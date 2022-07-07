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Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР
Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР - РИА Новости, 07.07.2022
Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР
Украинские войска в 14.50 мск выпустили по поселку Доломитное в ДНР девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило в четверг представительство Донецкой... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T15:41
2022-07-07T15:41
2022-07-07T15:41
специальная военная операция на украине
в мире
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донецк (днр)
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сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 7 июл – РИА Новости. Украинские войска в 14.50 мск выпустили по поселку Доломитное в ДНР девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило в четверг представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство ДНР в СЦКК заявляло, что украинские войска за десять минут обстреляли Донецк, поселок Доломитное и село Васильевка, применив РСЗО "Град" и минометы калибром 120 миллиметров."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.50 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Курдюмовка - Доломитное: выпущено девять снарядов калибром 152 миллиметра", - заявило представительство ДНР в своем Telegram-канале.Поселок Доломитное расположен приблизительно в 30 километрах от Горловки. Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), горловка, стирол, сцкк, ситуация в днр и лнр
Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР
ДНР: ВСУ выпустили по Доломитному девять снарядов калибра 152 миллиметра