доломитное и село Васильевка, применив РСЗО "Град" и минометы калибром 120 миллиметров.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.50 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Курдюмовка - Доломитное: выпущено девять снарядов калибром 152 миллиметра", - заявило представительство ДНР в своем Telegram-канале.
Поселок Доломитное расположен приблизительно в 30 километрах от Горловки. Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)ГорловкаСтиролСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала